«Мне нравится учёба онлайн — колоссальная экономия времени»: история обучения в Нидерландах в условиях пандемии

Комбинация этих факторов привлекает в страну много иностранных студентов. Вера Ковалева — одна из них. Летом 2020 года она поступила на Pre-Masters в университет Твенте (University of Twente) и поделилась с Ольгой Кузиной, экспертом по высшему образованию за рубежом компании STAR Academy, своими заметками о первых днях учёбы в условиях нестабильной мировой ситуации.

Нидерланды — мировой лидер во многих областях знаний, включая сельское хозяйство, управление водными ресурсами, искусство и дизайн, логистику и устойчивую энергетику. Местные университеты предлагают самое большое количество программ с преподаванием на английском языке в континентальной Европе. Это около 2000 курсов по разным дисциплинам.

Почему я выбрала Нидерланды

Голландию я выбрала потому, что была там раньше и мне очень понравилось: там все говорят на английском, а сама страна для меня комфортна.

Университет Твенте привлекал следующим:

Относительно дешёвое жильё — цены в Энсхеде существенно ниже, чем в Роттердаме. Необходимая мне учебная программа Educational Science — у меня большой опыт работы в университете. В других вузах Нидерландов мне такая программа не встретилась.

Нюансы процесса поступления

Все было легко, процессом поступления занимались специалисты из Star Academy. Необходимые бумаги удалось собрать даже несмотря на карантин. Самым длительном оказалось получение свидетельства о рождении нового образца — месяц ждала из-за карантина, чтобы потом его апостилировать. Переводы дипломов и прочих бумаг, необходимых для поступления — всё легко и быстро, проблем никаких.

Фото: пресс-служба STAR Academy

Как проходит обучение и какие в университете есть возможности

Я учусь с первого сентября пока только онлайн, занятий офлайн на премастере ещё не было. Мне нравится учёба онлайн — колоссальная экономия времени, очень здорово! С ужасом думаю о том, что буду делать, когда коронавирус закончится и придётся ходить на пары. До Нового года плотно и много учу статистику и язык.

Помимо основного премастера я также посещаю пять раз в неделю репетитора от университета — мы с преподавателем практикуем разговорный нидерландский. Занятия проходят бесплатно. Скоро пойду на полноценные языковые курсы. Чтобы записаться на них, надо пройти тестирование и ждать нового набора.

В университете можно поступить в бизнес-инкубатор Twente — Novel-T, я сейчас прохожу там программу для стартапов.

Ольга Кузина, STAR Academy

Университет Твенте получил звание самого предпринимательского университета Нидерландов. Этот титул вуз заслужил благодаря комбинации нескольких факторов: прочная финансовая база, коучинг и всесторонняя поддержка начинающих бизнесменов, подходящая экосистема, налаженные связи с промышленностью. Такая питательная для стартапов среда помогает учащимся эффективно переводить научные исследования в экономически жизнеспособные проекты.

Во время учёбы студентам уже предоставляется возможность почувствовать себя в бизнесе и предложить идеи в рамках инициатив Entrepreneurial Challenge и премии Van den Kroonenberg для успешных предпринимателей.

Я много училась в российском вузе, причём исключительно офлайн. А за рубежом получаю новый опыт дистанционного обучения, поэтому сложно проводить параллели между образовательными системами. Но онлайн-курсы нравятся — очень толково, системно, без воды и потери времени. Онлайн-лекции сопровождаются дополнительными живыми конференциями, работой в мини-группах.

Я бы сказала, что, в отличие от российского вуза, здесь точно надо учиться, так как большие объёмы информации, тесты. В университете ничего не потрясло, всё разумно и логично.

Жизнь в Нидерландах

Я живу в студенческом доме: у меня своя комната на первом этаже. От предыдущих жильцов достался велосипед. Из плюсов — очень зелёный город, везде деревья. У меня в окне большой дуб и на соседнем участке дерево. Минусов у дома нет, разве что прохладно, но это везде так — в Лондоне, Барселоне и в Нидерландах жильё зачастую менее тёплое, чем в московских сталинках. Однако есть мини-обогреватели по 600 wtt, они спасают.

В целом я домосед, мне всё в доме нравится. Выходить на улицу сейчас можно, но я без надобности никуда не хожу — только в магазин или по делам. В университет езжу на промежуточные экзамены. В помещениях на кампусе нужно находиться в масках (университет присылает их студентам), но когда сидишь за своим столом, маска не нужна. Всё вполне разумно.

Перспективы после окончания обучения

Я не хочу загадывать, что будет дальше. В идеале после программы можно пойти на PhD или уже устроиться на полноценную работу. В обоих случаях знание нидерландского является хорошим бонусом. О возвращении в Россию пока не задумывалась — через два года будет видно. Но при желании после учёбы можно остаться в стране. Посмотрим!

Ольга Кузина, STAR Academy

Правительство Нидерландов после окончания учёбы предоставляет высокообразованным мигрантам запас времени, чтобы они при желании успели найти работу или создать собственную компанию.

.Любой студент местного вуза имеет право получить вид на жительство на год в течение трёх лет после выпуска. Это удобно, можно съездить домой, а потом снова вернуться в Нидерланды. Чтобы увеличить шансы на трудоустройство в стране, лучше ещё во время обучения заполнить профиль LinkedIn, не пренебрегать нетворкингом и изучением голландского языка.

Большинство международных компаний сосредоточено в районе Рандстад (Амстердам, Роттердам, Утрехт, Гаага). Многие рекрутёры обращают внимание на текущий адрес кандидата и отдают предпочтение людям, которые уже живут в непосредственной близости от работы. Поэтому после окончания программы стоит рассмотреть возможность переезда, если университет находился в одном из некрупных городов.