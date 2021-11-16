«Яндекс», «Сириус» и университеты откроют образовательную программу по искусственному интеллекту

«Яндекс», «Сириус», МФТИ и АГУ откроют образовательную программу по искусственному интеллекту. На ней ждут абитуриентов, которые интересуются математикой, информатикой и преподаванием. Первый набор в программу состоится в следующем году.

Об открытии образовательной программы сообщили в пресс-службе «Яндекса». Ее авторам являются университет «Сириус», Московский физико-тезнический институт (МФТИ), Адыгейский государственный университет (АГУ) и «Яндекс».

Учащиеся научатся учитывать в работе принципы организационных схем и сценариев педагогического дизайна, а также создавать методики применения цифровых продуктов в образовании, пояснили в «Яндексе».

«С учетом стремительного развития IT-образования мы наблюдаем катастрофическую нехватку специалистов, способных проектировать по-настоящему качественные образовательные продукты. Программа восполнит этот дефицит», – отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Программа включает познание не только фундаментальных навыков, но и преподавательских.

«На базе сильного разработческого бакалавриата и богатого педагогического опыта коллег мы создаем программу, которая будет готовить не только сильных IT-специалистов, но и тех, кто будет учить новые поколения по самым современным методикам», – подчеркнула руководитель «Академии Яндекса» Евгения Куликова.

Обучение будет проходить на базе АГУ и МФТИ. «Яндекс» будет внедрять в программу курсы и проектную деятельность для формирования продуктовых навыков у выпускников.

Первый набор на программу «Искусственный интеллект в математическом и IT-образовании» пройдет в следующем году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!