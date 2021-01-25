Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Больше половины студентов хотят стать предпринимателями — исследование ГК «ЭФКО»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

ГК «ЭФКО» и АНО «Россия — страна возможностей» провели опрос среди студентов российских вузов и выяснили, как они относятся к стажировкам и хотят ли открыть свой бизнес. В исследовании участвовали десять тысяч студентов. Среди них 61% хотят стать предпринимателями в ближайшее время, рассказали в пресс-службе ГК «ЭФКО».

Больше половины студентов хотят стать предпринимателями — исследование ГК «ЭФКО»

Почти все респонденты уверены, что стажировки необходимы для дальнейшей успешной карьеры. 94% студентов считают, что стажировки надо искать во время обучения в вузе, 63% опрошенных согласны проходить практику онлайн. За время стажировки 49% студентов рассчитывают на обратную связь от более опытных коллег, 24% хотят поработать над серьёзными проектами, а 14% интересно попробовать себя в командной работе. 

По результатам опроса выяснилось, что больше половины респондентов мечтает открыть свой бизнес, у 4% уже есть своё дело. 42% студентов хотят открыть своё дело через несколько лет, а 23% в ближайшее время.

Что касается преимуществ работы на себя — каждый четвёртый опрошенный считает, что таким образом сможет реализовать свои идеи и создать новые инновационные продукты. Для 20% ребят в таком случае важен уровень зарплаты, который зависит только от них. Треть опрошенных привлекает возможность самостоятельно выбирать интересные проекты и задачи, а также получить признание и уважение в обществе. Отсутствие начальника и независимость в предпринимательстве отметили лишь 9% респондентов. 

Самые перспективные отрасли для предпринимательства, которые отметили студенты: 

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

  • сфера услуг (19%),
  • торговля (14%), 
  • искусство и мода (11%), 
  • культура и творчество (10%), 
  • маркетинг (8%).

Самым популярными направлениями являются FoodTech, EduTech и MedTech.

83% студентов отмечают, что для успеха в предпринимательстве важно бизнес-образование, для 60% важно иметь чётко продуманный бизнес-план. 40% уверены, что успех кроется в верно определённой потребности аудитории и высоком спросе. Для 36% респондентов важно иметь инновационную идею, а 37% говорят, что надо правильно определить свою аудиторию. Каждый шестой опрошенный назвал главным фактором успеха в бизнесе удачу. 


Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

27 января 2021

Hack.Genesis

29 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

30 января 2021

Конкурс #выживуттолькоайтишники

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма