Больше половины студентов хотят стать предпринимателями — исследование ГК «ЭФКО»

ГК «ЭФКО» и АНО «Россия — страна возможностей» провели опрос среди студентов российских вузов и выяснили, как они относятся к стажировкам и хотят ли открыть свой бизнес. В исследовании участвовали десять тысяч студентов. Среди них 61% хотят стать предпринимателями в ближайшее время, рассказали в пресс-службе ГК «ЭФКО».

Почти все респонденты уверены, что стажировки необходимы для дальнейшей успешной карьеры. 94% студентов считают, что стажировки надо искать во время обучения в вузе, 63% опрошенных согласны проходить практику онлайн. За время стажировки 49% студентов рассчитывают на обратную связь от более опытных коллег, 24% хотят поработать над серьёзными проектами, а 14% интересно попробовать себя в командной работе.

По результатам опроса выяснилось, что больше половины респондентов мечтает открыть свой бизнес, у 4% уже есть своё дело. 42% студентов хотят открыть своё дело через несколько лет, а 23% в ближайшее время.

Что касается преимуществ работы на себя — каждый четвёртый опрошенный считает, что таким образом сможет реализовать свои идеи и создать новые инновационные продукты. Для 20% ребят в таком случае важен уровень зарплаты, который зависит только от них. Треть опрошенных привлекает возможность самостоятельно выбирать интересные проекты и задачи, а также получить признание и уважение в обществе. Отсутствие начальника и независимость в предпринимательстве отметили лишь 9% респондентов.

Самые перспективные отрасли для предпринимательства, которые отметили студенты:

сфера услуг (19%),

торговля (14%),

искусство и мода (11%),

культура и творчество (10%),

маркетинг (8%).

Самым популярными направлениями являются FoodTech, EduTech и MedTech.

83% студентов отмечают, что для успеха в предпринимательстве важно бизнес-образование, для 60% важно иметь чётко продуманный бизнес-план. 40% уверены, что успех кроется в верно определённой потребности аудитории и высоком спросе. Для 36% респондентов важно иметь инновационную идею, а 37% говорят, что надо правильно определить свою аудиторию. Каждый шестой опрошенный назвал главным фактором успеха в бизнесе удачу.