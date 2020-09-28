Открыт приём заявок на программу по технологическому предпринимательству Инженер 4.0

Программа по технологическому предпринимательству Инженер 4.0 предназначена для студентов и молодых специалистов. За восемь недель участники узнают, как зарабатывать на технологиях, поработают с экспертами и трекерами-наставниками. Программа включает много практики. Подать заявку надо до 10 октября.

Программа длится восемь недель. Участвовать могут все желающие студенты технических вузов России, молодые специалисты, у которых уже есть свои проекты, аспиранты или научные сотрудники в возрасте от 16 до 36 лет. Подавать заявки можно в командах или индивидуально.

На момент подачи заявки у тебя должны быть:

идея проекта или готовый проект;

заполненная анкета;

желание активно работать в программе.

Географических ограничений нет, занятия проводятся в онлайн-формате. Участие бесплатное.

Фото на обложке: Shutterstock / NDAB Creativity