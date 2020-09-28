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Открыт приём заявок на программу по технологическому предпринимательству Инженер 4.0

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Программа по технологическому предпринимательству Инженер 4.0 предназначена для студентов и молодых специалистов. За восемь недель участники узнают, как зарабатывать на технологиях, поработают с экспертами и трекерами-наставниками. Программа включает много практики. Подать заявку надо до 10 октября. 

Открыт приём заявок на программу по технологическому предпринимательству Инженер 4.0

Программа длится восемь недель. Участвовать могут все желающие студенты технических вузов России, молодые специалисты, у которых уже есть свои проекты, аспиранты или научные сотрудники в возрасте от 16 до 36 лет. Подавать заявки можно в командах или индивидуально. 

На момент подачи заявки у тебя должны быть:

  • идея проекта или готовый проект;
  • заполненная анкета;
  • желание активно работать в программе.

Географических ограничений нет, занятия проводятся в онлайн-формате. Участие бесплатное. 

 Фото на обложке: Shutterstock / NDAB Creativity

 

 

 

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