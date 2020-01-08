«Отдохнуть и не работать год». Зачем еще получать MBA

Времена, когда диплом был гарантом топ-менеджерской позиции, прошли, но MBA все еще престижен. Учиться про программе идут люди из самых разных профессий, и кроме образования получают классный нетворкинг и возможность путешествовать. Расскажу, как я выбирал программу и проходил вступительные испытания.

Зачем нужен MBA

Я бы выделил две самые популярные цели у тех, кто идет получать этот диплом: отдохнуть и не работать год (так часто случается с консультантами из «большой тройка» – McKinsey, BCG и Bain) и что-то поменять в своей жизни и карьере. Изменить можно географию своей работы, позицию или индустрию. Считается, что поменять все три пункта очень сложно, два – реалистично, а один – легко.

В какую школу пойти

В первую очередь надо определиться с регионом, где ты хочешь работать. Получив образование в Европе, очень сложно найти работу в США, и наоборот. Также важны рейтинг программы и ее длительность. Стоимость МВА везде примерно одинаковая, так что стоит идти только в школы в топе рейтинга. К примеру, годовая программа в INSEAD стоит 87 000 евро, в IMD просят 90 000 швейцарских франков (примерно 81 500 евро), и эти суммы не включают затраты на проживание. Длится программа от года до двух – и все это время ты не работаешь и не получаешь зарплату.

Взвесив все эти факторы, я остановился на двух бизнес-школах: INSEAD, у которой кампусы находятся во Франции, Сингапуре и ОАЭ, и IMD с кампусом в Швейцарии.

Прежде чем переходить к выбору школы, советую убедиться, что ты соответствуешь минимальным критериям отбора. Для INSEAD, например, требуется как минимум диплом бакалавра, а также два года опыта работы. IMD – три года работы. При этом акцент больше делается на твоих достижениях, а не количестве лет.

У меня были дипломы бакалавра экономики в России и бизнес-администрирования во Франции, диплом магистра менеджмента в России. Также за плечами у меня было пять лет опыта работы аудитором в КПМГ и пять лет в горнодобывающих компаниях в России, Казахстане и ЮАР.

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Вступительные испытания

Первый этап отбора везде примерно одинаковый. Тебе нужно сдать TOEFL или IELTS, GMAT, перевести все дипломы на английский, получить рекомендации, написать вступительные эссе и заплатить вступительный взнос, который не возвращается.

Самая сложная часть – это написать эссе. Надо четко понимать, зачем тебе нужна МВА-программа именно в этом университете и чего ты хочешь добиться с ее помощью.

В INSEAD требовали семь эссе длиной от 100 до 500 символов, и в этот лимит не так просто уложиться. В первых трех эссе просят описать свою текущую работу и достижения, что тебя ждет в плане карьеры, если ты останешься в компании, и мотивированно объяснить весь свой карьерный путь. Следующие эссе более личное: в нем спрашивают о твоих мечтах и целях, когда у тебя будет диплом от INSEAD, просят рассказать о себе, слабых и сильных сторонах, фактах, которые повлияли на твое развитие, а также поделиться твоим самым важным достижением и провалом. Последнее эссе самое легкое: в нем надо рассказать о своих хобби и увлечениях вне профессии.

Написав все эссе, я думал, что сейчас быстро их скопирую для IMD – но не вышло: такой подход обычно к успеху не приводит. Тем более что писать эссе во второй раз получается быстрее, потому что ты уже многое обдумал. В IMD эссе попроще: от тебя ждут ответы на вопросы в какой индустрии, стране и на какой позиции ты хочешь работать, какие у тебя есть навыки, которые помогут в пост-МВА карьере, и какой у тебя «план Б». Еще надо будет рассказать о ситуации, когда ты провалился как лидер, способе финансирования МВА и других программах, которые ты рассматриваешь.

После первого этапа в INSEAD надо записать четыре 60-секундных видео-ответа на вопросы, на подготовку к каждому из которых у тебя будет 45 секунд, и два интервью с выпускниками INSEAD. Мои интервью с выпускниками получились диаметрально разными, первое было быстрым, и интервьюер лишь хотел убедиться в моей адекватности. Меня спросили про основные проекты, в которых я был занят, и зачем мне нужен MBA. Второе было детальным и долгим, интервьюер скрупулезно расспрашивал о моей мотивации, но зато делился своим опытом.

В IMD приглашают на assessment-день – собеседование в группе. Весь день участникам дают разные задания, смотрят, как вы взаимодействуете в группе и как себя ведете. После – индивидуальное интервью, где тебе зададут кучу уточняющих вопросов по твоим эссе. Мне этот опыт показался очень интересным, помог мне по-новому взглянуть на школу и создал эмоциональную связь с сотрудниками IMD и школой. Дальше остается только ждать счастливого звонка о поступлении.

Какую школу я выбрал

Меня в итоге взяли в обе школы, я написал еще несколько эссе, чтобы получить стипендии, и долго думал, какую же школу выбрать. Стипендия могла сильно склонить чашу весов ту или иную сторону, но не получив ее, я в результате выбрал INSEAD. Возможность пожить в Азии, больший нетворк (1000 выпускников в год против 100 в IMD) и более высокое место в рейтинге определили мой выбор.

Подготовительный период (Period 0)

Поступив и заплатив первый взнос в размере 10 000 евро, ты думаешь, что можешь расслабиться до начала программы. Но ты быстро узнаешь, что программа начинается за два-три месяца до официального старта.

После поступления тебе рано или поздно придет письмо с приглашением вступить в общий чат класса в Telegram.

Все активно начнут встречаться и знакомиться в своем регионе, а также пытаться организовать совместные поездки.

Я был очень удивлен, что группа из 100 незнакомых человек вместе едет в Прагу и встречает там Новый год. Также были не такие масштабные путешествия в Азии, Латинской Америке и Европе, фотографии с которых выкладывали в общий чат. В эти моменты, сидя в офисе, ты начинаешь сомневаться, что не ехать со всеми было правильным решением.

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Что делать, если знаний для MBA недостаточно

К началу программы всех пытаются по максимум привести к общему уровню знаний. Это особенно важно для людей, не имеющих бизнес-бэкграунда. Один из выходов – это три книги к прочтению: Corporate financial reporting and analysis, Corporate finance и «Фрикономика» Стивена Левитта.

Еще можно пройти платный недельный курс под названием «Основы бизнеса» в одном из кампусов. На нем тебе расскажут основы финансового учета и корпоративных финансов.

Одним из нововведений этого года был онлайн бизнес-кейс по компании BlaBlaCar, которая была основана выпускниками INSEAD. Он состоит из набора видео по разным дисциплинам, записанными профессорами, и по процессу создания и роста компании, записанными основателями. Также придется делать задания, которые есть в каждом модуле. Мне видео показались интересными, но так как кейс был опциональным, многие не делали задания.

Одно из условий для получения диплома – изучение третьего языка на базовом уровне А2. Многие проходят языковые курсы до начала программы, чтобы освободить себе время. Можно взять интенсивные классы в любом кампусе: они проходят за месяц до старта программы. Конечно, есть вариант учить язык и во время программы, но тогда времени на общение может не остаться.

Карьера и развитие

Чтобы работать инвестиционном банкинге, надо активно начинать искать себе летние стажировки уже в ноябре. INSEAD организует треки, в рамках которых тебя отвезут в разные финансовые центры мира и сделают тур по компаниям. Дальше тебя будут ждать интервью сразу после начала программы.

Остальным надо сделать несколько обязательных заданий: персональный и профессиональный нарратив на восемь страниц, которым надо поделиться с персональным коучем, лидерские и профессиональные тесты, сбор обратной связи по этим же навыкам от коллег, прослушивание вебинаров, обновление резюме под требования INSEAD.

Студенты INSEAD – особенные?

Безусловно, все очень яркие и разные.

Самый необычный бэкграунд у девушки, которая работает артисткой в цирке. Но у меня все равно возникло ощущение, что я вернулся в университетские годы.

В классе есть люди, которые переживают за выполнение всех заданий опционального задания вовремя, чтобы получить баллы, которые ни на что не влияют. Другие с гордостью заявляют, что еще ничего не начинали делать, ведь впереди есть еще несколько дней. И конечно же есть те, кто вообще не собирается даже открывать опциональные задания. Предполагаю, что ты узнал своих однокурсников в этих описаниях.