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Российские школьницы победили в Европейской математической олимпиаде

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

С 9 по 15 апреля 2021 года проходила Европейская математическая олимпиада для девушек школьного возраста. В соревновании участвовали 213 школьниц из 54 стран. Российские школьницы стали абсолютными победительницами. 

Российские школьницы победили в Европейской математической олимпиаде

В этом году соревнования проводились в онлайн-формате и транслировались из грузинского города Кутаиси. В каждой команде было по четыре человека. Состав российской команды определила Центральная предметная методическая комиссия по математике всероссийской олимпиады школьников. 

Национальную команду представили Ралина Юсупова, Розалина Миргалимова из Казани и Таисия Коротченко, Анна Пяткова из Санкт-Петербурга.

В 2022 году математическая олимпиада состоится в Венгрии с 6 по 12 апреля.


Фото на обложке: Unsplash

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