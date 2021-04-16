Российские школьницы победили в Европейской математической олимпиаде

С 9 по 15 апреля 2021 года проходила Европейская математическая олимпиада для девушек школьного возраста. В соревновании участвовали 213 школьниц из 54 стран. Российские школьницы стали абсолютными победительницами.
В этом году соревнования проводились в онлайн-формате и транслировались из грузинского города Кутаиси. В каждой команде было по четыре человека. Состав российской команды определила Центральная предметная методическая комиссия по математике всероссийской олимпиады школьников.
Национальную команду представили Ралина Юсупова, Розалина Миргалимова из Казани и Таисия Коротченко, Анна Пяткова из Санкт-Петербурга.
В 2022 году математическая олимпиада состоится в Венгрии с 6 по 12 апреля.
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