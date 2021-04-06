Как перестать бояться экзаменов и продуктивно к ним подготовиться

Первые ЕГЭ в 2021 году начнутся уже 31 мая, и для большинства российских выпускников это повод для стресса и тревог. Михаил Ян, руководитель направления старших классов онлайн-школы «Фоксфорд», рассказал, как сделать подготовку максимально эффективной, выбрать курсы и распределить время в условиях недостатка времени.

Как и когда начать подготовку?

ЕГЭ — это урок самодисциплины. В вузе появится больше свободы, и будет соблазн откладывать какие-то вещи на потом. Так что если в дальнейшем есть цель найти престижную работу или запустить бизнес, надо заранее тренировать собранность и организованность.

Для начала надо оценить уровень знаний, проанализировать свои сильные и слабые стороны. Для этого можно проверить себя с помощью различных пробников по ЕГЭ, ознакомиться с заданиями, посмотреть, какие разделы вызывают больше всего трудностей и вопросов. Затем надо понять, каких результатов вы хотите достичь. В разных институтах проходные баллы различаются, и в некоторых достаточно сдать на 50-60, а где-то — на 100. После этого решите, сколько времени вы готовы потратить на подготовку. Отложите развлечения хотя бы на пару месяцев, если результаты важны.

Если уже некогда изучать материал по заранее выработанному плану от простых тем к более сложным, лучше сделать упор на практику. В одних заданиях предлагается выбрать ответ из уже предложенных вариантов, а вот в других готовых решений нет. Например, в математике или физике особенно важно научиться понимать и расписывать ход решения задач из второй части.

Как выбрать наставника?

Это повод для вечных дискуссий: выбрать опытного преподавателя с многолетним педагогическим стажем, который прекрасно знает теорию, или поискать более молодого, который сам недавно сдал экзамен и разбирается в нюансах.

При выборе наставника обращайте внимание не только на его знания и опыт, но и на личностные качества. Ведь впереди несколько месяцев работы в интенсивном темпе и стресс. Важно, чтобы преподаватель мог психологически вас поддержать, выстроить работу так, чтобы вы не перегорели и поддерживали в себе мотивацию.

Онлайн-курсы vs репетитор

Выбирая способ подготовки, прислушивайтесь к авторитетным рекомендациям педагогов, отзывам других учеников и родителей. Либо идите в места, которые заслужили репутацию школ и сервисов с хорошими преподавателями.

Плюсы онлайн-курсов:

Они дешевле, но ведут их обычно преподаватели высокого уровня.

На вебинарах можно задать вопросы и получить личную консультацию у лучших преподавателей московских вузов. Она будет не очень глубокой, но вопрос разберут.

Обучение в онлайн-формате воспитывает самостоятельность.

Минусы онлайн-курсов:

В некоторых школах есть поддержка со стороны кураторов, когда за результатами наблюдают и стимулируют учиться, но в целом здесь психологически легче бросить учебу, чем с репетитором.

Записаться на онлайн-курсы можно 3-4 раза за учебный год – старт таких образовательных программ привязан к определенным датам.

Репетиторы — это дорогой, но более индивидуальный вариант. К примеру, потому что репетитора можно подобрать под свой темперамент. Когда вы находите близкого по духу человека со схожими взглядами, занятия будут более приятными и эффективными.

Плюсы занятий с репетитором:

Педагог выстраивает учебную программу, опираясь на ваш уровень подготовки. Также он может поддерживать дополнительную мотивацию.

Трудно прогулять занятие или не сделать домашнее задание, потому что у вас есть обязательства перед другим человеком.

Начать занятия с репетитором можно в любое время учебного года.

Минусы занятий с репетитором:

На выбор репетитора влияет удаленность от дома, стоимость, личное расписание учителя. Сужаются возможности по времени и географии.

Преподавателя не так просто сменить, если он по каким-то причинам не подойдет ученику.

Не забывайте заботиться о себе

Экзамен — это стресс, с которым мы сталкиваемся не каждый день. Во время тестирования особенно важно внимательно читать задания, быстро находить ответы и систематизировать знания, анализируя свои сильные и слабые стороны.

Залог успешного экзамена не только в знаниях, но и в том, чтобы остаться в ресурсном состоянии и не перегореть. Проанализируйте, в какие часы занятия проходят продуктивнее всего, а в какие можно дать организму отдохнуть. Уделяйте внимание здоровому сну, прогулкам на свежем воздухе и физическим активностям. Со стрессом отлично помогают справиться дыхательные и медитативные практики.

Научитесь распознавать свои эмоции и не бояться обращаться за помощью, если сложно справиться с ними в одиночку. К примеру, когнитивно-поведенческие психологи предлагают осознать механизм появления тревоги и в найти ней не только минусы, но и плюсы.

Для этого ответьте на 4 вопроса:

Что я теряю из-за тревоги?

Как мне помогает тревога?

С какими сложностями я столкнусь, преодолевая тревогу?

Какие плюсы я получу, преодолевая тревогу?

Иногда тревога даже играет на руку: мотивирует заниматься усерднее или помогает избежать неудач.

Не ругайте себя за ошибки или непродуктивно проведенное время. Даже у самого ответственного ученика подготовка не будет проходить абсолютно идеально. ЕГЭ — всего лишь этап жизни, который нужно пройти.

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