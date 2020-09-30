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Открыта регистрация на международную онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Международная образовательная компания «ЯКласс» проведет первую Международную олимпиаду по финансовой грамотности для учеников 4—9 классов. Она пройдет  с 14 октября по 17 ноября в онлайн-формате.

Открыта регистрация на международную онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

Соревнования состоят из двух туров и включают состязания по финансовой грамотности, русскому языку и математике.

Победители олимпиады получат призы, среди которых мини-колонка «Алиса», колонка JBL CLIP 3 и фитнес-браслет XIAOMI MI BAND 5, а также расширенные возможности подписки Я+ для совершенствования навыков по предметам.

До участия в Олимпиаде у школьников есть возможность пройти базовый финансовый курс от «ЯКласс». С его помощью школьники изучают основы банковской системы, структуру доходов и расходов, принципы инвестиционной деятельности, и планирования личного бюджета.

Фото на обложке: Unsplash

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