Открыта регистрация на международную онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

Международная образовательная компания «ЯКласс» проведет первую Международную олимпиаду по финансовой грамотности для учеников 4—9 классов. Она пройдет с 14 октября по 17 ноября в онлайн-формате.

Соревнования состоят из двух туров и включают состязания по финансовой грамотности, русскому языку и математике.

Победители олимпиады получат призы, среди которых мини-колонка «Алиса», колонка JBL CLIP 3 и фитнес-браслет XIAOMI MI BAND 5, а также расширенные возможности подписки Я+ для совершенствования навыков по предметам.

До участия в Олимпиаде у школьников есть возможность пройти базовый финансовый курс от «ЯКласс». С его помощью школьники изучают основы банковской системы, структуру доходов и расходов, принципы инвестиционной деятельности, и планирования личного бюджета.

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