Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Как найти первую работу в IT

YOUNG
Вероника Ильина
Вероника Ильина

HR-эксперт «Яндекс.Практикума»

Анна Меликян

Рынок труда в IT давно принадлежит кандидатам, а не работодателям: новые продукты появляются каждый день, а рук для работы с ними не хватает. Причем попасть в эту сферу можно и без университетского образования: более узкую специализацию да еще и быстро дают на очных или интернет-курсах. Сделать это получится даже обучаясь на другом основном направлении. 

Но тут возникает одна проблема: искать работу придется без подходящего опыта. Как новичку в IT писать резюме и что делать со старым опытом, где искать вакансии и чего ждать от собеседований – разбирается Вероника Ильина, HR-эксперт «Яндекс.Практикума». 

Как найти первую работу в IT

Первый шаг – резюме

Резюме – это твоя первая презентация перед работодателем. Так что пиши кратко и по делу: не пересказывать всю свои жизнь и сложности, которые пришлось преодолеть на пути в разработку. Стоит опираться на требования конкретной вакансии и описывать в резюме все максимально релевантное для нее, чтобы уместиться в 1-2 страницы А4. Готовься к тому, что придется править резюме каждый раз заново, но это повысит конверсию откликов.

Если единственный релевантный опыт – учебный, оформляй его как последнее место работы: укажи описание проектов, технологический стэк, ссылки на примеры кода.

Все не релевантное лучше сократить, но в разумных пределах. Нельзя выкинуть из резюме несколько лет опыта в маркетинге: будет непонятно, чем ты все это время занимался.

Но этот опыт точно надо описать не на полстраницы, а двумя-тремя предложениями. Еще не стоит упоминать IT-курсы, не связанные с выбранным сейчас направлением или которые проходили больше пары лет назад.

Расскажи о том, в чем участвовал и что делал самостоятельно. Пиши о достижениях, стараясь выражать их цифрами или чем-то наглядным: автоматизировал работу помощников бухгалтеров, ускорил составление отчетов в 5 раз; довел возвратность своих тикетов с ревью старших коллег до 10%; cделал N, весь отдел до сих пор не нарадуется. 

Как правильно потратить капитал и накопить репутацию на старте. Узнайте в игре!

Опыт описывай также с позиции достижений: для этого используй не слова продолженного действия – делаю, работаю над. Говори о законченных задачах: делал, сделал, реализовал, улучшил, смог, сдал, написал.

Shutterstock / GaudiLab

О чем спросят на собеседовании

Скажут написать код на листе бумаги или доске, нарисовать архитектуру. Например, попросят написать функцию, которая вызовет переполнение стэка. Основные темы вопросов и типы задач по любой технологии легко найти в гугле по запросу «вопросы на собеседование %технология%» – этим стоит заняться при подготовке к собеседованию. После каждого собеседования вспоминай вопросы, которые дались тяжелее всего, и разберись в их решении.

О мотивации. Тут будут вопросы в духе «Чем хочется заниматься? Какие задачи решать? В какой команде работать? Куда расти?». Если ты переходишь в разработку из другой сферы, спросят о мотивации этого перехода. Над такими вопросами стоит подумать, конечно, еще до непосредственно перехода, но перед собеседованием лучше повторить или пересмотреть для себя ответы. 

Умеешь ли ты учиться. Разработка ПО – быстроразвивающаяся индустрия, и обучаемость и интерес к новому в ней всегда высоко ценятся. Поэтому могут спросить о книгах, статьях, подкастах, телеграм-каналах, которые ты читаешь, слушаешь и отслеживаешь. Какие лекции смотрел, какие курсы проходил. И при ответе на такой вопрос нужно быть готовым действительно связно комментировать какую-нибудь самую любимую книгу, а то выйдет конфуз. Могут спросить заодно о митапах и конференциях, на которых ты бывал или которые смотрел в записи.

Об успехах и неудачах. Могут спросить даже о нерелевантном вакансии опыте в духе «Расскажите о своем главном успехе, которым вы гордитесь» или «Расскажите о самой страшной ошибке, которую вы допускали». Когда человек ничего на это не отвечает, это выглядит странно: способность к самоанализу тоже важна.

О конфликтах в общении: были ли и как решались. Тут важно помнить, что конфликт – это не обязательно драка или явно агрессивное противостояние. Конструктивным конфликтом может быть и обычная рабочая или учебная ситуация, когда один убеждает в чем-то другого.

О личных проектах: учебных или рабочих. Что делал самостоятельно, как делал, как принимал решения, с кем и как общался.

Как готовиться к собеседованию

Пунктуальность, опрятность и повторное ознакомление с вакансией – залог хорошего первого впечатления. Лучше выделить дополнительное время на дорогу, прийти в итоге на 10 минут раньше и подождать, чем опоздать. 

Если собеседование дистанционное, выбери место с хорошей связью. Не нужно звонить по телефону на бегу, из лифта или по скайпу через бесплатный вайфай в людном кафе. 

Обязательно перечитай вакансию и описание компании. Печально выглядит кандидат, который не знает, куда пришел. Или – что еще хуже – путает вакансию и собеседование с какими-то другими в другую компанию. Кажется очевидным, но все это влияет на первое впечатление. И лучше, если оно будет нейтрально-положительным и ничем не омраченным.

Подготовь вопросы к работодателю.

Некоторые интервьюеры думают, что если у кандидата нет вопросов, у него нет и интереса к вакансии.

Так что на всякий случай, а заодно для лучшего понимания позиции, стоит подумать над вопросами. Но не в духе «У вас есть сахар в офисе?», а что-то касающееся работы: оформление и условия труда, команда, стэк технологий, масштаб и сложность задач, обучение и карьерный рост, рабочие процессы.

Один из самых сложных вопросов на собеседовании – «Какую зарплату вы хотите?». Заранее посмотри зарплатные вилки на сайтах вакансий или в исследованиях

И еще один важный совет: не стоит идти на собеседование на вакансию мечты в первую очередь, тем более при смене сферы. Лучше сначала набраться опыта собеседований на других вакансиях, иначе ты будешь слишком сильно переживать. 

Shutterstock / sutadimage

Где искать вакансии

Стандартная площадка – hh.ru. Но там публикуются не все компании. Какие-то местные компании могут публиковать вакансии только у себя на сайте, а значит их нужно отслеживать. Кто-то просто пишет пост-вакансию на фэйсбуке или в LinkedIn: такие поможет найти текстовый поиск и широкая сеть контактов. 

Чтобы расширить эту сеть, можно подписаться на ключевых спикеров в индустрии, добавить сокурсников из университета и коллег. Дальше можно добавлять рекрутеров – у них большая сеть профильных контактов, которые попадут тебе в предложенные, и специалистов твоего направления из разных компаний.

В LinkedIn точно никто не будет против просто добавления в друзья. А вот в Facebook часто задаются вопросом, а кто ты, собственно, такой и зачем пришел. Но ответа «за расширением сети контактов» обычно хватает.

Очень много вакансий сейчас публикуется в чатах и телеграм-каналах. Там тоже работает текстовый поиск и хэштеги, но только после подписки: по всему телеграму искать не получится. Советую большую подборку чатов и каналов для IT-специалистов на любой вкус, стэк и задачи. И вопросы по трудностям в задачах можно позадавать, и работу поискать, и котиков посмотреть.

Фото на обложке: Shutterstock / Africa Studio

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кто такой тестировщик и почему им может стать почти кто угодно
  2. 2 Хочешь превратиться в программиста? Будь готов остаться вечным студентом
  3. 3 «Скорость – важный фактор успеха». Кто такие спортивные программисты

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ