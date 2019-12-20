Как найти первую работу в IT

Но тут возникает одна проблема: искать работу придется без подходящего опыта. Как новичку в IT писать резюме и что делать со старым опытом, где искать вакансии и чего ждать от собеседований – разбирается Вероника Ильина, HR-эксперт «Яндекс.Практикума».

Рынок труда в IT давно принадлежит кандидатам, а не работодателям: новые продукты появляются каждый день, а рук для работы с ними не хватает. Причем попасть в эту сферу можно и без университетского образования: более узкую специализацию да еще и быстро дают на очных или интернет-курсах. Сделать это получится даже обучаясь на другом основном направлении.

Первый шаг – резюме

Резюме – это твоя первая презентация перед работодателем. Так что пиши кратко и по делу: не пересказывать всю свои жизнь и сложности, которые пришлось преодолеть на пути в разработку. Стоит опираться на требования конкретной вакансии и описывать в резюме все максимально релевантное для нее, чтобы уместиться в 1-2 страницы А4. Готовься к тому, что придется править резюме каждый раз заново, но это повысит конверсию откликов.

Если единственный релевантный опыт – учебный, оформляй его как последнее место работы: укажи описание проектов, технологический стэк, ссылки на примеры кода.

Все не релевантное лучше сократить, но в разумных пределах. Нельзя выкинуть из резюме несколько лет опыта в маркетинге: будет непонятно, чем ты все это время занимался.

Но этот опыт точно надо описать не на полстраницы, а двумя-тремя предложениями. Еще не стоит упоминать IT-курсы, не связанные с выбранным сейчас направлением или которые проходили больше пары лет назад.

Расскажи о том, в чем участвовал и что делал самостоятельно. Пиши о достижениях, стараясь выражать их цифрами или чем-то наглядным: автоматизировал работу помощников бухгалтеров, ускорил составление отчетов в 5 раз; довел возвратность своих тикетов с ревью старших коллег до 10%; cделал N, весь отдел до сих пор не нарадуется.

Опыт описывай также с позиции достижений: для этого используй не слова продолженного действия – делаю, работаю над. Говори о законченных задачах: делал, сделал, реализовал, улучшил, смог, сдал, написал.

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О чем спросят на собеседовании

Скажут написать код на листе бумаги или доске, нарисовать архитектуру. Например, попросят написать функцию, которая вызовет переполнение стэка. Основные темы вопросов и типы задач по любой технологии легко найти в гугле по запросу «вопросы на собеседование %технология%» – этим стоит заняться при подготовке к собеседованию. После каждого собеседования вспоминай вопросы, которые дались тяжелее всего, и разберись в их решении.

О мотивации. Тут будут вопросы в духе «Чем хочется заниматься? Какие задачи решать? В какой команде работать? Куда расти?». Если ты переходишь в разработку из другой сферы, спросят о мотивации этого перехода. Над такими вопросами стоит подумать, конечно, еще до непосредственно перехода, но перед собеседованием лучше повторить или пересмотреть для себя ответы.

Умеешь ли ты учиться. Разработка ПО – быстроразвивающаяся индустрия, и обучаемость и интерес к новому в ней всегда высоко ценятся. Поэтому могут спросить о книгах, статьях, подкастах, телеграм-каналах, которые ты читаешь, слушаешь и отслеживаешь. Какие лекции смотрел, какие курсы проходил. И при ответе на такой вопрос нужно быть готовым действительно связно комментировать какую-нибудь самую любимую книгу, а то выйдет конфуз. Могут спросить заодно о митапах и конференциях, на которых ты бывал или которые смотрел в записи.

Об успехах и неудачах. Могут спросить даже о нерелевантном вакансии опыте в духе «Расскажите о своем главном успехе, которым вы гордитесь» или «Расскажите о самой страшной ошибке, которую вы допускали». Когда человек ничего на это не отвечает, это выглядит странно: способность к самоанализу тоже важна.

О конфликтах в общении: были ли и как решались. Тут важно помнить, что конфликт – это не обязательно драка или явно агрессивное противостояние. Конструктивным конфликтом может быть и обычная рабочая или учебная ситуация, когда один убеждает в чем-то другого.

О личных проектах: учебных или рабочих. Что делал самостоятельно, как делал, как принимал решения, с кем и как общался.

Как готовиться к собеседованию

Пунктуальность, опрятность и повторное ознакомление с вакансией – залог хорошего первого впечатления. Лучше выделить дополнительное время на дорогу, прийти в итоге на 10 минут раньше и подождать, чем опоздать.

Если собеседование дистанционное, выбери место с хорошей связью. Не нужно звонить по телефону на бегу, из лифта или по скайпу через бесплатный вайфай в людном кафе.

Обязательно перечитай вакансию и описание компании. Печально выглядит кандидат, который не знает, куда пришел. Или – что еще хуже – путает вакансию и собеседование с какими-то другими в другую компанию. Кажется очевидным, но все это влияет на первое впечатление. И лучше, если оно будет нейтрально-положительным и ничем не омраченным.

Подготовь вопросы к работодателю.

Некоторые интервьюеры думают, что если у кандидата нет вопросов, у него нет и интереса к вакансии.

Так что на всякий случай, а заодно для лучшего понимания позиции, стоит подумать над вопросами. Но не в духе «У вас есть сахар в офисе?», а что-то касающееся работы: оформление и условия труда, команда, стэк технологий, масштаб и сложность задач, обучение и карьерный рост, рабочие процессы.

Один из самых сложных вопросов на собеседовании – «Какую зарплату вы хотите?». Заранее посмотри зарплатные вилки на сайтах вакансий или в исследованиях.

И еще один важный совет: не стоит идти на собеседование на вакансию мечты в первую очередь, тем более при смене сферы. Лучше сначала набраться опыта собеседований на других вакансиях, иначе ты будешь слишком сильно переживать.

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Где искать вакансии

Стандартная площадка – hh.ru. Но там публикуются не все компании. Какие-то местные компании могут публиковать вакансии только у себя на сайте, а значит их нужно отслеживать. Кто-то просто пишет пост-вакансию на фэйсбуке или в LinkedIn: такие поможет найти текстовый поиск и широкая сеть контактов.

Чтобы расширить эту сеть, можно подписаться на ключевых спикеров в индустрии, добавить сокурсников из университета и коллег. Дальше можно добавлять рекрутеров – у них большая сеть профильных контактов, которые попадут тебе в предложенные, и специалистов твоего направления из разных компаний.

В LinkedIn точно никто не будет против просто добавления в друзья. А вот в Facebook часто задаются вопросом, а кто ты, собственно, такой и зачем пришел. Но ответа «за расширением сети контактов» обычно хватает.

Очень много вакансий сейчас публикуется в чатах и телеграм-каналах. Там тоже работает текстовый поиск и хэштеги, но только после подписки: по всему телеграму искать не получится. Советую большую подборку чатов и каналов для IT-специалистов на любой вкус, стэк и задачи. И вопросы по трудностям в задачах можно позадавать, и работу поискать, и котиков посмотреть.

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