Учи.ру и МФТИ запускают первую физико-математическую олимпиаду для младшеклассников

14 апреля начнётся онлайн-олимпиада от образовательной платформы Учи.ру «Заврики по математике» для школьников 1-4 классов. Для неё МФТИ разработал несколько ознакомительных задач по физике.

Физико-математическая олимпиада проходит бесплатно и даёт возможность школьникам потренировать смекалку, познакомиться с физикой и математикой поближе, разнообразить обучение на самоизоляции. Олимпиада направлена на развитие логического, математического и пространственного мышления.

В основном туре представлено девять задач физико-математического направления. Формат заданий интерактивный и игровой. В процессе выполнения школьники изучат силу тяжести, основы взаимодействия тел, световые явления, а также основы математики.

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