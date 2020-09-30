Как новичку в ИТ собрать первое портфолио

Поиск первой работы в ИТ — сам по себе отдельная работа. Обычно новички после фразы «просим прислать портфолио к резюме» сразу теряются. Непонятно, что работодатель хочет в нём увидеть, как оно должно выглядеть, где брать проекты, какие из них стоит показать, а какие нет.

Как портфолио помогает в поиске работы

Если не считать резюме, именно благодаря портфолио складывается первое впечатление о кандидате и его работе. Поэтому очень важно, чтобы оно показывало вас с правильной стороны.

В целом портфолио ― удобный инструмент для обеих сторон. Для специалиста оно служит подтверждением его практических навыков и доказательством опыта. Начиная с junior+/middle-позиций оно позволяет пассивно искать работу и снимает какую-то часть вопросов на тестовых заданиях. Работодателю портфолио помогает убедиться, что он получает не просто теоретика, который знает про все инструменты, но никогда не применял их на практике, а человека, который уже умеет что-то делать своими руками. Получается, портфолио отсеивает тех, кто рвётся в ИТ, просто прочитав несколько статей.

Портфолио многое может сказать о профессиональных качествах кандидата. Например, вот на что работодатель обращает внимание при приёме на работу разработчика:

Как много времени уделяется разработке и кодингу. Плохо, когда заходишь в портфолио начинающего разработчика, а там мало проектов и последняя активность была восемь-девять месяцев назад. Качество кода. Он должен быть понятен всем участникам команды. Внимание к деталям. По проектам в портфолио можно предположить, справится ли кандидат с составлением документации, сможет ли объяснить, что было сделано в проекте, и передать собственные знания.

Для каких направлений в ИТ портфолио обязательно

Это точно касается разработчиков, дата-сайентистов и ML-инженеров, аналитиков, дизайнеров, продакт-менеджеров. Но как бы удобно портфолио ни было для оценки кандидатов, возможность его предоставить всё-таки есть не на всех специальностях.

Shutterstock

Например, непросто продумать представление проектов для тестировщика. Да, можно подробно написать про объект тестирования и оформить найденные баги. Но работодателю ещё нужно будет как-то оценить важность и корректность выделенных дефектов, а это достаточно сложно сделать, когда продукт незнаком. Краткое описание проведённых работ даёт чуть больше информации, но для позиций выше джуниора тоже не так полезно. Поэтому при отборе кандидатов тестировщиков работодатель в основном ориентируется на тестовое задание и ответы на собеседовании.

Похожая история с системными администраторами, DevOps-инженерами и всей сферой, связанной с эксплуатацией и мониторингом. В таких случаях основная информация о предыдущем опыте обычно указывается в резюме: описание завершённых проектов, примерный размер сервисов и платформ на поддержке, список освоенных технологий.

Как составить портфолио

Для начинающего специалиста портфолио служит подтверждением практических навыков, поэтому его главная составляющая ― это проекты. Важно, чтобы к ним было обоснование того, какие инструменты выбраны и почему, прописаны цели, метрики для оценки, предполагаемый функционал. Невозможно оценить проект, который находится в вакууме. Поэтому к работе обязательно нужен контекст и вывод о том, насколько эффективно удалось решить поставленную задачу.

Единого шаблона для оформления портфолио нет. Обычно их заливают на онлайн-площадки, которые уже заточены под свою целевую аудиторию и сформировали профессиональное сообщество:

Для разработчиков и всех, кто связан с кодом: GitHub и Bitbucket

Для дизайнеров: Behance и Dribbble,

Для разработчиков игр: Steam или Desura.

Отдельный плюс использования таких площадок ― возможность получить обратную связь от более профессиональных коллег.

Главный вопрос для новичка в ИТ ― чем заполнить портфолио. Обычно в вакансиях даже на стартовые позиции требуется иметь уже два-три законченных проекта. И если дизайнерам проще найти проекты (те же фриланс-заказы), то у начинающих разработчиков вопрос о том, где искать проекты и идеи для них, возникает чаще, и фриланс далеко не всегда подходит.

Что делать:

Один из рабочих вариантов — попытаться автоматизировать что-то из своих повседневных занятий. Например, создать калькулятор расходов с выводом статистики или приложение со списком дел. Или написать чат-бота. Боты могут быть самые разные: прогноз погоды, генератор паролей или поиск ближайших кафе.

Если опыт в разработке уже есть и хочется чего-то посерьёзнее, то можно принять участие в opensource-проектах. Лучше всего остановиться на разработке программного обеспечения, которым вы постоянно пользуетесь, потому что знакомство с софтом помогает в понимании его особенностей.

Когда в копилке уже набралась парочка проектов и начался активный этап поиска работы, появляется ещё один источник — тестовые задания. Их наличие может хорошо разнообразить портфолио. Объёмное тестовое задание можно выложить на свой GitHub с отредактированным описанием и без указания конкретной компании. Отдельно уточнять, что это тестовое, не нужно. Здесь важна ваша реализация.

Какие проекты не подойдут

Не стоит добавлять в портфолио всё подряд — это может вызвать обратный эффект и даже испортить впечатление о кандидате.

Лучше не выкладывать совсем ученические проекты. Десятки коротких домашних заданий с пройденных курсов не дадут потенциальному работодателю дополнительной информации. Он уже давно знаком с базовыми инструментами и ждёт от вас чего-то более интересного. Кроме того, первый контакт с портфолио часто бывает коротким. Поэтому среди большого количества невыигрышных работ действительно качественные проекты могут просто потеряться.

Shutterstock

По тем же причинам не стоит выкладывать незаконченные проекты, даже если они кажутся очень классными. Здесь действует принцип «лучше меньше, но качественнее». В исключительных случаях, когда выбора совсем нет и приходится выкладывать проект в процессе разработки, ситуацию может спасти хорошо заполненное README. Там обязательно нужно написать, что ждёт этот проект, дальнейшие планы и дедлайны.

Лишние комментарии в коде — ещё один пункт, на который стоит обратить внимание. Иногда после проверки студенты забывают убрать полученные замечания и загружают проекты на GitHub вместе с ними. В итоге оставленные комментарии отвлекают от самого кода и создают впечатление, что человек не обработал обратную связь или несерьёзно подошёл к составлению портфолио.

Самое важное: не добавляйте в портфолио чужие работы. Конечно, при беглом просмотре достаточно сложно определить, кому работа принадлежит. Но умение решать подобные задачи и правильно выстраивать логику всё равно проверяется на собеседовании.

Чек-лист для начинающих

Само по себе составление портфолио — задача тривиальная. Другое дело, что в начале карьерного пути не всегда понятна последовательность действий. Для своих студентов я составила такой список из первых шагов:

Разобраться с устройством веб-сервисов для размещения портфолио. Создать свой первый проект и попробовать выложить его на выбранной площадке. Поучаствовать в opensource-проекте, чтобы разнообразить своё портфолио. Заполнить описание выложенных проектов. В разработке это отлично тренирует навык написания документации. Показать свои работы ещё кому-то из сообщества. Во многих профильных группах есть возможность скинуть ссылку на проект и попросить прокомментировать. Когда набралось уже четыре–пять крутых проектов, можно создать сайт-визитку. Это усилит впечатление от вашего портфолио.

Фото на обложке: Unsplash