Зарубежные IT-вузы: как подготовиться к поступлению

Мы составили список, где лучше всего получить IT-образование, чтобы котироваться на мировом уровне, и рассказали, что для этого нужно.

Выбор профессии — ответственный шаг, который предстоит сделать каждому студенту. Информационные технологии, компьютерные науки, кибербезопасность и другие специализации в IT занимают лидирующие позиции в рейтингах самых востребованных профессий в 2020 году.

Рейтинги, трудоустройство, миграция: подбираем вуз

Согласно последним данным рейтинга QS Rankings, студенты, которые заканчивают программу бакалавриата по IT за рубежом, находят работу за 3-6 месяцев после выпуска. Этому активно способствует миграционная политика некоторых государств. В Ирландии после университета можно оставаться в стране ещё год, а в США и Канаде — в течение трёх лет, если ваша специальность относится к STEM категории (sciences, technologies, engineering, maths).

Карьерные центры вуза помогут не только продлить визу, но и подготовят к собеседованию с работодателем: подскажут, как правильно составить резюме, как вести себя на собеседовании и как отвечать на вопросы потенциального работодателя.

Работодатели заинтересованы в студентах конкретного вуза, если его рейтинг трудоустройства больше 85%. Главный критерий выбора вуза работодателем — сильная академическая программа университета по предмету (Information Systems and Computer Science) и подготовка кандидата к прохождению интервью. В топ-200 университетов (THE World University Rankings) по дисциплине Computer Science сейчас входят:

UCLA и College of William & Mary в США;

University of Toronto в Канаде;

University of Manchester и University of Nottingham в Великобритании;

Trinity College Dublin в Ирландии;

University of Twente в Нидерландах.

Готовимся к поступлению: что надо знать

Подготовка документов и процесс поступления волнуют каждого абитуриента. Приёмная комиссия зарубежного университета открывается за год до начала обучения. Вместе с аппликационной формой студенту надо отправить копию своего действующего загранпаспорта, выписку оценок за последние 3 года обучения (если на руках пока что нет документа об окончании среднего образования или аттестата), сертификат по английскому языку.

Есть два основных сертификата по английскому языку — IELTS Academic и ТОEFL. Последний лучше всего выбирать, если поступаете в США, в остальных странах подойдёт IELTS.

Помимо этого, специально для каждого выбранного вуза нужно будет написать мотивационное письмо (академическое эссе) и рассказать, почему выбрали этот вуз и программу обучения. Чтобы университет смог больше узнать о потенциальном студенте, запросите две рекомендации от учителей или преподавателей.

Для поступления в топ-вузы США надо показать высокие результаты экзамена SAT или ACT, а для поступления в топ-вузы других стран — пройти собеседование с представителем приёмной комиссии или выполнить внутреннее тестирование университета.

Мотивационная прямая речь

Мы находимся в постоянной связи с зарубежными университетами и попросили коллег, ответственных за приём студентов из России и СНГ, рассказать немного о вузах, в которых они работают.

Алла Жаворонкова, University of Twente (Нидерланды)

Университет Твенте совмещает научно-техническую базу с инновационным подходом к обучению. Здесь были изобретены технологии Wi-Fi, Bluetooth, DVD и запущены проекты Take Away, Booking.com. Все эти проекты делали студенты вуза, университет лишь вовремя разглядел потенциал и выступил инвестором для их развития

Валентина Никитина, региональный представитель компании Kaplan International Pathways

Университет Ноттингема относится к топ-100 вузов в мире и занимает седьмое место по рейтингу Computer Science в Великобритании. Учиться здесь дешевле, чем в Манчестере, Лидсе или Ньюкасле. Обучение на программе Foundation проводится на базе Nottingham Foundation Academy, где все лекции проводят преподаватели университета. Студенты имеют право работать до 10 часов в неделю, чего не позволяют делать другие вузы во время программы Foundation.

Что такое Foundation

Программа Foundation — год подготовки, который является обязательным для абитуриентов из России, у кого на момент окончания школы есть только 11 лет образования. По окончании программы подготовки студент переходит на первый курс бакалавриата и учится ещё три года. Эта система действует в вузах Великобритании и в исследовательских университетах Нидерландов. Год Foundation, как правило, общий для всех студентов, кто выбрал Information Technologies или Computer Science. В первый год в университете дают базовые знания, а затем предлагают выбрать специализацию.

Советы для успешного старта

Если вы хотите связать свою жизнь с информационными технологиями и уверены, что будете обучаться в зарубежном вузе, собрали для вас советы, как не прогадать с решением:

Определитесь с академическими целями и карьерными перспективами. Где вы видите себя по окончании обучения и в какой должности? Это поможет выбрать страну и вуз. Начинайте готовиться к поступлению в рейтинговый университет за два-полтора года до начала обучения. Помните, что важно быть всесторонне развитым человеком. Оценки и уровень английского языка — основные требования при поступлении в зарубежный вуз. Но необходимо выделяться среди других кандидатов, в чём помогут дополнительные занятия, курсы, академические форумы, олимпиады. Если выбрали IT-сферу, то, скорее всего, у вашего интереса есть свои истоки. Расскажите о них в мотивационном письме и подкрепите фактами из внеучебной деятельности.

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