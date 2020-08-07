Очень много практики: зачем поступать в магистратуру за рубежом

Рассказываем, почему уехать учиться за рубеж может быть хорошей идеей, как выбрать страну и сколько всё это стоит.

Представление о том, что бакалавриат — это неполное высшее образование, до сих существует. Поэтому следующий шаг — поступить в магистратуру. Если в российском университете подходящей программы нет — например, там мало практики — можно поехать учиться за границу.

Три причины поступать в магистратуру за границу

Основное отличие зарубежных программ — фокус на практику. Для иностранных университетов стажировка или практика, встроенные в курс обучения, привычная и естественная история. Ведь как студент сможет стать классным специалистом, если у него ноль опыта? К тому же около 60% курса состоит из практических занятий, семинаров и проектных групповых работ.

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Но не только эти факты делают магистратуру за рубежом такой привлекательной. В некоторых странах, например, в Великобритании, Ирландии, можно учиться меньше — не два года, а один. А вот в США и в Канаде — два года.

В описании некоторых курсов можно встретить полуторагодичные и двухгодичные программы, где год студент учится, а оставшееся время — работает. Если стажировка (work placement) уже встроена в расписание, значит, сам университет предлагает места в международных компаниях и организациях выпускникам, успешно окончившим курс магистратуры.

Как выбрать страну обучения

Прежде всего стоит обратиться к своим предпочтениям.

Подумайте, что вам ближе — европейский менталитет, небольшие государства, традиционный уклад жизни или страны с динамично развивающимся обществом и культурой.

Например, в Лондоне современное образование сосуществует с богатейшими английскими традициями, и в таком случае не придется отказываться в пользу чего-то одного.

Кроме того, стоит изучить последние новости, тенденции развития разных профессиональный областей:

Ирландия: компьютерные технологии и кибербезопасность;

Великобритания: предпринимательство и бизнес;

США: специальности, относящиеся к STEM (Science, Technology, Engineering, Maths — наука, технологии, инженерия, математика);

Канада: инженерия, IT, project-менеджмент.

Это значит, что специалисты этих областей гораздо более востребованы на рынке труда и найти в дальнейшем работу или стажировку будет легче.

Сколько это стоит

В среднем год магистратуры в Великобритании обойдется в 17 000 фунтов, в Ирландии и Европе — 15 000 евро, в США и Канаде — от 25 000 долларов.

Стоимость обучения зависит и от рейтинга университета: чем выше рейтинг вуза, тем выше стоимость. QS Graduate Employability Rankings — один из сводных рейтингов, который указывает, в каком университете и в какой стране выгоднее получать образование с прицелом на дальнейшее трудоустройство.

Что касается других расходов во время обучения, в год потребуется от 10 000 у.е. Это минимальный остаток, который должен быть на счету спонсора и покрывать годовые расходы на проживание, питание, проезд и другие нужды. Конкретную сумму можно уточнить на сайте визового центра выбранной страны в категории, относящейся к долгосрочным студенческим визам.

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Как поступить в магистратуру за рубежом

После того, как вы определились с местом назначения, надо выбрать университеты. Выбор вуза должен зависеть от ваших исходных данных. Несмотря на то, что во многих высших учебных заведениях требования поступления одинаковые, лучше рассматривать три или четыре университета, чтобы повысить свои шансы на зачисление и расширить свой выбор.

Что вам понадобится:

Документы

Приемная комиссия вуза (Admissions) открывается за год до начала обучения. Если вы пока что учитесь на курсе бакалавриата или специалитета и у вас нет на руках диплома, то вы должны предоставить выписку оценок с первого по текущий курс с перечнем всех предметов и соответствующим оценкам по ним.Чтобы поступить в достойные учебные заведения, средний балл должен быть 4.0 и выше из пяти возможных.

Английский язык

Второе, на что обращает внимание приемная комиссия, это ваше знание английского языка — поэтому надо сдать тест. Стандартизированных теста два: IELTS Academic и TOEFL. Первый тест более распространён на территории Великобритании, Европы и Канады, второй тест — в США.

Каждый университет хочет видеть вашу заинтересованность и быть уверенным в ваших намерениях. Для этого нужно написать мотивационное письмо на английском языке, где вы обосновываете выбор университета, страны, а также рассказываете о текущей академической деятельности, своих интересах и об опыте работы (если есть). Чтобы «усилить» вашу заявку, надо взять рекомендации у преподавателей из вашего вуза. Рекомендаций должно быть две: одна может быть от научного руководителя, другая — от преподавателя по профильной дисциплине.

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Вступительные испытания

Для творческих специальностей понадобится портфолио, а на гуманитарных направлениях могут попросить пройти собеседование. Для специальностей, относящихся к экономике и финансам, потребуется сдать тест GMAT или GRE.

После того, как пакет документов собран и заявки отправлены в выбранные вузы, приемная комиссия начинает их рассмотрение, которое длится около месяца.

Перспективы после окончания

Процесс поступления в зарубежный университет выглядит сложнее, чем поступление в российский вуз. Стоимость обучения в магистратуре за рубежом тоже отличается в большую сторону. Так стоит ли ехать на обучение за границу? Однозначно стоит!

Выше мы упоминали самые популярные специальности в разных регионах на сегодняшний день. Стартовая заработная плата в Великобритании в структурах бизнеса, финансов и экономики составляет 50 000 долларов в год. В Ирландии в международных компаниях, таких как Google, Facebook, IBM, Amazon, начинающие специалисты сферы IT получают от 55 000 долларов. Такую же заработную плату готовы предложить и в США и не только специалистам по компьютерным технологиям, но и выпускникам, окончившим STEM-программы и востребованным Кремниевой долиной. Самыми привлекательными странами для выпускников программ по инженерии, архитектуре, строительству, software разработке или project-менеджменту являются Канада и Австралия, где зарплата стартует от 60 000 долларов в год.

Приятный бонус — вопрос о получении рабочей визы в стране, где вы закончили программу магистратуры, снимается.

Каждый университет предоставляет вам необходимые документы, чтобы вы могли оформить визу выпускника. Основное требование — успешное окончание курса.

В Ирландии после магистратуры можно оставаться на протяжении двух лет на основании Post-Study Visa. Такое же правило будет применимо на территории Великобритании, согласно новому проекту, который должен вступить в силу с 2021 года.

В Канаде после двухгодичной программы выпускникам разрешено оставаться в течение трёх лет на основании Post-Graduate Work Permit.

Три года есть и у выпускников курсов STEM в США, но у студентов, получивших иные специальности, будет только год на поиски работы.

С трудоустройством выпускнику может помочь карьерный центр университета. Специалисты помогут составить резюме (CV), проведут пробное собеседование с вами, как с кандидатом, а также предложат вакансии по вашей специальности, которые есть у них в доступе.

За счёт всех этих факторов в совокупности студенты, которые стремятся получить и престижное образование в магистратуре за границей, и международный опыт работы, добиваются больших успехов и в течение года или двух лет становятся первоклассными, востребованными специалистами, как за рубежом, так и в России.