«Первый бизнес был “пробой пера”». История основателя детской школы мюзикла

Позже вместе со моей девушкой Алисой Кожевниковой мы открыли «Детскую школу мюзикла» в Тюмени. Расскажу вам, чему меня научили университетские проекты, зачем детям мюзиклы и как развивается мой бизнес.

Я работал над первым проектом еще в университете. Это был репетиторский центр, и он стал трамплином для предпринимательского развития. Тогда же я прошел программу «Бизнес класс» .

«Идея первого полноценного бизнес-проекта пришла ко мне на первом курсе магистратуры»

В университете я старался получить как можно больше интересного и разнопланового опыта, поэтому участвовал в самых разных инициативах: помогал организовывать концерты, привлекал студентов к службе этикета, занимался проектной деятельностью – создал и курировал научный кружок. Тогда я научился управлению и взаимодействию с людьми, что очень помогло в бизнесе позже. Я научился грамотно выстраивать отношения и налаживать рабочие процессы.

Например, когда я руководил кружком, передо мной стояла задача собрать эффективную команду и найти нематериальные способы мотивировать и поощрять студентов. А еще мой опыт в университете стал отличной тренировкой навыков продаж и публичного выступления, ведь для того, чтобы привлечь людей, мне приходилось много общаться и при этом быть очень убедительным.

На первом курсе магистратуры решил открыть репетиторский центр для занятий с отстающими ребятами. Центр успешно проработал весь академический год – с сентября по июнь.

Совмещать работу и университет оказалось не так сложно. Иногда я пропускал занятия, чтобы уделять больше времени работе и бизнесу. Я просто заранее подходил к преподавателям и просил дать мне какие-то дополнительные задания или написать тесты досрочно.

Главное, что нужно было уметь – выстраивать отношения с преподавателями и договариваться с ними. При грамотном распределении задач у меня не было дефицита времени: в среднем в магистратуре на бизнес уходило 30-40% времени. Я смог его оптимизировать, так как в основном выполнял функцию администратора и курировал центр, деятельность которого вел через широкий круг знакомых.

Первый бизнес — репетиторский центр

Мой первый бизнес — репетиторский центр — стал своеобразной «пробой пера» в предпринимательстве. У меня были собственные представления о бизнесе и множество теоретических знаний. Все это я, наконец, смог попробовать на практике – понял, что работает, а от чего лучше избавиться. Конечно, опыт был очень ценным. Я разобрался в целом ряде вопросов: как эффективно вести учет клиентов, как правильно организовывать рабочее пространство, как выстраивать договорные отношения с сотрудниками. Благодаря проекту мне удалось улучшить навыки продаж – как телефонных, так и через личные встречи.

Из этого опыта я извлек три главных урока:

Необходимо прогнозировать рынок и быстро адаптироваться к его потребностям. Как я уже сказал, центр успешно функционировал с сентября по июнь. Но я не продумал, что делать с центром летом, когда студенты на каникулах и не нуждаются в занятиях. Из-за моего просчета и отсутствия стратегии или хотя бы плана на лето мы оказались абсолютно неподготовленными: при высокой аренде помещения бизнес стал убыточным, и я принял решение закрыть центр. Вместе с тем осознание и анализ этой ошибки оказались полезными. Сейчас, при работе над «Детской школой мюзикла», я стараюсь заранее предусмотреть и просчитать сезонные убытки и подготовить дополнительные активности в рамках школы. Так, мы планируем устраивать летом мастер-классы для преподавателей, а в будущем – проводить фестивали мюзиклов для детей и взрослых.

Репетиторский центр также помог мне развить навыки продаж, ведь неважно, продаешь ты идею или продукт. Поначалу в «Детской школе мюзикла» мы не справлялись с обработкой заявок и привлечением клиентов. Тогда я решил подключиться к процессу сам. В результате дела пошли гораздо лучше: помогло уже наработанное умение грамотно и эффективно продавать.

Третий важный урок – опыт выстраивания взаимоотношений с людьми, будь то клиенты или сотрудники. Очень важно проявлять эмпатию, уметь находить потребности людей и закрывать их.

Как появилась «Детская школа мюзикла»

Идея изначально пришла моей девушке Алисе. Она часто ломала голову над тем, как занять детей и организовать их досуг. Как-то раз Алиса наблюдала, как дочки устраивают очередной импровизированный концерт на кухне: танцуют и поют, представляя, что они на сцене. Наблюдая за девочками, она сразу же вспомнила о мюзиклах: идеальном совмещении хореографии и вокала. Так родилась «Детская школа мюзикла».

Мы с Алисой изучили и проанализировали рынок в Тюмени и, убедившись в том, что подобных инициатив в городе нет, приступили к поиску инвестиций. Нам сразу же очень повезло с инвестором: он нашелся на «Авито» спустя три часа после размещения заявки. Алиса созвонилась с ним и смогла заинтересовать его нашим проектом. Так мы привлекли первые инвестиции в размере одного миллиона рублей.

Поначалу я занимался целым кругом вопросов: вел продажи, работал с поставщиками и подрядчиками, привлекал дополнительные инвестиции, организовывал найм администраторов, отвечал за маркетинг.

Широкая сеть контактов и связей, а также хорошая репутация еще со времен университета и работы над репетиторским центром, помогли мне привлечь инвестиции в размере 6 млн рублей.

Кроме того, через знакомых мы начали организовывать интересные партнерские проекты. Например, у нас действует система поощрения детей в зависимости от их поведения на занятиях. После каждого урока мы отмечаем поведение ребенка в специальной программе Smile. Если 12 занятий подряд ребенок себя хорошо ведет, то мы дарим ему подарок от наших партнеров, например, игрушку или сладости. Это может быть и подарок для родителей: мы сотрудничаем с магазином мужских костюмов.

Мне кажется, что успех «Детской школы мюзикла» во многом связан с грамотным распределением обязанностей. Алиса отвечает за стратегию креативного развития, а я больше вовлечен в построение самого бизнеса.

Я контролирую работу всех трех тюменских филиалов и занимаюсь запуском новых.Недавно Алиса получила свидетельство на бренд, то есть теперь у нас есть авторские права на «Детскую школу мюзикла» и мы можем развивать франчайзинг. Сейчас, например, ведем переговоры об открытии филиалов в Когалыме, Петербурге и Новосибирске. Кроме того, я по-прежнему веду работу с подрядчиками, управляю бизнес-процессами через постановку целей и задач и контролирую финансы.

В 2019 году наша годовая выручка составила 2 млн 349 тыс. рублей. Выручка в месяц в среднем составляет 270 тыс. руб, а чистая прибыль – 60-80 тыс. рублей при рентабельности 30-40%. При этом мы понимаем, что это далеко не предел и ставим себе цель выйти на доход в размере 300 тыс. в месяц.

Какие у нас планы на будущее

У нас уже разработана стратегия по развитию школы на ближайшие 5 лет. В этом году мы планируем открыть как минимум два филиала, а в будущем – увеличить количество филиалов в Тюмени до восьми. Кроме того, мы не хотим ограничиваться детскими мюзиклами и собираемся расширить услуги и форматы нашей сети филиалов. Например, разработать программу для взрослых или открыть школу хип-хопа для подростков. Впоследствии было бы интересно выстроить франчайзинговую сеть по всей России и сформировать целую экосистему вокруг школы. Мы могли бы создать настоящее сообщество творческих взрослых и детей с разными форматами участия: от занятий в школах до организации фестивалей.

Фото: «Детская школа мюзикла»