«Я собирался на стажировку в “Яндекс”, но не пошёл — потому что запустил TimeAdge». Как открыть бизнес в 18 лет

Мы поговорили с его основателем Юрием Гарновым и узнали, как быть, когда весь проект рушится, зачем продавать продукт до того, как ты его создал, и каково запускать собственный стартап в 18 лет.

Образование и его польза

Я учусь в МФТИ на третьем курсе на факультете инноваций и высоких технологий. Сейчас он называется физтех — школа прикладной математики и информатики. Что мне дала учёба? Спорная штука. До сих пор очень много остатков постсоветского фундаментального образования. Мне кажется, такая идеология пронизывает многие российские вузы. А МФТИ ещё отличается тем, что у нас занятий чуть ли не в полтора раза больше, чем предусмотрено министерством образования. Администрация как-то обходит эту норму. Получается дикая нагрузка, которая не всегда оправдывает себя.

На первых курсах я думал, что это минус. А сейчас уже 80% того, что я изучаю, использую в работе, в каких-то сайд-проектах.

Жизнь до проекта TimeAdge

Я начал заниматься проектом с середины первого курса, где-то в феврале 2018 года. До этого у меня не было опыта работы. Мы с друзьями пилили одну игрушку просто по фану. В 10 классе я ездил на Всероссийский Робофест и вернулся оттуда с кубком — занял первое место.

Там же я занимался автоматизацией процессов на заводе. Я сам из Нижегородской области. У нас есть Горьковский Автомобильный Завод (ГАЗ). И там есть очень старые станки: них нет графического пользовательского интерфейса, работнику приходится стоять и рычагами управлять. Мы наладили для них процесс, чтобы люди могли с компьютера загрузить модельку, и станок сам бы для них вырезал. Мы сделали прототип решения, и его запрограммировали.

Как я придумал TimeAdge

Я гик по тайм-менеджменту. Ещё со школы переживал по этому поводу, хотел структурировать своё время. У меня было много дел, какие-то проекты — хотелось всё успевать.

Однажды я прихожу в свою комнату в общежитии в 10 часов вечера, ложусь на кровать и понимаю, что мне нужно спланировать следующий день. Мне нужно было структурировать все свои занятия.

Я подумал — почему человечество ещё не придумало программу, которая будет это делать за меня . И с этой болью, с которой я сталкивался каждый вечер, понял, что не надо ждать — я могу сам это сделать.

Я пошёл разбудил своего друга, рассказал ему свою идею. Он сказал, что у него та же самая проблема. И с этого всё началось.

Почему так сложно запустить свой проект

Когда мы запускали проект, набралась команда амбициозных людей — нас было шесть. Тогда как раз только-только открывался бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт», был первый набор, и мы решили подать на участие.

Наверное, самая типичная ошибка начинающих предпринимателей и стартаперов в том, что они думают, можно просто сидя в гараже сделать приложение, а потом выйти и сразу получить миллионы на руки.

Примерно вот такая картина была у нас в головах. Мы ничего не знали про исследование рынка, юридические аспекты, как привлекать инвестиции.

На «Физтех.Старте» нам предложили сначала заняться бизнесом, а потом техническими деталями. И это угнетало нас, половина команды разочаровалась и ушла от нас.

Какие еще проблемы нас поджидали

У нас на физтехе проводилась конференция, посвященная стартаперству. Мы пошли на неё со своим проектом, нас взял на попечительство трекер из «Физтех.Старта». Он нам объяснил, как начинать бизнес.

Мы стали опрашивать людей и поняли, что наши заморочки по тайм-менеджменту никому, кроме нас, не нужны.

Тогда наткнулись на идею, что сейчас у пользователей большой поток сообщений в мессенджерах, туда приходят просьбы выполнить какие-то рабочие задачи. Люди поделились этой болью, и мы решили отказаться от приложения и делать интеграцию текущих тайм-менеджмент приложений с мессенджерами.

Как я потерял команду в первый раз

К августу 2018 я просто сидел и вссё печатал на своих коленках. По факту я остался один. Было ощущение, что я не знал, что делать, какая-то дикая апатия. С одной стороны не хотелось всё бросать, ведь есть инсайды с рынка и прочее, но при этом чувствовал, что я просто один.

В итоге получилось так, что команда менялась четыре раза. Сейчас я работаю с четвёртым набором.

Как я отказался от стажировки в «Яндексе»

Я подавался на стажировку в «Яндекс», тогда же пытался попасть с TimeAdge в «Физтех.Старт». Когда уже надо было давать ответ компании, пойду я к ним или нет, мы прошли в акселератор — и я уверенно ответил, что стажировка подождёт, а проект нет.

Как правильно начать свой проект

Самая глобальная ошибка, это то, что программисты делают стартапы. Все последующие ошибки из этого вытекали. Я прокачал, конечно, свои знания о бизнесе, но я не профессиональный продажник, а больше технический директор.

Я считаю, что все программисты, которые хотят сделать стартап, должны в первую очередь найти продажника. И продать свой проект ещё до того, как они что-то сделают.

Вот это очень тонкий навык. Мы ему научились только через год после запуска проекта. И без этого что-то начинать я бы никому не советовал.

Заработок и первая выручка

Первая выручка была в начале 2019 года, после акселерации в «Физтех.Старте». Нашей целью было за это время сделать первые продажи, и мы их сделали. Потом внедряли нашу систему к другим компаниям, но это были пробы. Мы ещё полгода искали нашу целевую аудиторию.

Не хотелось сливать все наши деньги и бюджет, полученные от пробных внедрений, в рекламную кампанию, которая бы ничего не принесла.

Потом у нас сменился человек, отвечающий за бизнес. Им стал профессиональный диджитал-маркетолог, который интегрирует CRM- и таск-менеджерские системы в компании. После этого мы переквалифицировались, переделали наш продукт для «Битрикса» и AmoCRM, потому что в этих сегментах рынок больше. Там очень легко показать ценность продукта.

Когда всё идёт хорошо

Самый взлёт был, когда мы вышли на 1С. Это было летом 2019, когда у меня уже была обновлённая команда. Мы связались с 1С, это очень большая корпорация! В итоге мы делали с ними пилотный проект.

Про привлечение инвестиций

Мы выступали на конференциях, ходили на питчи, общались с новыми людьми, просто ходили по разным компаниям, например, общались с организацией United Investors. Но когда менялся состав команды проекта, инвестиции было неразумно привлекать. Потому что инвестиции привлекаются, когда инвесторам даёшь коробочку и говоришь: «Смотри, вот воронка, вот процент выхлопа, вот столько у тебя денег станет через год, через два» и так далее.

Мы, конечно, могли бы такое сделать, но именно такого конвейера с воронкой, по которому можно доставать клиентов по щелчку пальцев, не было. Получается, это были бы грязные инвестиции. Поэтому решили, что пока не наладим именно такое конвейерное привлечение клиентов, привлекать инвестиции как-то неразумно.

Про команду

У нас на факультете на третьем курсе проводится «Инновационная практика». Приходят компании типа Abbyy, «Яндекс» и предлагают что-то сделать, пройти производственную практику. Люди должны там поработать семестр. И я с таким же предложением, как работодатель, пришёл к своим однокурсникам. В итоге сейчас есть команда из 10 человек, которыми я руковожу. Это немного смешно, потому что они такие же студенты, как я, но мы совершенно в других параллелях.

Мы все понимаем задачи, и я на команду абсолютно никак не давлю . Мы общаемся разумными доводами, и не возникает диссонанса, что они мои однокурсники и одновременно подчинённые.

Я чувствую себя как на первом курсе, когда мы единой командой делали что-то— только сейчас это по-взрослому и в других рамках.

Планы на будущее

Ближайшие планы таковы — мы релизим нашу систему для «Битрикса» и AmoCRM. У нас есть договорённости с компаниями, которые заказали нам интеграцию этих систем.

Дальнейшее развитие проекта напрямую связано с тем, что получится с этими интеграциями. Понятное дело, если всё будет хорошо, то мы идём искать инвестиции, есть наработки на эту тему. Потому что у нас уже будут проверенные гипотезы, воронка и можно будет серьёзно разговаривать о деньгах. А если не получается, то это, скорее всего будет выглядеть так, что я в очередной раз у разбитого корыта и, скорее всего, я сосредоточусь на новом проекте, связанном с телемедициной.

Фото: архив героя материала