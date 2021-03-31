10-11 апреля в рамках проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» состоится бесплатный онлайн-марафон. Он рассчитан на подростков из неблагополучных семей и ребят с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении всего мероприятия будет работать сурдопереводчик. Для участия понадобятся компьютер и мобильный телефон с выходом в интернет.

В начале апреля пройдёт бесплатный марафон по ИИ для ребят с ограниченными возможностями здоровья