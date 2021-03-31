В начале апреля пройдёт бесплатный марафон по ИИ для ребят с ограниченными возможностями здоровья

10-11 апреля в рамках проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» состоится бесплатный онлайн-марафон. Он рассчитан на подростков из неблагополучных семей и ребят с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении всего мероприятия будет работать сурдопереводчик. Для участия понадобятся компьютер и мобильный телефон с выходом в интернет.
На марафоне участники познакомятся с основными терминами в ИИ, узнают, что такое Data Science, Big Data, язык программирования Python и язык запросов SQL. Также ребятам расскажут, как войти в IT-сферу, и дадут советы, как попасть на стажировку в компанию, если у тебя нет опыта.
У участников будет бесплатный доступ к восьминедельному курсу по ИИ, сертификат о прохождении марафона. В качестве экспертов выступят представители российских IT-компаний, а также преподаватели ведущих технических вузов.
Фото на обложке: Unsplash
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