Карьерный зигзаг: как директор магазина стал трафик-менеджером

Егор Ткачёв начал работать продавцом ещё в вузе, дорос до управляющего несколькими магазинами, потом открыл свой собственный — но увлёкся IT. Отучившись на курсах GeekBrains, он стал трафик-менеджером и наконец-то чувствует себя на своём месте.

Как я перестал работать в продажах

В 2007 году я начал строить карьеру в сфере продаж. Совмещал работу с учебой, стараясь оперативно вливаться в процессы. Через четыре года я уже работал территориальным управляющим пяти, а чуть позже — десяти магазинов детских игрушек. Но побыв на этой позиции пару лет, почувствовал — это потолок. И я решил запустить собственный бизнес.

Я открыл собственный офлайн-магазин и принимал заказы онлайн. Мне казалось, что раз у меня есть опыт управления, то я всё понимаю — и надо только начать. Я вложил свои деньги, взял заём, они ушли на обустройство магазина и товар, плюс, конечно, регистрацию ООО, налоги, аренду. Еще заплатит за разработку сайта, SEO, копирайтера. Дело тронулось с мёртвой точки — пошли первые заказы, появились постоянные клиенты.

Чтобы сэкономить, делал все сам: открывал офлайн-точку, продавал, принимал заказы из интернета. Но получилось так, что товар я покупал за доллары, продавал за рубли, курс валюты постоянно рос — так что у меня не было ни прибыли, ни даже денег на новый товар. Через полгода я закрыл офлайн-магазин.

В онлайне тоже всё делал сам — изучил контекстную рекламу, настраивал первые кампании, но денег он тоже приносил мало. Когда у меня родился ребёнок, стало ясно — дальше работать без прибыли невозможно.

В итоге я вернулся в продажи на зарплату, но уже точно знал, что заниматься этим я не хочу. Хотелось стабильности, работы в офисе. Я решил сосредоточиться на изучении контекста, благо, небольшой опыт у меня уже был.

Как я понял, что мне действительно интересно

Поразмыслив, я понял, что хотел бы углубиться в интернет-маркетинг. Я не особенно хорошо разбирался в привлечении трафика, представлял себе все только в качестве контекста. Я нашёл онлайн-курс для специалистов по контекстной рекламе, или Digital-маркетологов.

Учиться было непросто, но преподаватели очень помогали. В течение трёх месяце я изучал управление рекламой и привлечение клиентов в Google Adwords и «Яндекс.Директе». Мы учились настраивать цели в веб-аналитике, отслеживать звонки, интегрировать веб-аналитику с другими сервисами и, конечно, делать отчетности. Ещё подробно изучали ЦА, анализ конкурентов, возможность формирования конкурентоспособного предложения, разбирали каналы привлечения трафика на сайт и подготовку сайта для начала продвижения. А потом были ещё два месяца практики.

Как я остался в IT

Еще во время обучения я стал искать работу. Первое место — агентство Borscht. Я прошел двухэтапное собеседование, которое состояло из тестовых заданий и интервью по результатам.

Поскольку я рассчитывал на позицию стажера, проходить было не очень сложно — вопросы были поверхностными. Но все равно переживал, с нетерпением ожидая результата — и меня пригласили на работу! Агентство Borscht специализировалось на мобильной рекламе — так я попал в мобильный маркетинг.

Сейчас я работаю в Mail.ru Group — занимаюсь закупкой мобильного трафика через Facebook, Google, Unity ads и другие рекламные платформы в игровые проекты. В мои обязанности входит создание, оптимизация и масштабирование кампаний, анализ привлеченного трафика.

Что я могу посоветовать новичкам в маркетинге

Тренды мобильной рекламы не стоят на месте, нужно все время следить и развиваться, чтобы знания были актуальными, учиться надо всегда. Читать популярные ресурсы про мобильную разработку, геймдев и маркетинг например.

Читать в обязательном порядке документацию к площадкам, обращать внимание на нововведения. Здесь есть практически все, что требуется и для базового понимания некоторых вещей, и для работы с продвинутыми функциями.

Следить за тематическими статьями на таких ресурсах, как Хабрахабр, Devtodev, app2top, Apptractor.

Читать статьи на англоязычных сервисах, например, Reddit и thetool.io

Кроме того, много классных видео с конференций регулярно выкладывается на YouTube. Пример — DevGamm, White Nights conf и другие.

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