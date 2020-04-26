«Думала стать дизайнером, но любовь к математике победила». Как школьница из маленького поселка поступила на бюджет в Бауманку

Расскажу, как от троек по русскому в пятом классе я доросла до золотой медали, выбрала подходящую специальность и смогла бесплатно готовиться к ЕГЭ.

Я родилась в небольшом поселке Чернь и в 11 классе я решила поступать в московский вуз. Мне нравится ставить смелые цели и добиваться своего, поэтому я нашла способ учиться бесплатно в онлайн-школе « Фоксфорд », выучила информатику за год до экзамена и поступила на бюджет МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Я очень хотела попасть в МФТИ, даже поехала в Москву на день открытых дверей»

В детстве я хотела стать то врачом, то дизайнером. Еще в начальных классах я любила читать книжки про строение человека. Интересов было много, и они часто менялись. В восьмом классе я даже искала вуз, где можно обучиться дизайну, но любовь к математике победила — мне всегда нравилось решать задачки.

Я стала изучать специальности, где нужна математика, и наткнулась на «Биомедицинские технологии». Здесь как раз сходятся все мои интересы – и математика, и медицина. Выпускники этого направления могут участвовать в разработке биотехнических и медицинских приборов, создавать средства для диагностики и лечения заболеваний человека. Это очень круто!

Я планировала поступать именно на бюджет, платное обучение мы не рассматривали. Я очень хотела попасть в МФТИ, даже поехала в Москву на день открытых дверей. В итоге для поступления в МФТИ мне не хватило одного балла, а в Бауманку я прошла. Теперь я учусь на первом курсе в МГТУ им. Н.Э.Баумана на специальности «Биомедицинские технологии».

Как благотворительный фонд помог мне сдать ЕГЭ

Я училась в обычной школе в небольшом поселке. Для поступления на бюджет в московские вузы, такие как МФТИ и Бауманка, нужны высокие баллы. Учителя посоветовали мне дополнительно позаниматься с репетитором.

Я планировала сдавать четыре предмета: математику, русский, физику и информатику. Оплачивать четырех репетиторов для нашей семьи слишком накладно. Тогда я решила обратиться в благотворительный фонд «Путевка в жизнь». Там нужно было пройти вступительные испытания – тестирование в формате ЕГЭ. Меня взяли, хотя мои результаты были не очень. Фонд решил сделать доброе дело, ведь нелогично готовить к ЕГЭ тех, у кого и так высокий уровень. В результате мне оплатили репетиторов и посещение выездной школы «Фоксфорд».

Всего в неделю у меня было четыре занятия с репетитором: по одному двухчасовому уроку по каждому предмету. Иногда я и сама дома решала задания.

В начале 11 класса у меня был довольно низкий уровень по информатике. Я смогла бы, наверное, только 1-2 задания из первой части ЕГЭ решить. За год занятий мне удалось подтянуть знания так, что я сдала этот предмет на 91 балл.

Благодаря выездной школе получилось хорошо подготовиться к физике и математике. Формат детского лагеря – очень интересный. Много общения, игр и шестичасовые занятия совсем не напрягают. В приятной дружеской атмосфере знания гораздо легче усвоить. С нами занимались классные преподаватели, особенно ценно, что они являются членами жюри Всероссийской олимпиады школьников.

«Поначалу отличницей я не была, у меня даже была тройка по русскому в пятом классе»

Мне было пять лет, когда мой двоюродный брат закончил школу с серебряной медалью. Мне она так понравилась, что я целый день не выпускала ее из рук. Тетя сказала мне, что когда я вырасту, тоже смогу такую получить. На что я со всей детской простотой сказала: «Серебряную я уже держала, теперь хочу золотую!» Конечно, никто не отнесся к этим словам всерьез.

Надо сказать, что поначалу отличницей я не была. У меня даже тройка была по русскому в пятом классе. А вот с восьмого класса я серьезно взялась за учебу. Я в целом упорный человек: если поставила себе цель, то прилагаю максимум усилий. Золотую медаль я получила. Правда, при поступлении в вуз это не сильно на чем-то сказалось. В МФТИ за нее давали всего два балла, а в Бауманке – 10. Но там мне было достаточно баллов и без нее.

«Я приходила на ЕГЭ в хорошем настроении»

Я люблю учиться, поэтому подготовка к экзаменам не вызывала у меня особых сложностей. Нагрузка, конечно, была высокой, но я справлялась. Меня очень поддерживали мои родители.

Советы выпускникам:

Используйте планер. Не стоит пытаться запомнить все дела: занятия в школе, с репетитором, подготовка к последнему звонку и выпускному. Я скачала приложение на телефон и туда записывала все. Это помогло разгрузить мозг, и все успеть.

Не стоит пытаться запомнить все дела: занятия в школе, с репетитором, подготовка к последнему звонку и выпускному. Я скачала приложение на телефон и туда записывала все. Это помогло разгрузить мозг, и все успеть. Не бойтесь высоких вступительных баллов. Мои родители сначала сомневались, что я смогу сдать экзамены так хорошо, чтобы хватило для поступления на бюджет в московский вуз. Нужно поставить себе цель, определить, как вы будете ее достигать и придерживаться плана. Мне это удалось, всё достижимо!

Мои родители сначала сомневались, что я смогу сдать экзамены так хорошо, чтобы хватило для поступления на бюджет в московский вуз. Нужно поставить себе цель, определить, как вы будете ее достигать и придерживаться плана. Мне это удалось, всё достижимо! Много тренируйтесь. Я упорно занималась каждую неделю в течение года. У меня получилось подтянуть информатику с низкого уровня до пятерки по ЕГЭ.

Я упорно занималась каждую неделю в течение года. У меня получилось подтянуть информатику с низкого уровня до пятерки по ЕГЭ. Не волнуйтесь на экзамене. У меня в целом не было такого стресса, как у моих одноклассников. Я приходила на ЕГЭ в хорошем настроении. А вот на экзамене по математике я поторопилась, занервничала и допустила досадную ошибку, из-за которой потеряла четыре балла.

У меня в целом не было такого стресса, как у моих одноклассников. Я приходила на ЕГЭ в хорошем настроении. А вот на экзамене по математике я поторопилась, занервничала и допустила досадную ошибку, из-за которой потеряла четыре балла. Не решайте задания по порядку. На экзамене важно правильно распределить время. В моем случае на ЕГЭ по математике я потратила слишком много времени на оформлении задачи, которая стоит два балла, хотя могла за это же время получить четыре балла за другое задание.

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