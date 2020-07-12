Я проработала в сфере игрового тестирования 2,5 года, сейчас занимаюсь тестированием программного обеспечения в компании «Инфомаксимум» — и кое-что знаю об этом. Расскажу, чем отличается тестировщик игр от продуктового тестировщика, от чего зависит успех в профессии и какие есть перспективы для роста.

Тестировщик — идеальная работа для геймеров? Да, но всё не так просто

Тестирование игр кажется мечтой для геймеров — занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и платят. Но так ли все радужно? Кстати, есть ещё и продуктовое тестирование, и это уже немного другая история.

Почему тестировщиком не может стать любой геймер

В профессии тестировщика игр самое привлекательное — это возможность устроиться без профессиональных знаний, но с игровым опытом, и представление о том, что на работе нужно просто играть. Но это не совсем так. Тестирование игр – это прежде всего тестирование, а не игра.

Если геймер достигает цели в игре, он переходит на следующий уровень сложности и не возвращается к предыдущему. Тестировщик же должен многократно проходить один и тот же сценарий, примеряя к нему разные ситуации.

Предположим, в игре есть 30 заклинаний. Задача тестера – проверить действие всех заклинаний и их сочетаний на всех типах главных и вспомогательных персонажей и артефактов, проделать это нужно на каждом игровом уровне и с каждой версией игры. После этого результаты проверок заносят в специальный checklist. Такая монотонно-рутинная деятельность под силу только усидчивым и скрупулезным людям.

Функция тестировщика

У заказчика любого программного продукта, будь то игра или мобильное приложение, есть видение того, как этот продукт должен выглядеть, функционировать и какие задачи решать. И есть результат разработки этого продукта.

Тестировщик занимается тем, что сравнивает то, что получилось, с тем, что изначально планировалось, то есть зафиксировано в требованиях к продукту.

Так что тестировщик обеспечивает проверку ПО на предмет работоспособности, удобства для пользователя.

Инструменты тестировщика

Для тестирования игр применяются в основном те же методы, что и для всего программного обеспечения. Изучив требования на позицию начинающего тестировщика на hh.ru, могу сказать следующее: если на старте вы претендуете на заработную плату от 40000 рублей, помимо игрового опыта, вам необходимы следующие навыки и знания.

Ключевые представления о теории тестирования: виды тестирования, тест-кейсы, тест-планы, баг-репорты, техники определения необходимого объема тестов.

Основные понятия о структуре баз данных и умение делать простые запросы в SQL.

Знание Windows, Windows Server на уровне опытного пользователя с начальными навыками администрирования

Владение Git на базовом уровне.

Здесь приведен базовый набор, «скелет» навыков, которые потребуются практически на любом проекте. Но нужно иметь в виду, что каждая компания предъявляет свои специфические требования к специалистам по тестированию в зависимости от сферы деятельности, конкретных задач, стека используемых технологий. Поэтому вы либо прокачиваете свои скиллы под конкретную вакансию или компанию, в которой мечтаете работать, либо смело идете на собеседование без полного набора необходимых требований, но с блеском в глазах и непреодолимым желанием много учиться и получать опыт.

Именно так я получила свою первую работу тестировщиком игр. Заядлым геймером не была, узкопрофильных профессиональных знаний не имела, но смогла доказать работодателю, что разберусь в поставленных задачах.

Думаю, плюсом послужило мое математическое образование. База, на мой взгляд, значит очень много. Несмотря на то, что курсы обещают сделать специалиста по тестированию даже из филолога, с IT-образованием вам будет гораздо проще разобраться в предмете. Да и компании охотнее возьмут студента технических специальностей, чем гуманитария с солидным стажем.

Успех тестировщика при приеме на работу во многом зависит от его softskills – личных качеств, которые не измеряются количеством и которым не учат в университете и на курсах:

внимательность к мелочам и усидчивость;

быстрое обучение и адаптация к новым условиям;

готовность повторять одни и те же действия, не теряя концентрации, в течение длительного времени;

способность грамотно приоритезировать задачи, откинуть неважное, делегировать то, что можно;

творческое мышление и умение взглянуть на предмет с разных сторон. На собеседовании вас могут попросить протестировать обычную табуретку, чтобы оценить ход ваших мыслей и нестандартность идей;

коммуникабельность, умение находить общий язык с разными людьми и работать в команде.

Чем тестирование игр отличается от тестирования ПО

Как я уже сказала, большой разницы в инструментах и логике тестирования нет, важно обладать базовым набором навыков и уметь подстраиваться и адаптироваться к особенностям компании и проекта. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что требования к документации в играх чуть менее жесткие, чем в тестировании ПО.

В играх процесс тестирования более логичен, так как интуитивно понятно, как будет вести себя персонаж или предмет. В тестировании ПО нужно предусмотреть и предугадать самые немыслимые варианты действий, которые может совершить пользователь.

Программное обеспечение реализует необходимые функции и решает конкретные бизнес-задачи. Пользователю может даже потребоваться пройти специальное обучение, чтобы освоить сложное ПО. Взять, например, высокоинтеллектуальную систему класса process mining Proceset для анализа и оптимизации бизнес-процессов, которую разрабатывает наша компания. Компаниям со сложной организационной структурой и многочисленными внутренними и внешними взаимодействиями необходим аудит, независимый взгляд со стороны для поиска путей в повышении эффективности. Proceset решает эту задачу через оцифровку и моделирование бизнес-процессов. Поэтому здесь приоритетно корректное выполнение функций программы и глубокое погружение тестировщика в особенности проекта и постоянное взаимодействие с командой разработчиков. В то время как в игре важнее заинтересованность пользователя самим процессом и первое впечатление от игры. На первый план выходит цепляющий интерфейс, качественный звук, понятная механика и захватывающий сценарий.

Куда расти тестировщику

Есть несколько путей профессионального роста специалиста по тестированию:

Специализация. Сосредоточение на определенной области или технологиях. К примеру, специалисты по нагрузочному тестированию сейчас очень востребованы.

Сосредоточение на определенной области или технологиях. К примеру, специалисты по нагрузочному тестированию сейчас очень востребованы. Автоматизация. Владение навыками автотестирования и основами программирования поднимает стоимость вашего резюме как минимум на 50%.

Владение навыками автотестирования и основами программирования поднимает стоимость вашего резюме как минимум на 50%. Выход на международный рынок вакансий. Если мечтаете о работе в иностранной компании или переезде за границу, преградой может служить только незнание языка. Учите английский, необходимый уровень — не ниже upper-intermediate, или B2.

Если мечтаете о работе в иностранной компании или переезде за границу, преградой может служить только незнание языка. Учите английский, необходимый уровень — не ниже upper-intermediate, или B2. Аналитика. Это направление подойдет людям с отличными коммуникативными навыками, системным мышлением и склонности к написанию инструкций и технических заданий.

Это направление подойдет людям с отличными коммуникативными навыками, системным мышлением и склонности к написанию инструкций и технических заданий. Менеджмент. Самый очевидный путь – вертикальный рост до руководителя отдела тестирования.

Самый очевидный путь – вертикальный рост до руководителя отдела тестирования. Обучение. Потребность в квалифицированных преподавателях увеличивается пропорционально популярности профессии.

Потребность в квалифицированных преподавателях увеличивается пропорционально популярности профессии. Универсализация. Тренд последнего времени – ценятся специалисты, знающие всего понемногу, умеющие программировать и писать автотесты.

Несмотря на почти трехлетний опыт работы тестировщиком, пока считаю себя новичком, хотя знаю и умею гораздо больше стажеров-джуниоров. Есть много инструментов и технологий, которые пока не освоены. Хотела бы разобраться в автотестировании, но для этого нужно более глубокое понимание языков программирования. Я к этому стремлюсь и желаю всем джунам дорасти до сеньоров.