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«Газпром нефть» стала технологическим партнером Энергетического клуба СПбПУ

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

28 февраля открылся студенческий Энергетический клуб Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Газпром нефть» стала его первым технологическим партнером, рассказали в пресс-службе компании.  

«Газпром нефть» стала технологическим партнером Энергетического клуба СПбПУ

Энергетический клуб будет привлекать ресурсы промышленных корпораций и сообщества успешных выпускников, чтобы создавать студенческие стартапы и научные проекты в сфере нефтегазовой, солнечной, ветряной и геотермальной энергетики, систем хранения и транспортировки энергии.

В состав клуба войдут 40 участников — студентов, аспирантов и выпускников, президента выберут в новом учебном году. Компании-партнеры, преподаватели и другие представители научного сообщества будут участвовать в подготовке и организации мероприятий для участников клуба и выступать их наставниками.

Для проектных команд будут организованы рабочие поездки на производственные объекты по всей России и летние стажировки. Также на базе клуба предполагается проведение нетворкинг-сессий и встреч с HR-подразделениями компаний энергетического сектора.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock 

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