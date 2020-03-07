«Газпром нефть» стала технологическим партнером Энергетического клуба СПбПУ

Энергетический клуб будет привлекать ресурсы промышленных корпораций и сообщества успешных выпускников, чтобы создавать студенческие стартапы и научные проекты в сфере нефтегазовой, солнечной, ветряной и геотермальной энергетики, систем хранения и транспортировки энергии.

В состав клуба войдут 40 участников — студентов, аспирантов и выпускников, президента выберут в новом учебном году. Компании-партнеры, преподаватели и другие представители научного сообщества будут участвовать в подготовке и организации мероприятий для участников клуба и выступать их наставниками.

Для проектных команд будут организованы рабочие поездки на производственные объекты по всей России и летние стажировки. Также на базе клуба предполагается проведение нетворкинг-сессий и встреч с HR-подразделениями компаний энергетического сектора.