GeekBrains проведёт бесплатный онлайн-интенсив по профориентации для школьников

4 марта состоится онлайн-интенсив, на котором подросткам расскажут, как выбрать перспективную IT-профессию. Школьники узнают, как построить карьеру по интересующей их специальности, а родители — как им помочь. Трансляция пройдёт с 19 до 21 по московскому времени. Для участия надо зарегистрироваться .

На встрече руководители из GeekSchool, MY.GAMES, Pixonic, «Ситимобил»‌ и голосового помощника «Маруся»‌ расскажут ребятам о своей профессии, поделятся, чем именно им приходится заниматься и подскажут, какие навыки надо развивать уже сейчас, чтобы в дальнейшем стать крутым IT-специалистом. Выступления пройдут в формате 15-минутных презентаций.

Помимо выступлений школьники поучаствуют в создании собственной игры на Scratch. В конце онлайн-интенсива гости получат шанс выиграть бесплатное обучение на любом из курсов GeekBrains.

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