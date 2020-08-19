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GeekBrains научит детей программировать на Scratch

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Образовательный портал GeekBrains запускает курс программирования на Scratch. Он рассчитан на детей 7-12 лет, которые увлечены гаджетами и компьютерными играми. Продолжительность программы два месяца, обучение платное, ближайшие занятия начнутся 7 сентября, рассказали в пресс-службе GeekBrains.

GeekBrains научит детей программировать на Scratch

На курсе ученики будут общаться друг с другом, создавать с нуля мультфильмы и пять игр. Готовые проекты дети могут забрать с собой, чтобы показывать друзьям, родственникам или выкладывать в социальных сетях и на официальном сайте Scratch.

Чтобы сохранить внимание детей, преподаватель будет каждые 25 минут проводить разминки и менять вид деятельности.

На курсе ученики разовьют логику, творческое мышление, научатся решать практические задачи и работать на результат.

Фото на обложке: Shutterstock / AlesiaKan

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