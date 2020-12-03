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Как поколение Z потребляет контент — исследование

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

В пресс-центре ТАСС эксперты издания «Эксмо-АСТ», образовательной платформы «Учи.ру» и компании Ipsos обсудили, как поколение Z потребляет медиаконтент, сколько времени ребята проводят в интернете и какие сервисы у пользователей самые популярные. Публикуем результаты. 

Как поколение Z потребляет контент — исследование

Поколением Z называют тех, кто родился с 1996 по 2010 годы. Поскольку ребята росли в цифровую эпоху, чаще всего для получения контента они используют интернет. 

Исследователи отмечают, что в среднем в день молодые люди проводят в интернете по пять часов. Для выхода в сеть они используют смартфоны. Самая популярная социальная сеть для зумеров — «ВКонтакте», ей пользуются 83%. 

Кроме интернета поколение Z использует и другие каналы потребления медиаконтента. По данным компании Ipsos, телевидение смотрят 55% ребят, газеты и журналы читают 35%, но чаще в цифровом формате, радио слушает 27%. 

Несмотря на высокий процент пользования интернетом и социальными сетями, бумажные книги читает 71% зумеров в возрасте от 10 до 14 лет, 54% в возрасте от 15 до 19 лет и 40% среди тех, кому 20-24 года. 

Наиболее популярными темами для поколения Z являются саморазвитие, перспективные образовательные программы.

Чтобы привлечь внимание зумеров, эксперты предлагают использовать современные каналы коммуникации, например, Instagram и TikTok. Контент должен быть ярким, состоять из видеоряда и постоянно переключать внимание с одного на другое. 


Фото на обложке: Unsplash

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