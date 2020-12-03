Как поколение Z потребляет контент — исследование

В пресс-центре ТАСС эксперты издания «Эксмо-АСТ», образовательной платформы «Учи.ру» и компании Ipsos обсудили , как поколение Z потребляет медиаконтент, сколько времени ребята проводят в интернете и какие сервисы у пользователей самые популярные. Публикуем результаты.

Поколением Z называют тех, кто родился с 1996 по 2010 годы. Поскольку ребята росли в цифровую эпоху, чаще всего для получения контента они используют интернет.

Исследователи отмечают, что в среднем в день молодые люди проводят в интернете по пять часов. Для выхода в сеть они используют смартфоны. Самая популярная социальная сеть для зумеров — «ВКонтакте», ей пользуются 83%.

Кроме интернета поколение Z использует и другие каналы потребления медиаконтента. По данным компании Ipsos, телевидение смотрят 55% ребят, газеты и журналы читают 35%, но чаще в цифровом формате, радио слушает 27%.

Несмотря на высокий процент пользования интернетом и социальными сетями, бумажные книги читает 71% зумеров в возрасте от 10 до 14 лет, 54% в возрасте от 15 до 19 лет и 40% среди тех, кому 20-24 года.

Наиболее популярными темами для поколения Z являются саморазвитие, перспективные образовательные программы.

Чтобы привлечь внимание зумеров, эксперты предлагают использовать современные каналы коммуникации, например, Instagram и TikTok. Контент должен быть ярким, состоять из видеоряда и постоянно переключать внимание с одного на другое.