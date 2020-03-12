В финансовых вопросах поколение Z опережает миллениалов — исследование

Поколение Z вышло на рынок труда в относительно стабильный период, но эксперты считают, что их финансовое благополучие обусловлено не только этим.

Исследование кредитного бюро TransUnion показало , что финансовое положение зумеров лучше, чем у предшествовавших им миллениалов. Аналитики изучили кредитные истории людей, родившихся после 1995 года, и обнаружили, что более половины из них берут займы, но не испытывают проблем при их погашении.

Учет опыта миллениалов

По словам Мэтта Комоса, вице-президента TransUnion по исследованиям и консалтингу в США, зумеры пользуются тем, что сейчас кредиты доступнее, чем десять лет назад.

«Во время рецессии наблюдалось значительное сокращение кредитного рынка. Было трудно получить займ где-либо», — отмечает он.

Кроме того, поколение Z демонстрируют немного иной подход к финансам. Зумеры чувствуют себя комфортнее с более мелкими займами: кредитные карты есть у 41% представителей этого поколения, а автокредиты — у 23%. В том же возрасте кредитные карты были у 34% миллениалов, а автокредиты — у 16%.

Кроме того, миллениалы гораздо чаще брали студенческие кредиты. Это до сих пор дорого им обходится — самые серьезные долги связаны с платой за пройденное обучение.

Сейчас студенческие кредиты есть у 37% представителей поколения Z. В том же возрасте такие займы были у 44% миллениалов. Похоже, что новое поколение не так очаровано обещаниями, которые дают высшие учебные заведения.

Все указывает на то, что трудности, с которыми сталкиваются миллениалы при поиске работы по специальности, послужили сигналом тревоги для поколения Z.

Создание кредитной истории с раннего возраста

Одним из компонентов финансового благополучия является хорошая кредитная история. Зумеры понимают это и предпочитают оформлять кредитные карты, а не студенческие займы. Многие миллениалы воспринимали высшее образование как средство, гарантирующее получение должности в хорошей компании. Излишне говорить, что их подход не всегда срабатывал так, как планировалось.

По мере того, как представители поколения Z наращивают размер займов, их кредитный рейтинг растет. Как только они решат предпринять более масштабные финансовые шаги, купив дом или взяв кредит на запуск бизнес, у них будет достаточно баллов, чтобы получить наиболее выгодные условия.

Миллениалам же, отягощенным студенческими кредитами, получить займ с низкими процентными ставками гораздо сложнее.

Консервативное использование денег

Сегодняшние молодые люди росли, слушая предостерегающие истории о финансовых проблемах старших братьев и сестер, соседей и родственников. Из сообщений СМИ они также узнавали о больших студенческих задолженностях миллениалов. Неудивительно, что в денежных вопросах зумеры проявляют большую осторожность.

Из опроса, проведенного Американской психологической ассоциацией, следует, что потребители из поколения Z в возрасте от 18 до 21 года считают деньги основным источником стресса. При этом четыре из пяти зумеров называют деньги главным пунктом в списке вещей, которые их пугают.

Этот страх играет важную роль в том, как молодые люди управляют личными финансами. Вполне естественно, что поколение Z более разумно относится к деньгам, по крайней мере, сейчас. Если эта тенденция сохранится, зумеры вскоре могут стать одними из самых успешных профессионалов последних десятилетий.

До тех пор миллениалы еще могут успеть наверстать упущенное. Но чтобы это произошло, им необходимо как можно быстрее погасить задолженности по студенческим кредитам.

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