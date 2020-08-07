Как поколение Z изменит представление мира о цифровых технологиях

Центр изучения поколений (The Center for Generational Kinetics) ежегодно исследует поколение Z по заказу WP Engine. Как зумеры используют интернет? В чем состоит их отличие от предыдущих поколений? Как брендам заслужить доверие молодежной аудитории? Полученные данные позволяют ответить на эти и многие другие вопросы.

Почему важно изучать поколение Z

Во время пандемии COVID-19 миллиарды людей использовали интернет для работы, учебы и общения с близкими. В этих условиях компании вынуждены были немедленно приступить к цифровой трансформации, о которой столько говорилось в последние годы. Успешными оказались именно те бизнесы, которые смогли перевести свою деятельность в онлайн. Причем многим потребителям новые цифровые возможности — от домашних фитнес-тренировок до доставки продуктов — показались даже более приятными и удобными, чем привычный формат.

Для поколения Z в этом нет ничего нового. Они не делают особого различия между реальным и цифровым миром и привыкли легко перемещаться между ними. Благодаря свободному владению технологиями они возглавляют этот тренд и формируют новую парадигму онлайн-опыта.

«Поколение Z — пионеры цифровизации. Они показывают тот путь, по которому будет развиваться мир в ближайшие годы. Маркетологам следует обращать на это внимание, — считает Мэри Эллен Дуган, CMO WP Engine. — Пандемия вызвала глубокие изменения в привычном укладе жизни — от покупок до общения с близкими. Поколение Z уже привыкло к этой новой парадигме, поэтому, если вы ориентируетесь на цифровые потребности поколения Z, вы опережаете остальной мир».

Цифровые технологии как часть идентичности

Зумеры верят в положительное влияние технологий на мир гораздо сильнее, чем представители других поколений: 64% считают, что искусственный интеллект — это благо, а 66% думают, что интернет сблизит людей. Когда респондентов этой возрастной группы попросили назвать ключевую ценность для их поколения, они оценили продвинутость в технических вопросах (19%) почти так же высоко, как свободу (22%).

Что еще известно о связи поколения Z с технологиями?

58% зумеров сложно провести более 4 часов без доступа в сеть

64% представителей поколения Z считают, что через пять лет их деятельность будет связана с интернетом

у 56% есть виртуальный друг, с которым они никогда не встречались в реальном мире

«Поколение Z — это самая быстрорастущая группа сотрудников, клиентов и избирателей, — отметил Джейсон Дорси, президент Центра изучения поколений. — Три последних исследования показали, что зумеры мыслят и действуют совершенно иначе по сравнению с их предшественниками. Их способность быстро ориентироваться в изменениях и желание оказывать положительное влияние на окружающий мир сочетается с более высокими ожиданиями от технологий и организаций».

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Как найти подход к зумерам

Три основных фактора для поколения Z — это качество продукта, положительные отзывы и уровень обслуживания клиентов. Зумеры выросли в эпоху персонализации, и это влияет на их предпочтения в покупках: 75% представителей поколения Z предпочитают товары, которые можно менять по своему усмотрению или кастомизировать.

Какие качества брендов привлекают представителей поколения Z?

Веселье. 65% зумеров используют интернет для доступа к развлечениям

Искренность. 82% представителей поколения Z больше доверяют компаниям, которые используют в рекламе фотографии реальных клиентов

Вовлеченность. 72% опрошенных заявили, что с большей вероятностью приобретут товар у компании с активной социальной позицией

Перезагрузка цифрового мира

Выросшие в социальных сетях зумеры привыкли к тому, что сайты в курсе их интересов и предпочтений. Они воспринимают персонализированную рекламу как возможность сэкономить время на принятии микрорешений и потратить его на более важные вещи. По данным предыдущих исследований, это поколение прагматиков и предпринимателей, так что если какого-то бизнеса пока не существует, зумеры готовы построить его самостоятельно. Результаты опросов показали рекордный по сравнению с другими поколениями процент людей, интересующихся предпринимательством — 62% респондентов этого возраста готовы в будущем открыть свой бизнес, причем две трети из них связывают его деятельность с интернетом.

Чего поколение Z ожидает от цифровых технологий?

Персонализация. 66% опрошенных считают, что передача данных между сайтами и приложениями позволит обеспечить пользователям более индивидуальный подход

Доступность технологий. 66% представителей поколения Z сами создавали сайты на WordPress или нанимали специалистов для этого

Информированность. 70% ожидают, что веб-сайты будут понимать потребности клиентов еще до того, как они о них сообщат.

Полный текст исследования можно прочитать здесь.

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