Почему поколение Z не любит офисы открытого типа

Старшие представители поколения Z уже начали работать в офисах, и их подход к труду отличается от подхода предшествовавших им миллениалов. Исследование McKinsey & Company выявило ключевые черты, которые характерны для зумеров как в личной жизни, так и на работе. Одним из главных выводов стало то, что поколению Z некомфортно находиться в офисах открытого типа.

Сотрудники из поколения Z конкурентоспособны, независимы и предпочитают обособленные рабочие места, а не офисы открытого типа, которые стали популярны в последнее время. Они ценят личное общение, которое требует большого числа переговорных. Наличие доступа к услугам для зумеров важнее, чем владение имуществом, поэтому корпоративные аккаунты в сервисах такси и доставки еды также будут преимуществом, которое оценят сотрудники из поколения Z. И, наконец, они руководствуются этическими принципами и хотят, чтобы ценности компании отражались на рабочей среде. В качестве примера здесь можно привести наличие у компании сертификата LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design — Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию).

В частности, риэлторская компания Transwestern решила обновить свой офис в Сан-Антонио, штат Техас, так, чтобы он стал удобным для сотрудников всех поколений, но при этом отдельное внимание она уделила запросам зумеров.

«Исследования показывают, что поколению Z не нравятся офисы открытого типа, предназначенные для совместной работы в больших группах и завоевавшие популярность среди миллениалов. Зумеры предпочитают продуктивное взаимодействие в малых группах и хотят обладать обособленным рабочим местом, чтобы фокусироваться на своих задачах. Чтобы поддержать разнообразные предпочтения членов команды, в новый офис мы включим различные пространства, включая открытые рабочие места, отдельные кабинеты, большую зону для обсуждений, небольшую комнату для совещаний и большой конференц-зал. Комната для совещаний предназначена для быстрых планерок, оборудована местом для выступлений и системой видеоконференцсвязи, чтобы иметь возможность общаться с офисами Transwestern по всей стране», — отметили в компании.

Офис Transwestern в Фениксе, по образцу которого будет обновлен офис в Сан-Антонио

Поколение Z известно своим стремлением к адаптации пространства под себя. Чтобы удовлетворить эту потребность, все столы в офисе Transwestern будут регулироваться, и каждый человек в течение рабочего дня сможет как сидеть, так и стоять.

«У кабинетов будут стеклянные стены: они поддержат нашу культуру доступности и прозрачности, а также поощрят личные встречи, которые предпочитает поколение Z. Зумеры, которых с рождения сопровождают технологии, открыты для цифрового взаимодействия и мобильности. Технологическая платформа Transwestern удовлетворяет этим требованиям благодаря возможности работать с внутренними документами с любого смартфона или планшета. Мы считаем, что новый дизайн офиса в Сан-Антонио поможет обеспечить следующему поколению сотрудников комфортные условия», — заключили в Transwestern.

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