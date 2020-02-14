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Что смотрит поколение Z: основные тренды видеоконтента для подростков

YOUNG
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Известно, что миллениалы реже смотрят телевизор и предпочитают видео на онлайн-площадках. Родившиеся в 1997 году и позже (поколение Z) не смотрят телевизор вообще — они с детства привыкли к YouTube и различным соцсетям. Разбираемся, какие привычки в плане потребления видеоконтента есть у этой юной аудитории.

Что смотрит поколение Z: основные тренды видеоконтента для подростков

YouTube

Фактически поколение Z не знает жизни без YouTube (сервис запустился в 2005 году), поэтому для них это предпочитаемая платформа для просмотра видео.

85% подростков смотрят контент на YouTube, и за последние четыре года среднее время, которое дети тратят на просмотр роликов увеличилось в два раза

Из-за этого изменился формат видео и появилась новая категория звезд — влоггеры. Согласно исследованию прошлого года, современные дети в три раза сильнее хотят стать звездой YouTube, чем космонавтом.

Что смотрит на YouTube поколение Z

Влоги

Видеоблоги или влоги пользуются огромной популярностью на YouTube. Влоггеры обычно выкладывают простые и очень личные ролики о своей жизни, тем самым устанавливая связь с аудиторией. Многие влоггеры сделали из своего хобби успешную карьеру — в 2019 году самый высокооплачиваемый влоггер Райан Каджи заработал $26 миллионов.

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Брендам не стоит игнорировать роль влоггеров в обществе. Если вам нужно рассказать о своем бренде, то лучше обратиться к ним — люди доверяют влоггерам сильнее, чем обычным знаменитостям.

Обучающие видео

Юные зрители смотрят YouTube не только ради развлечения — согласно исследованию, 80% представителей поколения Z смогли лучше что-то узнать благодаря платформе, а 65% заявили, что YouTube помог им улучшить или приобрести какие-то полезные навыки.

YouTube стал ценным и надежным источником знаний. Большинство студентов предпочитает посмотреть обучающий ролик на YouTube, чем прочитать учебник, и многие подростки ищут на платформе видео, связанные с творчеством.

Snapchat

Еще один важный тренд в видео у юной аудитории — это Snapchat. В конце прошлого года Snap сообщила, что общее количество времени, которое пользователи приложения ежедневно проводят во вкладке «Интересное» выросло на 40%. При этом более 100 каналов из этой вкладки достигли ежемесячной аудитории в десятки миллионов.

Это говорит о важной перемене в том, как пользователи потребляют видеоконтент. Во вкладке «Интересное» можно найти мини-сериалы, которые сняты с помощью вертикальной съемки и каждая серия такого шоу длится всего 5 минут. Если вы хотите достучаться до юной аудитории, запомните, что короткий контент более эффективен.

TikTok

В 2019 году значительно выросла популярность приложения TikTok. Большая часть его аудитории это представители поколения Z. Контент в TikTok гораздо короче, чем то, что выкладывают на YouTube — ролики там длятся не более 15 секунд.

В приложении очень приветствуется креативность — пользователи могут легко обратить внимание на контент-мейкера с оригинальными роликами и быстро сделать из него звезду. В TikTok есть два вида контент-мейкеров — блогеры с огромной аудиторией на других площадках, которые решили попробовать себя в новом приложении, и малоизвестные творцы, которые нашли первых подписчиков именно в TikTok. И у TikTok даже есть список проверенных инфлюенсеров, с которыми могут работать бренды.

Новый формат для нового поколения

Видеоконтент меняется и бренды должны следить за всеми переменами, чтобы не потерять связь с молодой аудиторией. Согласно Forbes, видео для поколения Z должно быть «актуальным, значимым и искренним». Представители этого поколения прекрасно понимают, когда вы пытаетесь им что-то продать, так что на них не действуют открытая реклама и навязчивые логотипы. По большей части поколение Z смотрит видео, чтобы расслабиться и отдохнуть от социального давления и прочих проблем.

Если вы поймете перечисленные тренды и разберетесь, что хотят смотреть молодые зрители, то будете успешно работать с аудиторией поколения Z.

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