Чего поколение Z ждет от бьюти-индустрии

Поколение Z, представителям которого сейчас не больше 23 лет, в 2019 году составило 32% мирового населения, подсчитало агентство Bloomberg. Производители, в том числе из бьюти-индустрии, ориентируются на потребности зумеров, которые сильно отличаются от предыдущих поколений: они нуждаются в развлечениях, чтобы справиться с беспокойством о будущем, и в тоже время хотят пользоваться экологичными продуктами с определенной миссией.

Зумеры «очень молоды, но сознательны»

«Поколение Z действительно сделало бьюти-индустрию индустрией эмоций. И для нас это очень важный факт», — отметила Шарлотта Делобель, амбассадор европейских брендов в нью-йоркской штаб-квартире бюро трендов Fashion Snoops.

Выступая на выставке ADF & PSD в Париже, Делобель рассказала, что одной из важных тенденций стала «игра». По ее словам, поколение Z ищет развлечений на фоне страхов, связанных с будущим, а 45% его представителей связывают красоту с уверенностью и уважением к окружающей среде.

«Они очень молоды, но сознательны. Они не мыслят категориями ″люкс″ и ″масс-маркет″. Они хотят пользоваться продуктами с миссией, но при этом тянутся и к веселью. В них нет запрограммированности, они не боятся смешивать и сочетать вещи. Это очень интересное поколение, потому что оно осознанно относится к миру», — заключила Делобель.

Алноор Мита де Бхарат, основатель агентства по дизайну упаковки Objects de Convoitises, согласился с этим и сказал, что поколение Z, безусловно, ждет от бьюти-индустрии новых впечатлений и развлечений.

«Поэтому в декоре есть несколько вещей, которые очень важны. Самое большое испытание связано с экологичностью: для этого поколения нужно создавать продукты высокого качества, которые при этом соответствуют его этике и идеям», — сказал дизайнер.

Он добавил: «Это поколение больше не сопоставляет красоту с роскошью. Оно воспринимает ее как соединение естественности и этичности. И это наше общее будущее».

Сочные цветы, рельефные текстуры и ароматы по настроению — зумерам нужна красота, которая обращается к сенсорике

По мнению Делобель, в вопросах моды и красоты поколение Z демонстрирует явную тягу к ностальгическим настроениям, предпочитая яркие цвета и рельефные текстуры.

«Я настаиваю на том, что при желании обратиться к поколению Z через креативность в упаковке, нужно учесть их стремление к воздействию на сенсорику. Они хотят обонять и осязать, но также ожидают, что продукт даст им определенный опыт. Это характерно для Instagram-поколения. Сейчас формируется новое на Tik Tok», — говорит Делобель.

Она указывает, что особенно это касается парфюмерии: «Не забывайте, что представители поколения Z стремятся к получению опыта, потому что много думают о своем настроении и чувствах».

Делобель отмечает, что для удовлетворения потребности зумеров в воздействии на сенсорику и заботе об окружающей среде было придумано множество решений, в том числе упаковки из рифленого стекла и джинсовой ткани.

Мита де Бхарат предложил обратиться к сфере искусства и включить художников — особенно тех, кто поддерживает экологические идеи, — в брендинг бьюти-продуктов.

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