Какую проблему поколение Z считает самой важной

Изменение климата — главная проблема современности, считает 41% молодых людей, опрошенных организацией Amnesty International. Всего в исследовании поучаствовали более 10 тысяч жителей 22 стран в возрасте от 18 до 25 лет.

Учитывая, что в 2019 году молодежь активно включилась в обсуждение климатических проблем, результаты не были неожиданными. «Это тревожный сигнал для мировых лидеров, говорящий о том, что они должны предпринять куда более решительные действия, чтобы справиться с чрезвычайной климатической ситуацией и не потерять доверие нового поколения», — отмечает Куми Найду, генеральный секретарь Amnesty International.

Опрос был приурочен ко Дню прав человека, который ежегодно празднуется 10 декабря. Исследовательская компания Ipsos MORI от имени Amnesty International узнала мнение так называемого поколения Z о текущем состоянии прав человека в их стране и мире в целом, о наиболее важных проблемах и о том, кто несет ответственность за борьбу с нарушениями.

41% респондентов назвал главной проблемой современности изменение климата, за которым последовали загрязнение окружающей среды (36%) и терроризм (31%). Глобальное потепление заняло первое место среди экологических проблем, получив 57% голосов.

Опрошенные также высказались о проблемах в своих странах. Главной проблемой на национальном уровне стала коррупция (36%), за которой следуют экономическая нестабильность (26%), загрязнение окружающей среды (26%), неравенство в доходах (25%), изменение климата (22%) и насилие в отношении женщин (21%).

Что касается решения этих проблем, большинство респондентов согласилось с тем, что защита прав человека является основополагающим принципом (73%), даже если она может негативно повлиять на экономику (60%). Вообще, молодые люди считают, что власти должны относиться к благополучию граждан более серьезно, чем к экономическому росту (63%).

Наконец, 73% опрошенных заявили, что правительства их стран должны нести большую ответственность за соблюдение прав человека, а не отдельных лиц (15%), предприятий (6%) и благотворительных организаций (4%).

«Если мировые лидеры захотят прислушаться, то они заметят, что поколение Z не требует маленьких изменений. Молодые люди заинтересованы в фундаментальных сдвигах. Если события 2019 года нас чему-то и научат, так это тому, что новое поколение заслуживает иметь право голоса в решениях, которые его касаются», — добавил Найду.

Карин Уотсон, правозащитница из Чили и член объединения Global Youth Collective, считает, что экологический кризис связан с кризисом социальным.

«Важно держать в голове мысль, что мы — будущее и будущее — наше, поэтому мы работаем, чтобы не исчезнуть, но нам стоит избегать заявлений об этом, потому что все мы живем настоящим, и это должна быть борьба поколений. Мы поднимаемся, чтобы изменить законы и подтолкнуть наши правительства к четким действиям», — говорит Уотсон.

В День прав человека Amnesty International предлагает включить их защиту в актуальную политическую повестку. Изменение климата должно быть определено как один из приоритетов. Кроме того, поскольку в прошлом году по всему миру были убиты 164 защитника окружающей среды, им необходимо обеспечить более надежную охрану.

Тем временем на саммите по климату страны начали отказываться от обязательств, принятых в Париже.

«То же самое мы наблюдали в прошлом году в Катовице, когда не увидели никаких упоминаний прав человека в принятой программе, что уже было плохим знаком. Это критический момент: как гражданское общество, даже если мы не услышим нужных нам заявлений, мы будем использовать другие средства защиты прав человека», — подчеркнула Кьяра Лигуори, советник по политике в области окружающей среды и прав человека в Amnesty International.

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Инфографика: Amnesty International