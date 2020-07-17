Как привлечь поколение Z с помощью email-рассылки: семь советов

Поколение Z окружает огромное количество информации, и ему приходится активно фильтровать контент. Они знают, как быстро определить, стоит ли ваше письмо их времени. Вот несколько стратегий, которые можно использовать, чтобы привлечь молодежь через email-маркетинг.

Принято считать, что поколение Z — большая проблема для email-маркетологов, потому что его представители не читают электронные письма, а их внимание сложно удержать. Но думая, что молодежь использует только социальные сети, вы рискуете не охватить 95% этой аудитории, которая говорит, что не может обойтись без электронной почты.

1. Отправляйте короткие письма

Зумеры предпочитают письма, состоящие из нескольких предложений и пары картинок, — в противном случае они быстро их удаляют. Старайтесь не отправлять длинных писем, в которых есть только текстовые блоки. Адресаты не будут их читать и сразу отпишутся от рассылки.

2. Делайте письма персональными

Поколение Z знает, что у вас есть доступ к их данным, поэтому не бойтесь их использовать. Например, отправляйте зумерам купон на следующий день после того, как они купят обувь на вашем сайте. Если вы видите, что определенный сегмент всегда открывает определенные ссылки, предложите им дополнительную ценность, связанную с этой темой. Посмотрите, что делают ваши читатели, и скорректируйте свои кампании соответствующим образом.

3. Четко обозначьте свой бренд

Зумеры получают много писем, поэтому обязательно идентифицируйте свой бренд. Вы также можете напомнить, почему они получают рассылку («Вы получили это письмо, потому что подписались на...»): так вы будете уверены, что они знают, кто вы.

4. Тема письма должна быть убедительной и привлекательной

Тема может серьезно повлиять на то, откроют ли ваше письмо. Помните: у вас всего несколько секунд, чтобы пробиться через внутренний контент-фильтр нового поколения.

5. Работайте с профессионалами

Попросите копирайтера написать убедительные и привлекательные электронные письма, которые будут отличаться от скучных сообщений, к которым привыкло поколение Z. Пропустите назойливые сообщения о продажах или рискните отложить их. Обратитесь к веб-дизайнеру, чтобы создать современную развлекательную рассылку, которую зумеры будут с нетерпением ждать.

6. Объясните, как ваш бренд соответствует индивидуальности клиента

Зумерам важны продукты, которые предлагает ваш бизнес, но еще важнее для них бренд: ценности вашей компании, язык, который вы используете, то, как вы развиваете отношения с аудиторией и какой опыт вы ей предоставляете.

7. Дайте аудитории то, чего она хочет

Новое поколение готово получать купоны и специальные предложения по электронной почте. Присылайте им новости компании, ссылки на блог или другие ресурсы, например, на соцсети. Сообщения должны быть адаптированы для каждого канала.

У вас может быть много стереотипов о поколении Z, особенно когда речь заходит об email-маркетинге. Но зумеры все еще используют электронную почту каждый день, так как привыкли постоянно иметь доступ к информации.

Вместо того чтобы перераспределять маркетинговый бюджет в пользу других каналов, например, соцсетей, подумайте об акценте на email-рассылку. Вас удивит, насколько хорошо она может сработать для вашего бренда.

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