«700 баллов — и я получила грант на обучение в Милане». Как подготовиться к тесту GMAT за три месяца

Расскажу, из чего состоит экзамен, как я к нему готовилась и как сдавала.

GMAT (Graduate Management Admission Test) — тест для определения степени подготовки студента в международную бизнес-школу. Если тебе для счастья не хватает диплома магистратуры, аспирантуры или MBA за границей, то тебе предстоит сдать этот тест. За высокие баллы некоторые вузы выдают гранты на обучение, а на MBA он вообще может оказаться решающим при поступлении.

В 2012 году я была на финишной прямой бакалавриата по мировой экономике во ВШЭ и поняла, что хочу попробовать что-то новое — магистратуру за границей. Я выбрала Университет Боккони в Милане, направление — «Экономика и менеджмент в искусстве, культуре, медиа и сфере развлечений».

Кроме выписки оценок из диплома, сертификата, подтверждающего знание языка, и мотивационного письма, надо было сдать GMAT или GRE (Graduate Record Examinations) на выбор. GMAT показался мне более логичным и простым в сравнении с GRE, поэтому я решила сдавать его. Для поступления в Боккони и получения гранта на обучение мне надо было набрать 700 из 800 баллов.

Из чего состоит GMAT

Всего у теста четыре раздела:

Verbal — устная часть. Тебе будет дано 65 минут на 36 вопросов. Есть три типа вопросов: на критическое мышление (Critical Reasoning), понимание текстов (Reading Comprehension) и исправление грамматики (Sentence Correction). Все три типа вопросов очень разные, поэтому для каждого я брала отдельную книгу для подготовки, например, Critical Reasoning Bible или Manhattan Sentence Correction Guide. Quantitative — проверка абстрактного мышления и знания математики. 31 задача и 62 минуты на решение. В этой части два типа вопросов: Data Sufficiency — надо решить, достаточно ли данных для решения задачи, и Problem Solving — задача с четырьмя вариантами ответов. Эта часть дается достаточно легко, если ты разбираешься в математике и геометрии. У меня в школе было много пробелов в геометрии, которые пришлось заполнять. AWA (Analytical Writing Assessment) — эссе. Надо написать эссе, проанализировав определенное утверждение. Лично мне эссе не нужно было для поступления, поэтому я просто пропустила эту часть. Integrated Reasoning — анализ данных. В мое время этой части вообще не было, ее ввели через год или через два. В ней 12 заданий на логику и анализ данных. Я попробовала порешать пробный тест: в целом, ничего сложного, просто надо научиться решать быстро.

Как я готовилась к экзамену

Есть много ресурсов для подготовки в интернете. Можно пойти на курсы или заниматься индивидуально с преподавателем. Я же готовилась сама: решала тесты, изучала специализированную литературу и зависала на разных форумах, где студенты делились своим опытом сдачи и все вместе разбирали разные вопросы.

На форуме я познакомилась с молодым человеком из Индии, который сдал GMAT на 780 баллов, и он очень здорово помог мне советами по подготовке. Кстати, за это время я отлично подтянула английский.

Любой тест — это дрессировка, поэтому только тебе решать, какой формат подготовки подходит лучше.

Сколько времени ушло на подготовку

Начнем с того, что это тест в серьезные иностранные учреждения, поэтому его надо сдать на достаточно высокий балл. Любое поступление в вуз стоит планировать за год-полтора. Для меня же все было гораздо быстрее: я решила поступать в конце декабря, а в мае уже была последняя волна подачи документов. Так что у меня не было шанса на третью попытку, а это увеличивает уровень стресса: на последней неделе перед сдачей у меня даже начались головные боли от напряжения. Чем спокойнее ты будешь на экзамене, тем лучше.

Я сдавала экзамен два раза: первый раз спустя три месяца ежедневных занятий на 670 баллов, второй раз — еще через месяц на 700. К слову, в этот день одновременно со мной несколько человек сдали на 700, поэтому все реально.

Конечно, результаты зависят от разных факторов. Например, один мой знакомый итальянец сдал без подготовки на 740. Уровень его английского был не самым лучшим, но он инженер, поэтому компенсировал за счет Quantative части.

Как сдать GMAT

Для участия надо записаться в авторизированный центр GMAT в своем или ближайшем городе. Тест проходят за компьютером, между частями есть перерывы.

Результаты теста ты получаешь сразу — на экране монитора. Если пишешь эссе, его будут проверять какое-то время. Результаты действительны пять лет, но некоторые вузы могут установить свои правила по срокам.

Если результаты теста тебе не понравятся, экзамен можно пересдать не раньше, чем через месяц, всего — не больше пяти попыток. Стоимость теста — 250$, при отмене теста вам вернут всего 80$, поэтому подумай заранее и не болей!

Самое главное в сдаче GMAT — это подготовка и максимальное спокойствие на экзамене, так что будь уверен в себе — и все получится!