Госслужба или бизнес: куда идти молодому специалисту?

Однако жизнь не стоит на месте, работа госслужащего в России заметно поменялась, да и условия в коммерции — тоже. Директор ГКУ «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО» (ЦБ) Николай Еланцев развенчал некоторые устойчивые убеждения.

Где стартануть — на госслужбе или в бизнес-структуре? Студенты старших курсов и молодые специалисты рано или поздно оказываются перед этим выбором. Первое, что приходит в голову, это стереотипы: в государственных структурах работают застёгнутые на все пуговицы чиновники с протокольными лицами, которые сидят на своих должностях десятилетиями. И наоборот, в частных фирмах — напористые менеджеры, в стильных костюмах, готовые в одну минуту выжить конкурента.

В начале 2000-х большинство выпускников вузов стремилось попасть в коммерческие структуры, а после кризисов 2008-2009 гг. и 2014-го г. пыл молодёжи несколько усмирился. Стало понятно: работа в частных компаниях не приносит баснословных доходов, конкуренция жёсткая, а в кризис можно в момент всё потерять.

В свою очередь, некоторые госструктуры поработали над имиджем и стали позиционировать себя как продвинутого работодателя. Например, Правительство Москвы начало привлекать молодых специалистов масштабными задачами: можно узнать, как управляют огромным городом, освоить современные технологии, встретиться с руководством московского правительства. Звучит заманчиво: быть сотрудником транспортной системы Москвы, влиять на работу этого грандиозного механизма!

Менялся и облик самих чиновников. Так, в 2008-2010-х годах члены правительства Казани опровергали стереотипы своим внешним видом — на интервью с журналистами приходили молодые люди с живыми глазами и планшетами в руках (правительство поставило задачу — перейти на электронный документооборот, почти отказавшись от бумаги). Постепенно за последнее десятилетие выровнялись и стартовые зарплаты молодых специалистов — в коммерции и в госучреждениях они стали примерно одинаковыми. Всё это сработало на то, что молодёжь активно стала искать своё место в региональных органах исполнительной власти и подобных структурах.

Стереотип первый: чиновник спит — госслужба идёт

Разница между наймом в частном бизнесе и на госслужбе постепенно стирается. Но, тем не менее, это по-прежнему совершенно разные сферы. Самое сложное на госслужбе — увидеть результаты своего труда (в зависимости от того, где ты работаешь). Государственная машина в силу масштабов двигается медленно, программы нередко принимаются на 5-10 лет, то есть с момента запуска до реализации могут пройти годы. Хотя и не исключено, что потребуется выполнить «пятилетку в три дня».

Нельзя сказать, что жизнь у чиновников тихая заводь и можно просиживать штаны в кабинете.

Встряски происходят на любом уровне, от начальника до исполнителя. Может случиться так, что даже специалиста первой категории попросят выступить с докладом о законопроекте перед региональным Законодательным собранием. Такое бывает, и надо к этому быть готовым.

Перемены в госструктурах обусловлены тем, что чиновники становятся моложе, в руководство приходят новые люди, которые внедряют современные методы управления — и этот процесс довольно активный.

Стереотип второй: хочешь карьеру — иди в бизнес

Долгое время считалось, что инициативным и амбициозным людям в чиновничьих кабинетах не выжить — мол, там требуется только умение быть винтиком в большом механизме. Но я с этим не согласен. Люди с проактивной жизненной позицией, готовые брать ответственность на себя, точно будут замечены на госслужбе. Конечно, будет непросто, но наверняка интересно.

Другое дело, что вряд ли получится быстро удовлетворить карьерные амбиции. Необходимо поработать на различных должностях. И путь по служебной лестнице — непростой и затратный по времени.

По моим ощущениям, проще пойти в бизнес и потом уже попробовать приземлиться на высокую должность в госслужбе. Есть, правда, другой вариант — стать победителем открытого конкурса «Лидеры России», тогда получится быстро стать директором департамента какого-либо ведомства. Но если не знаешь систему изнутри, трудно оперативно войти в работу.

Что касается частных компаний, я вижу, что в последнее время они принимают форму «плоских» организаций, в которых практически нет возможности вертикального карьерного роста. Шансы получить повышение на старте карьеры минимальны: влево-вправо можно развиваться, а вот двинуться вверх — почти нереально.

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Стереотип третий: на госслужбе личности не нужны

В наше быстро меняющееся время вообще вряд ли удастся отсидеться где-то «бледной молью».

Что касается работников госучреждения, в первую очередь я бы назвал следующие нужные качества:

терпеливость;

прогностические навыки (умение прогнозировать результат);

стратегическое мышление.

Терпение и настойчивость — эти качества упоминаются едва ли не чаще всего, когда говорят о руководителе на госслужбе. Если человек дорос до большого начальника в рамках одной организации, то, скорее всего, они у него есть — иначе не удалось бы взойти по карьерной лестнице. Нужно уметь отстаивать свою правоту и играть в долгую, блицкриг вряд ли пройдёт. В коридорах госструктур побеждают стайеры.

Также важно умение выстраивать связи и работать с людьми. Находить разные способы решения задач с одними и теми же вводными. Надо уметь посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, можно ли решить вопрос здесь и сейчас. Если потребуется время, значит, вам необходимо умение ждать, чтобы осуществить задуманное позже, при более подходящих условиях.

Стереотип четвёртый: госучреждения проигрывают коммерческим в зарплатах

По моему опыту, специалист сразу после вуза будет получать примерно одинаковую зарплату в госсекторе и в частном. Далее, по мере роста, действительно появляются различия.

Заработная плата госслужащего будет поменьше, пожалуй, на уровне начальника управления. Для понимания: начальник управления — это средняя управленческая должность в органе власти. Как правило, в управление входит от 2 до 4 отделов со средней численностью от 4 до 10 человек. Но и тут всё очень зависит от сферы деятельности и статуса ведомства. Например, иногда региональное предприятие может иметь больший зарплатный фонд для руководящих работников, чем федеральное министерство.

Что касается соцпакета и дополнительных условий, то в госорганизациях, конечно, есть некоторые «плюшки». Например: более продолжительный отпуск по сравнению с бизнесом. Дополнительное страхование жизни и здоровья.

Чиновникам высшего руководящего звена обычно полагается больше преференций, которые снимают часть забот и дают возможность сосредоточиться на своей миссии:

секретарь, который также может быть личным помощником;

персональный водитель с автомобилем;

жильё;

ведомственные больницы и санатории.

Не будем также забывать о системе квалификации чиновников: можно не расти в должности, но повышать свой ранг, соответственно, будет увеличиваться и зарплата. В коммерческом секторе профессиональные стандарты применяются крайне редко. Как и практически не встречаются 13-я зарплата и премии.

Стереотип пятый: без блата в чиновники не попасть

Утверждение старо, как мир, но до сих пор многие уверены: если нет связей, то попасть на привлекательное место в госструктуру не получится.

Забудьте эти дремучие мифы. Сейчас у госорганизаций есть официальные сайты, на которых публикуются вакансии, у них есть свои HR-службы, которые подбирают кадры, объявляются конкурсы. Ничего невозможного нет.

Не стоит забывать, что чиновники — это не небожители, а специалисты, которые просто работают в бюджетных и ведомственных организациях.

Стереотип шестой: кризис лучше переживать в госструктурах

Тут все неоднозначно — нынешний кризис заставляет меняться и госсектор. Кризисные явления отражаются и на бизнесе, и на госслужбе. Если бы не кризис, никто бы не задумался над оптимизацией работы бухгалтеров, кадровиков и юристов. Сейчас эти специалисты наиболее подвержены риску сокращения. Но, разумеется, при сокращении все формальности будут соблюдены.

С другой стороны, пандемия послужила триггером и для переструктурирования: год назад казалось немыслимым, чтобы чиновник работал удалённо из дома. Сейчас это в порядке вещей. Чем дольше длится такая ситуация, тем сильнее меняются условия труда.