Вы ничего не теряете от попытки: как выиграть грант на учёбу за рубежом

Ольга Кузина, эксперт в области высшего образования за рубежом компании STAR Academy, пообщались с Ингой, стипендиатом гранта Фулбрайт и автором телеграм-канала Американха , о ее опыте. Инга начала свою программу в Oregon State University в сентябре 2019 года и поделилась советами, на что обратить внимание, чтобы выиграть грант на учёбу за рубежом.

Программа образовательных грантов Фулбрайта — одна из самых престижных, известных и хорошо финансируемых. С ее помощью талантливые молодые люди могут получить последипломное образование в Америке и полностью покрыть свои расходы на поездку, учебу и проживание в стране. Что нужно знать кандидатам: конкуренция среди соискателей жесткая, а после окончания гранта стипендиат должен вернуться на родину.

Не поддавайтесь внутренней установке, что у вас не получится

Из-за неуверенности в себе многие не решаются даже подать документы. Поделите задачу «податься на грант» на кусочки: сначала заполняю анкету, потом связываюсь с потенциальными рекомендателями, потом пишу мотивационное письмо. Эта стратегия поможет относиться проще к порой изнуряющему процессу подготовки документов и верить в свои силы. Ну и вообще, просто попробуйте! Вы ничего не теряете от попытки.

Моя история лишь подтверждает это. Сначала я пробовала подаваться на все стажировки и гранты, связанные с моим научным интересом ― международным правом и политикой в Арктике. Я просто гуглила события, конференции и возможности по этой теме. Так я удачно подалась на грант Русского географического общества и уехала за их счёт на конференцию «Арктические рубежи», побывала в настоящей Арктике. Таким же образом я стала призёром конкурса для молодых учёных «Полярная инициатива».

Важно помнить, что далеко не все люди готовы прилагать такие усилия по поиску этих возможностей, поэтому ваши шансы выше, чем вам кажется.

С другой стороны, будьте готовы и к неудачам. Не обязательно все ваши даже самые удачные попытки принесут успех. Мне вот, например, отказали в стажировке в Арктическом совете, потому что они искали более опытного специалиста.

Спросите себя искренне, зачем вам ехать учиться за границу?

Кроме того, что это прикольно и престижно. Тут как раз наступает момент определиться со своими целями в будущем. Комиссия любого гранта пытается в первую очередь выяснить вашу мотивацию и понять, насколько она искренняя. Проработайте ответы на эти вопросы внутри себя прежде чем идти на интервью.

На интервью для Фулбрайт меня очень подробно расспрашивали, почему именно я должна ехать в Штаты, почему из сотен других людей я этого заслуживаю. Я продумала этот вопрос заранее и изучила все новости по моей теме за последнее время. США оказались одной из самых неактивных стран в регионе Арктики, несмотря на свою внушительную территорию. Я использовала эту информацию как аргумент, что хочу понять причину, а также разобраться, в чём США и Россия могут помочь друг другу в бережном освоении этого региона. Такая большая цель всегда приветствуется комиссией, а ваша аргументация не оставит сомнений, что вы в своей теме глубоко и надолго.

Отнеситесь серьезно к мотивационному письму

Изучите сначала программу, куда вы подаётесь. Какие у неё цели? Какая история? Используйте эту информацию в своём письме. Ваш рассказ о себе должен быть чётко заточен под эту программу. Не нужно включать информацию, которая не относится к делу. Даже если вам кажется это важным фактом биографии.

Вся история должна звучать так, будто вы всю жизнь шли к этому гранту.

Здесь нужно тоже поискать информацию по вашему предмету, которая может пригодиться как аргумент.

Например, У США другой взгляд на международные законы в Арктическом регионе, они не вступили в одну из главных конвенций. Я использовала эти различия в своём эссе как возможность для роста. В частности, объяснила, как это поможет увидеть мой предмет изучения с другой стороны, набраться опыта и попытаться внести свой вклад в изучение темы, чтобы позиции наших стран стали немного ближе.

Правильно выбирайте рекомендателей

Хорошо, если у них будет какой-то значимый статус — академический, профессиональный. Но важнее не это, а насколько персонально выглядит ваше рекомендательное письмо. Если там общие слова в духе «работоспособный, ответственный, хороший человек», то, скорее всего, рекомендатель плохо вас знает. Нужны подробности об общих проектах, какой-то совместной деятельности.

У меня, например, рекомендателем был мой супервизор со стажировки. Как раз вместе с ней я начала изучать тему, которую взяла за основу диплома и с которой уехала в США. Тут была прямая связь и она хорошо помнила , как мы начали над ней работать. Письмо получилось очень личным.

Не надо ставить на грант all in

Не относитесь к этому мероприятию как к единственному шансу или соломинке — пробуйте искать сразу несколько вариантов. Обычно процесс подачи и отбора длится долго: несколько туров, много документов.

Если вы начинаете эту историю с установкой «всё или ничего» — рискуете потерять очень много нервов и не заметить других возможностей, которые повсюду. В таком состоянии проигрыш будет восприниматься как неудача всей жизни.

А это формирует установку из пункта один. Например, я искала сразу несколько грантов по всему миру: в Европе, в Штатах. И подавала сразу на несколько. В итоге этот показался мне самым перспективным.

Фото: архив героя материала