ProductStar запустит грантовую программу для студентов совместно с hh.ru и ведущими вузами России

Онлайн-университет ProductStar совместно с hh.ru и ведущими государственными университетами России запустят грантовую программу для талантливых студентов технических специальностей. В ходе конкурса будут отобраны 50 молодых специалистов, которые пройдут бесплатное обучение и получат возможность дальнейшего трудоустройства.
ProductStar проводит грантовое обучение с 2019 года на регулярной основе. В этом году впервые проект поддержала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Эксперты hh.ru войдут в жюри конкурса и будут участвовать в отборе конкурсных работ.
Грантовое обучение от ProductStar включает четыре образовательных направления:
- продуктовый менеджмент;
- аналитика;
- маркетинг;
- программирование.
По итогам курса студенты овладеют новыми профессиями:
- продакт-менеджер;
- аналитик данных;
- интернет-маркетолог;
- Java-разработчик.
Отбор на грантовое обучение проходит на конкурсной основе. Для участия необходимо заполнить анкету и отправить мотивационное письмо с указанием, почему студенту важен курс и как он планирует применять полученные знания после обучения. Конкурс будет проходить до 26 сентября.
В комиссию жюри войдут ведущие продакт-менеджеры: Михаил Карпов ex-Product Director, Skyeng; CEO ProductStar.ru, Роман Абрамов, директор по продуктовым платформам Tinkoff и представители партнеров. Анкеты принимаются с 1 по 26 сентября 2021 года.
Обучение в рамках грантовой программы продлится 6 месяцев. Преподавателями выступят действующие специалисты из ведущих российских и международных компаний: Booking.com, Авито, AliExpress, Яндекс, Amazon, Тинькофф.
«Построение качественно новой бизнес-среды в России невозможно без перехода на продуктовый подход. Это можно сделать гораздо быстрее, давая талантливым ребятам в ведущих вузах нашей страны актуальные практические знания с привлечением экспертов и практиков», — отметил CEO ProductStar Михаил Карпов.
В 2021 году hh.ru отмечает рост спроса на продакт-менеджеров в российских и международных компаниях — в среднем на 14% за год.
«Думаю, эффект дала пандемия и общий переход компаний “в цифру”, одним из ключевых направлений которого стал фокус на развитие продуктовых направлений бизнеса . Мы с большой радостью поддерживаем инициативу ProductStar и готовы помочь талантливым выпускникам онлайн-университета найти работу по полученной специальности», — прокомментировала руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru Олеся Плотникова.
Грантовая программа ProductStar привлекает ежегодно более 200 участников отборочного тура. В 2020 году заявки подали студенты из РЭУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, МГТУ им, Баумана, МФТИ, РАНХиГС, ИТМО и др.
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Фото на обложке: Feel good studio /
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