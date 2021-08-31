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ProductStar запустит грантовую программу для студентов совместно с hh.ru и ведущими вузами России

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Онлайн-университет ProductStar совместно с hh.ru и ведущими государственными университетами России запустят грантовую программу для талантливых студентов технических специальностей. В ходе конкурса будут отобраны 50 молодых специалистов, которые пройдут бесплатное обучение и получат возможность дальнейшего трудоустройства.

ProductStar запустит грантовую программу для студентов совместно с hh.ru и ведущими вузами России

ProductStar проводит грантовое обучение с 2019 года на регулярной основе. В этом году впервые проект поддержала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Эксперты hh.ru войдут в жюри конкурса и будут участвовать в отборе конкурсных работ.

Грантовое обучение от ProductStar включает четыре образовательных направления:

  • продуктовый менеджмент;
  • аналитика;
  • маркетинг;
  • программирование.

По итогам курса студенты овладеют новыми профессиями:

  • продакт-менеджер;
  • аналитик данных;
  • интернет-маркетолог;
  • Java-разработчик.

Отбор на грантовое обучение проходит на конкурсной основе. Для участия необходимо заполнить анкету и отправить мотивационное письмо с указанием, почему студенту важен курс и как он планирует применять полученные знания после обучения. Конкурс будет проходить до 26 сентября.

В комиссию жюри войдут ведущие продакт-менеджеры: Михаил Карпов ex-Product Director, Skyeng; CEO ProductStar.ru, Роман Абрамов, директор по продуктовым платформам Tinkoff и представители партнеров. Анкеты принимаются с 1 по 26 сентября 2021 года.

Обучение в рамках грантовой программы продлится 6 месяцев. Преподавателями выступят действующие специалисты из ведущих российских и международных компаний: Booking.com, Авито, AliExpress, Яндекс, Amazon, Тинькофф.

«Построение качественно новой бизнес-среды в России невозможно без перехода на продуктовый подход. Это можно сделать гораздо быстрее, давая талантливым ребятам в ведущих вузах нашей страны актуальные практические знания с привлечением экспертов и практиков», — отметил CEO ProductStar Михаил Карпов.

В 2021 году hh.ru отмечает рост спроса на продакт-менеджеров в российских и международных компаниях — в среднем на 14% за год.

«Думаю, эффект дала пандемия и общий переход компаний “в цифру”, одним из ключевых направлений которого стал фокус на развитие продуктовых направлений бизнеса . Мы с большой радостью поддерживаем инициативу ProductStar и готовы помочь талантливым выпускникам онлайн-университета найти работу по полученной специальности», — прокомментировала руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru Олеся Плотникова.

Грантовая программа ProductStar привлекает ежегодно более 200 участников отборочного тура. В 2020 году заявки подали студенты из РЭУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, МГТУ им, Баумана, МФТИ, РАНХиГС, ИТМО и др.

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Фото на обложке: Feel good studio / Shutterstock

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