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«Мне просто нужны были дополнительные баллы для поступления». Как превратить школьный IT-проект в студенческий стартап

YOUNG
Валентина Ожерельева
Валентина Ожерельева

PR-менеджер ИТ-факультета Московского Политеха

Анна Меликян

Все началось с того, что Никита Самойлов хотел поступить в Московский Политех. Для этого ему нужны были дополнительные баллы к ЕГЭ, которые давали за победу в конкурсе школьных проектов. Тогда ему с научным руководителем Игорем Сергеевичем Царьковым – учителем физики и астрономии в Школе 29 в Подольске пришла идея: предоставить удаленный доступ к образовательным ресурсам школы ребятам из регионов.

Сейчас Никита оканчивает 4 курс и заключает контракт на финансирование его стартапа в сфере интернета вещей GreenPL с компанией атомной отрасли. 

Он рассказал, с чего начинал, сколько потратил сил на узнаваемость бренда и как школьный проект стал темой диплома и источником заработка для него и его одногруппников.

«Мне просто нужны были дополнительные баллы для поступления». Как превратить школьный IT-проект в студенческий стартап

Я решил открыть доступ к онлайн-ресурсам школьникам из регионов

В нашей школе было множество ресурсов, которые простаивали, так как не было достаточного количества школьников для их загрузки. Увлеченных ребят было около 10%. А среди ресурсов: цифровой планетарий, обсерватория, школьная телестудия, биоэнергетический комплекс на пять альтернативных источниках энергии, нанолаборатория, лаборатория космических исследований. Перечислять можно долго. Но ко всем ним был доступ только у школьников Подольска. В региональных школах же ситуация иная: много ребят, готовых работать, но у них нет такой возможности.



В рамках конкурсного проекта мы создали четыре прототипа: удаленная обсерватория, удаленный 3D-принтер, климатическая камера, мониторинг серверного оборудования. Это был довольно мощный школьный проект. Его преимущество было в модульности: любой желающий мог, используя документацию, разработать модуль для своего физического устройства и вывести его в онлайн. Итогом стала победа на московском фестивале КосмОдис.

На ИТ-факультете Московского Политеха, куда я в итоге поступил, был предмет «Проектная деятельность». Он начиналась с первого курса и подразумевал работу над проектом, собственным или от индустриального партнера. Разумеется, я вспомнил про свой и решил, что он отлично подойдет для этой учебной дисциплины. Чуть позже это трансформировалось в желание сделать успешный студенческий стартап — так появилась платформа интернета вещей GreenPL.

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Как из школьного проекта получился стартап

Начинать пришлось с нуля. Мой стартовый капитал состоял из сервера, который предоставила на первое время моя школа. На нем размещались первые версии платформы. Параллельно я работал на двух работах: преподавателем дополнительного образования и разработчиком IoT устройств в компании ООО «Научные развлечения».

Совмещать учебу и работу на двух позициях в Москве и жизнь в Подольске было непросто. Но я четко понимал, почему на это иду. Во-первых, мне нужно было себя обеспечивать, так как денег в семье было совсем немного. Во-вторых, нужен был опыт преподавания. Мы задумали образовательную платформу, а значит надо было все изучить изнутри, понять всю внутреннюю кухню общеобразовательного учреждения. В-третьих, нужен был опыт разработки в сфере интернета вещей.

Часть моего заработка уходила на мелкие нужды уже появившейся команды проекта. Мы принимали участие в различных грантах совместно с другими организациями, под нас отводилась отдельная статья расходов, но деньги были небольшие. Их с трудом хватало на самое необходимое: продление домена, покупку дополнительных планок оперативной памяти и жестких дисков. Первый собственный грант появился только в начале 2018 года – команда выиграла конкурс «IT-прорыв» от АО «Росэлектроника» и группы компаний Softline.

О команде 

Ядро команды сформировалось осенью 2016 года, когда я предложил своему одногруппнику Ивану Синявскому и коллеге по школе Андрею Бобыреву идею платформы интернета вещей. Так мы создали «нулевую» версию платформы и представили ее на стенде Министерства образования Московской области на Московском международном салоне образования. Тогда все было совсем не гладко. Пока я объяснял посетителям, как работает наша разработка, Ваня перезагружал скрипты на сервере. Все постоянно отваливалось и работало через раз. Мы поняли, что так продолжаться не может и начали искать новых единомышленников. 


Никита Самойлов, Иван Синявский, Влад Плосков


Так к нам присоединился мой одногруппник Влад Плосков. Именно он переписал всю платформу и сделал ее действительно стабильной и надежной. Иван с этого момента отвечал за весь Front-end, а Влад – за Back-end. Позже к нам присоединился дизайнер Арсений Жукавин, ученик все той же 29 школы. Сначала он помогал мне делать презентации для выступлений на конференциях и различных мероприятиях. А летом он прошел курсы digital-дизайна и стал вносить ощутимые корректировки в сам проект. Летом 2019 года проект покинул Иван из-за финансовых трудностей. Он ушел работать в IT-компанию. Его место через несколько месяцев занял Сергей Вишневский, тоже мой одногруппник.

Мы все из простых семей с небольшим достатком. И мне нравится, что ребята в проекте растут. Понятно, что все мы прокачиваемся в знаниях и навыках. Но, помимо этого, кто-то покупает свой первый MacBook Pro сам, кто-то начинает помогать родителям. Это вдохновляет.

О сложностях

Самое сложное – разработка. На рынке IoT-платформ довольно высокий порог входа как технологический, так и финансовый.

Очень сложно студентам 1-2 курса создать архитектуру информационной системы, рассчитанную на тысячи подключенных устройств. Это был главный вызов для нас: сможем ли мы такое сделать или нет. Благо команда всегда была дружная, без внутренних конфликтов. Мы всегда друг друга очень хорошо понимали и поддерживали. Для стартапа это очень важно. Для меня команда стала второй семьей.

Вторая сложность – документация и методический материал. Нам, например, не очень-то нравится писать тексты. Лично для меня каждая строчка документации давалась усилием воли. Но, работая в школе, я научился писать методические материалы и учебные программы. Мне с этим сильно помогает Андрей Бобырев. Сейчас мы нашли еще одного методиста-биолога, который разрабатывает учебную программу по умной теплице.

Третья сложность – отсутствие узнаваемости. Сложно продвигаться на выставках и мероприятиях, когда о тебе никто не знает. Поэтому я стал участвовать в любых конференциях, куда только мог попасть.

Выступал везде и бесплатно, только чтобы увеличить узнаваемость бренда. Это очень выматывает. Иногда приходилось тратить по четыре часа на дорогу в один конец (из Подольска на север Москвы), чтобы прочитать лекцию на 45 минут. Но это дало свои плоды. Через какое-то время стали поступать приглашения на более серьезные мероприятия. 

В апреле на ММСО 2019 показали работающую умную теплицу с платформой GreenPL Дмитрию Медведеву, тогда еще премьер-министру. Летом 2019 года демонстрировали оснащения нового корпуса одной из московских школ мэру Москвы Сергею Собянину. Рассказывал, как интернет вещей в образовании поможет воспитать новую инженерную элиту. А в декабре встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на Молодежном форуме инноваций и предпринимательства, чтобы рассказать, как цифровые технологии, разрабатываемые GreenPL, меняют систему образования в лучшую сторону.

Как мы привлекаем клиентов

Привлечение клиентов — это отдельная история, особенно когда поставляешь продукт государственным учреждениям. 

За четыре года развития проекта попробовали массу каналов. Мы ходили по директорам школ, в том числе московских, рассказывали о продукте и преимуществах. Принимали участие в выставках и форумах, таких как ММСО и Город образования. Когда к нам стали подходить на выставках и говорить, что слышали о нас, мы поняли, что наш бренд стал узнаваем. Какое-то время мы были соорганизаторами хакатонов: в «Сколково», МИСиС, КубГТУ.

На Кубани вышел самый успешный с точки зрения привлечения клиентов кейс: университет-организатор приобрел разом 15 лицензий для проведения хакатона.

В нашем случае самый эффективный канал продаж – партнеры и системные интеграторы. Через них мы сейчас генерируем большую часть прибыли. Благодаря партнерским продажам и интеграциям лицензий в стоимость железа, мы присутствуем в восьми регионах России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Забайкальский край, Саратовская область. У нас пять крупных клиентов – это организации, которые приобрели более 10 лицензий (МГОУ, КубГТУ, Московский Политех) и небольшое количество клиентов поменьше.

Сейчас на платформе 587 активных аккаунтов, а количество данных растет экспоненциально. В этом году мы начинаем разрабатывать промышленную платформу интернета вещей для малого и среднего бизнеса совместно с компанией атомной отрасли «Московский завод ФИЗПРИБОР». Они планируют выход на новые рынки, в первую очередь, на рынок автоматизации для малого и среднего бизнеса. За эти четыре года проект значительно вырос.

В 2018 году мы только начали финансовую деятельность, а в 2020 наш оборот уже вырос в три раза в сравнении с 2019. И мы продолжаем развиваться.

Как на нас отразился кризис

Карантин – крайне интересное время, так как спровоцировал кризис, последствия которого мы будем наблюдать еще пару-тройку лет. В тот момент, когда наши конкуренты сокращают производство и штат, ужимают расходы и стараются остаться на плаву, мы расширяемся и создаем новые продукты. Именно так можно захватить ту часть рынка, которую занимали другие платформы и системы. Нам даже удалось привлечь инвестора, с которым мы сейчас заключаем договор. 

Кроме того, хорошей поддержкой для нас стал грант от победы в конкурсе «Умник», очная защита которого состоялась в декабре 2019 года. Сейчас деньги с этого конкурса нам очень кстати, так как из-за коронавируса перекрылись поставки, много договоренностей отменилось. Эта поддержка со стороны фонда поможет сохранить команду на время преодоления последствий пандемии. Грант уйдет на оплату труда методистов, которые разрабатывают образовательные материалы, и разработчиков, которые доделают существующий задел.

Советы начинающим:

  1. Не бойтесь первое время работать бесплатно на узнаваемость бренда. Это необходимо, чтобы о вас стали говорить. Но старайтесь постоянно повышать планку мероприятий, в которых вы участвуете. Ваш имидж должен расти.
  2. Учитесь коммуникации. Без умения правильной коммуникации и самопрезентации даже самый лучший продукт продать практически невозможно.
  3. Тщательно подбирайте команду. Это должны быть соратники и единомышленники, готовые всегда подставить плечо. 
  4. Ежедневно следите за тем, что происходит на рынке. Предугадывайте тренды.

Фото на обложке: Unsplash

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