Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

В Москве пройдет хакатон для школьников от Ozon и «Кодабры»

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Ozon Academy и Школа цифрового творчества «Кодабра» проведут 28 декабря предновогодний хакатон для детей 10-16 лет. Школьники будут разрабатывать компьютерные игры, прототипы сайтов и дизайн новогодних стикеров.

В Москве пройдет хакатон для школьников от Ozon и «Кодабры»

Чтобы принять участие в хакатоне, школьнику надо знать один или несколько инструментов программирования (Scratch, Roblox, Minecraft, Unity), владеть любым графическим редактором или иметь базовые знания по одному из языков программирования. 

Командам из 3-4 человек после небольшого обучения надо будет решить одну из четырех задач. Им в этом будут помогать наставники. Победители получат сертификаты на обучение в школе «Кодабра» и подарки от Ozon. 

Фото на обложке: Shutterstock / Phil's Mommy 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ