В Москве пройдет хакатон для школьников от Ozon и «Кодабры»

Ozon Academy и Школа цифрового творчества «Кодабра» проведут 28 декабря предновогодний хакатон для детей 10-16 лет. Школьники будут разрабатывать компьютерные игры, прототипы сайтов и дизайн новогодних стикеров.

Чтобы принять участие в хакатоне, школьнику надо знать один или несколько инструментов программирования (Scratch, Roblox, Minecraft, Unity), владеть любым графическим редактором или иметь базовые знания по одному из языков программирования.

Командам из 3-4 человек после небольшого обучения надо будет решить одну из четырех задач. Им в этом будут помогать наставники. Победители получат сертификаты на обучение в школе «Кодабра» и подарки от Ozon.

Фото на обложке: Shutterstock / Phil's Mommy