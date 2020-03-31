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Кружковое движение НТИ проведёт онлайн-хакатон для решений по борьбе с коронавирусом

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

18-19 апреля 2020 года Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) проведёт онлайн-хакатон для поиска и разработки новых технологических решений для борьбы с коронавирусом. Заявки от школьников и студентов принимают до 17 апреля, сообщает пресс-служба НТИ.  

Кружковое движение НТИ проведёт онлайн-хакатон для решений по борьбе с коронавирусом

В течение двух дней участники онлайн-хакатона будут искать технологические решения борьбы с коронавирусной инфекцией. Они смогут разработать техническое решение для нового средства индивидуальной респираторной защиты, создать игру для обучения правильному поведению во время пандемии, разработать модель прогнозирования распространения вируса, а также предложить собственные технологические решения.

Участвовать в хакатоне могут специалисты разных сфер — от программистов и инженеров до химиков и гуманитариев. Можно работать индивидуально или в команде. Хакатон будет проводиться на специально разработанной игровой платформе. С помощью неё участники смогут взаимодействовать между собой, обсуждать задачи и решения. Заявки на участие принимаются до 17 апреля. 

Хакатон проходит в рамках проекта Local Hack Day. 

Фото на обложке: пресс-служба НТИ

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