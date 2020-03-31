18-19 апреля 2020 года Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) проведёт онлайн-хакатон для поиска и разработки новых технологических решений для борьбы с коронавирусом. Заявки от школьников и студентов принимают до 17 апреля, сообщает пресс-служба НТИ.

Кружковое движение НТИ проведёт онлайн-хакатон для решений по борьбе с коронавирусом