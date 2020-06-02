Десять вопросов, которыми нужно задаться перед запуском бизнеса

Люди становятся предпринимателями по разным причинам: кто-то устал подчиняться или разочаровался в офисной работе, а кто-то мечтает решить актуальную проблему. Каким бы ни был мотив, эти десять вопросов помогут просчитать основные риски, связанные с открытием бизнеса.

Готов ли я стать предпринимателем?

Предпринимателями рождаются или становятся? Споры не утихают до сих пор.

«Я обучал многих людей, которые не были рождены предпринимателями, но смогли ими стать. Для меня предпринимательство — это умение найти решение проблемы и монетизировать результат. Я не верю, что бизнес — это призвание», — говорит Симеон Ононоби, основатель и CEO SimplePay.

Успешных предпринимателей отличает находчивость и независимость, а главное — они умеют сохранять продуктивность без внешнего воздействия. Тем, кто нуждается в постоянном контроле и мотивации, стоит серьезно задуматься, прежде чем открывать свое дело — возможно, предпринимательство для них не лучший выбор.

Почему я хочу открыть этот бизнес?

Важно понимать свой мотив. Может быть, это желание перемен или большого заработка? Предпринимателей, которые надеются быстро разбогатеть, обычно ждет жестокое разочарование — большинство проектов не приносят немедленной прибыли.

«На пути предпринимателя возникает много трудностей, но если ты уверен, что делаешь что-то лучше других, тебя будет сложно остановить», — убежден Фикайо Огундипе, основатель и CEO ToLet.

Бизнес-идея может очень увлекать, но важно трезво оценивать ее перспективы. Некоторые занятия лучше оставлять в формате ни к чему не обязывающего хобби. Бизнес должен приносить прибыль, иначе какой смысл вкладывать в него время и силы?

Правильно ли я выбрал момент?

От выбора момента во многом зависит, достигнет ли бизнес успеха или же все закончится провалом. Ждать идеального момента бесполезно, но нужно учитывать текущее состояние рынка — оно может существенно повлиять на успех компании.

«Я знаю тех, кто пытался построить подобный бизнес в 1999 году и прогорел. Некоторым рынкам требуется время, чтобы созреть. Зато когда это происходит, даже не самый удачный продукт может стать очень популярным», — отмечает Фикайо Огундипе, основатель и CEO ToLet.

Лучше всего начинать бизнес, когда у тебя есть финансовая подушка безопасности, план на случай неудачи и достаточно сил, чтобы работать с максимальной отдачей до тех пор, пока процесс не войдет в колею. Полезно составить как минимум полугодовой финансовый план, который позволит продержаться до привлечения инвестиций.

Но есть еще один момент, который может оказаться даже важнее, чем готовность рынка: подходящий ли сейчас момент лично для тебя? Сможешь ли ты осуществить свою мечту, не ставя под угрозу отношения с близкими и здоровье?

Какую проблему решает мой продукт?

Ключ к успеху бизнеса лежит в руках клиентов. Если продукт не решает реальных проблем, придется начинать все сначала. Компании-гиганты добились успеха потому, что их товары и услуги отвечают потребностям людей. Именно это определяет ценность бизнеса.

«Важно приносить людям пользу, а не просто продавать товары. Если товар или услуга не соответствуют ожиданиям потребителя, компании приходится возвращать деньги. Всегда помните о клиенте», — напоминает Леке Оджикуту, основатель и CTO VoguePay.

Узнай как можно больше о товарах конкурентов — это поможет выделить продукт на фоне остальных. Чтобы клиенты продолжали выбирать именно его, важно следить за инновациями и сохранять гибкость.

Какими ресурсами я располагаю?

Считается, что 80-90% стартапов терпят неудачу в течение первых двух лет. Чтобы твой стартап не вошел в эту печальную статистику, важно заложить прочный фундамент.

Прежде чем начинать бизнес, нужно задуматься, достаточно ли у тебя денег, навыков, знаний и поддержки, чтобы довести компанию до точки безубыточности. Достичь успеха поможет трезвая оценка собственных ресурсов и четкое понимание цели.

Перед открытием компании полезно получить соответствующее образование, которое позволит грамотно ей руководить. Многие успешные предприниматели посещают занятия по управлению бизнесом, чтобы оттачивать свои навыки.

«Мой переход от инжиниринга к финансам был осознанным. Я выбрал интересующую меня сферу и получил образование, которое мне очень помогло», — рассказывает Кола Айна, основатель Emerging Platforms.

Как я буду справляться с отказами и разочарованием?

Вкладывая всю душу в проект, трудно не принимать каждый отказ и разочарование на свой счет. Однако предприниматель должен быть готов к массе плохих новостей. Стойкость поможет преодолеть трудности и добиться успеха.

«В начале работы SimplePay мне постоянно приходилось сталкиваться с отказами. Я регулярно подумывал бросить все, но давал себе еще один день, чтобы попытаться все изменить. И таких дней было очень много. Если что-то не сработало сегодня, возможно, стоит попробовать завтра», — считает Симеон Ононоби, основатель и CEO SimplePay.

Чтобы понять, как будет выглядеть твоя жизнь в такой обстановке, нужно вспомнить, как ты обычно реагируешь на неудачи. Если ты тяжело переносишь поражения и отказы, стоит подумать дважды, прежде чем открывать свое дело.

А что, если моя компания меня перерастет?

«Делиться ответственностью с другими бывает нелегко. Пожалуй, для меня это оказалось самым сложным», — вспоминает Гбенга Сесан, CEO Paradigm Initiative of Nigeria (PIN).

В какой-то момент бизнес может перестать нуждаться в постоянных усилиях своего создателя или наоборот — могут потребоваться дополнительные ресурсы для управления компанией, помощь инвесторов или менеджеров. Важно понимать, сможешь ли ты доверить свое детище кому-либо еще.

Это может быть невероятно сложно для основателей, которые очень привязаны к своему делу. Однако в бизнесе порой бывает нужно отступить, чтобы добиться успеха.

Готов ли я изменить свой образ жизни?

Предпринимательство — это круглосуточная работа. Граница между рабочим и личным временем стирается, вся жизнь начинает крутиться вокруг бизнеса, а на семью и друзей остается все меньше времени.

«Если ты не готов положить все на алтарь своего бизнеса — и говоря ″все″, я подразумеваю деньги, общение, новую одежду, автомобили и даже здоровье — возможно, лучше выбрать другой путь», — считает Джейсон Ньоку, основатель Iroko.

В начале работы стартапа часто приходится решать сразу несколько задач: от разработки продукта до маркетинга и продаж. Добавьте к этому бесконечные телефонные переговоры и эмоциональные затраты на риски и проблемы, связанные со стартом бизнеса. Это остановит многих, но если предпринимательство — твоя страсть, ты будешь чувствовать отдачу от этой напряженной работы.

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Бизнес приносит меньший доход, чем ожидалось. Как долго нужно продолжать борьбу?

Правильного или неправильного ответа на этот вопрос не существует. Но если бизнес требует слишком много времени и денег, ничего не давая взамен, возможно, пора отступить. Задача каждой компании — приносить прибыль. Если этого не происходит, важно своевременно понять это и начать что-то новое.

У меня есть план Б?

Лишь каждый десятый стартап преодолевает двухлетний рубеж, так что альтернативный план — это суровая необходимость. В начале пути никто не хочет думать о провале, но реальность такова, что это может произойти. Наличие плана Б дает чувство безопасности и позволяет сделать так, чтобы неудача в бизнесе не стала причиной еще больших проблем.

Многие предприниматели несколько раз разорились, прежде чем создать успешный проект. Важно то, какие уроки они смогли извлечь из своих поражений.

«У меня было несколько неудачных бизнесов до Gloo, и этот опыт многому меня научил», — делится Олюмид Олюсанья, основатель Gloo.ng.

Что произойдет, если бизнес разорится? Ты запустишь новый проект или вернешься в офис? Пожалеешь ли ты о том, что отважился рискнуть всем и потерпел неудачу? Не стоит открывать компанию без плана Б.

Честные ответы на сложные вопросы помогут избежать проблем в будущем. Даже если пока у тебя нет четких ответов на большинство из них, не останавливайся на пути к мечте. Просто направь свои усилия на преодоление этих сложностей.

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