Благотворительный фонд «Открывая горизонты» и KFC помогут подросткам во время карантина

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» и компания KFC помогут подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адаптироваться к дистанционному режиму, введённому в связи с коронавирусной инфекцией. Программа рассчитана на подростков 12-17 лет из детских домов, детей из приёмных и нуждающихся семей, детей с инвалидностью, а также сельских школьников из 33 регионов России, сообщает пресс-служба компании KFC.

Подростки смогут встретиться с профессионалами из разных областей на платформах сервиса Zoom и социальных сетей. У них будет возможность задать интересующие вопросы по профессии и пройти тренинги по развитию полезных для жизни навыков. В мессенджерах и социальных сетях будут созданы специальные чаты для отслеживания прогресса и постоянной поддержки участников. Ребята смогут участвовать в обсуждениях домашних заданий и других онлайн-активностях.

У каждой учебной группы есть наставники — волонтёры из сотрудников фонда «Открывая горизонты», компании KFC и других партнёрских организаций.

Программа «Поколение выбор» поможет более чем 1300 подросткам получить полезные навыки и определиться со своим будущим в дистанционном формате. Детям будет оказана психологическая поддержка, чтобы снизить сложившиеся в условиях самоизоляции нагрузки.

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