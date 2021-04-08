Самые высокооплачиваемые вакансии апреля для студентов и начинающих специалистов — подборка hh.ru

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru , специально для читателей RB Young составила актуальную в апреле подборку самых высокооплачиваемых вакансий для студентов. В ней много предложений для начинающих разработчиков и программистов, а также для ребят, которые хотят развиваться в сфере коммуникаций и маркетинга.

На начало апреля 2021 года на hh.ru опубликовано около 80 000 вакансий для студентов и тех, кто только начинает свою карьеру. Из них 39 000 вакансий приходится на сферу продаж, 13 200 — на консультирование. В сфере ИТ для студентов без опыта открыто 7100 вакансий, в маркетинге и рекламе — 2000, а в искусстве и масс-медиа около 1300. Зарплатная вилка более 5100 вакансий для студентов начинается от 85 000 рублей.

от 92 000 руб. на руки до вычета налога

Москва

BAT Russia в рамках международной программы для выпускников ищет специалиста на 18-месячную стажировку в отдел маркетинга. Среди требований: высшее образование (не более трех лет с момента окончания вуза) и водительские права.

Обещают полную рабочую неделю, поддержку со стороны опытных специалистов компании, разноплановые задачи в маркетинге и возможность дальнейшего устройства с релокацией.

от 35 000 до 120 000 руб.

Санкт-Петербург

Double Day, интернет-издательство по производству контента, ищет специалиста, который горит продажами и общением с людьми. Надо будет продавать рекламные интеграции в подкастах, искать новых клиентов, много креативить, самостоятельно предлагать решения для размещения рекламы, вести переговоры и оформлять коммерческие предложения. Компания гарантирует дальнейший карьерный рост и интересные задачи.

от 400 до 1000 USD на руки

Москва

Cool.Club в поисках копирайтера с английским языком на удаленку. Надо писать уникальные тексты, статьи и академические работы на английском языке по литературе, экономике, философии, финансам. Есть несколько вариантов сотрудничества: полная занятость, частичная занятость по четыре-шесть часов в день и работа на фрилансе, когда вы сами выбираете количество заказов и времени на их выполнение.

от 40 000 до 65 000 руб. на руки

Тверь

Учебный центр «ИНВЕКА» ищет программиста, которому предстоит заняться разработкой Siebel CRM. У соискателей должно быть высшее или среднее техническое образование, надо понимать принципы разработки приложений и знать основы программирования. Вакансию получится совмещать с учёбой, можно работать от 20 часов в неделю.

от 80 000 до 100 000 руб. на руки

Москва

Mindbox ищет C# разработчика, который хочет научиться делать софт для бизнеса и через два года из джуниора вырасти до сеньора. От кандидатов ожидают базовые знания стэка .NET Core, MS SQL Server, TypeScript + ReactJS, адекватную реакцию на критику и желание учиться новому. Знание BCL / CLR, шаблонов классической и распределенной архитектуры, DDD, понимание frontend и DevOps будет преимуществом.

Компания готова частично компенсировать учёбу, если вы студент платного отделения.

от 80 000 руб. до вычета налогов

Москва

В Original Group, холдинг по разработке собственных IT-продуктов, приглашается начинающий аналитик. Соискателю предстоит собирать бизнес-требования и трансформировать их до уровня функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению, документировать системные требования к ПО, разрабатывать технические задания и ставить задачи разработчикам.

От соискателей ждут базовые навыки программирования на любом языке, владение основными понятиями теории баз данных, аналитические способности и системное мышление.

от 50 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Медиагруппа Mil.Press ищет корреспондента, который будет общаться с отраслевыми экспертами и изучать деятельность предприятий рынка ОПК. Должность охватывает перспективные направления развития вооруженных сил. Сотрудник будет писать о разработках, уже сегодня формирующих облик армии будущего, и влиять на решения Минобороны.

Предусмотрены командировки в Москву, поездки в горячие точки не предполагаются.

до 105 000 руб. до вычета налогов

Воронеж

ГК «ЭФКО» в поисках младшего программиста со знанием основ PHP, mysql, JS, хорошим знанием HTML и CSS. Среди обязанностей: выполнение задач разработки по постановкам от архитекторов и диагностика ошибок в программном коде. Ждут активных, коммуникабельных и целеустремлённых соискателей, минимальный опыт в веб-разработке приветствуется.

от 50 000 до 65 000 руб. до вычета налогов

Москва

Книготорговый холдинг «Лабиринт» ищет программиста с уверенными знаниями C++ и SQL. Работодатель ожидает знание основ работы с базами данных, опыт разработки от полугода и желание развиваться в IT. Специалист будет участвовать в разработке и изменении корпоративных приложений, дорабатывать и модифицировать существующий код, писать запросы, хранимые процедуры, функции с использованием T-SQL.

Вакансия предполагает полный рабочий день в офисе. Для студентов возможно совмещение с учёбой и гибкий график по договорённости с руководством.

от 50 000 до 150 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Рекрутинговое агентство Wanted набирает к себе в команду стажеров, которых с нуля обучат всем премудростям профессии за три месяца. Надо уметь работать с эксель-таблицами, быть ответственным и коммуникабельным. В обязанности входит: поиск и общение с кандидатами, проведение первичных собеседований, назначение и контроль собеседований, отчётность по проделанной работе.

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