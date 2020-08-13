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Как компании отбирают на работу молодых специалистов — исследование

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у работодателей, по каким критериям отбирают молодых специалистов в компании. Респондентов попросили назвать два основных критерия и два дополнительных, а также указать две ключевые личностные компетенции потенциального кандидата на работу, рассказали в пресс-службе SuperJob.

Как компании отбирают на работу молодых специалистов — исследование

На первое место 64% работодателей поставило деловые качества специалистов. На минимальный опыт работы смотрит практически каждый второй работодатель (49%). Уровень образования важен для 28% респондентов. Ещё 21% смотрит на знания специфики деятельности. 

В дополнительных критериях отбора лидирует владение компьютерными навыками — о них рассказало 53% опрошенных. На втором месте (26%) — опыт прохождения стажировок. Также компании следят за уровнем успеваемости в университете (20%) и знанием иностранных языков (11%). 

Для 48% респондентов главное, чтобы молодые специалисты были мотивированы, 44% хотят видеть организованных сотрудников, для 42% важно, чтобы специалист умел работать в команде. Наличие лидерских качеств интересует только 8% работодателей. 

Исследователи SuperJob отмечают, что за прошедшие семь лет критерии отбора молодых специалистов изменились — сегодня меньше ценят инициативность, а делают упор на командную работу. Современный работодатель всё чаще смотрит на минимальный опыт работы, хотя личностные качества при приёме на работу по-прежнему остаются главным критерием. 

Опрос проводился по всей России в июле 2020 года среди менеджеров по персоналу в организациях, принимающих на работу молодых сотрудников. В нём участвовало 1000 респондентов. 

Фото на обложке: Shutterstock / Suteren

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