Как компании отбирают на работу молодых специалистов — исследование

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у работодателей, по каким критериям отбирают молодых специалистов в компании. Респондентов попросили назвать два основных критерия и два дополнительных, а также указать две ключевые личностные компетенции потенциального кандидата на работу, рассказали в пресс-службе SuperJob.

На первое место 64% работодателей поставило деловые качества специалистов. На минимальный опыт работы смотрит практически каждый второй работодатель (49%). Уровень образования важен для 28% респондентов. Ещё 21% смотрит на знания специфики деятельности.

В дополнительных критериях отбора лидирует владение компьютерными навыками — о них рассказало 53% опрошенных. На втором месте (26%) — опыт прохождения стажировок. Также компании следят за уровнем успеваемости в университете (20%) и знанием иностранных языков (11%).

Для 48% респондентов главное, чтобы молодые специалисты были мотивированы, 44% хотят видеть организованных сотрудников, для 42% важно, чтобы специалист умел работать в команде. Наличие лидерских качеств интересует только 8% работодателей.

Исследователи SuperJob отмечают, что за прошедшие семь лет критерии отбора молодых специалистов изменились — сегодня меньше ценят инициативность, а делают упор на командную работу. Современный работодатель всё чаще смотрит на минимальный опыт работы, хотя личностные качества при приёме на работу по-прежнему остаются главным критерием.

Опрос проводился по всей России в июле 2020 года среди менеджеров по персоналу в организациях, принимающих на работу молодых сотрудников. В нём участвовало 1000 респондентов.