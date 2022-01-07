Из хобби — в высокооплачиваемую профессию: как покорить геймдев

Чтобы помочь школьникам из разных уголков страны стать ближе к миру разработки игр, VK в этом году провела ряд образовательных инициатив, таких как «Урок цифры» , «День ИТ-знаний» и олимпиада по программированию. Сергей Марданов, директор по связям с вузами в компании — о том, почему сейчас самое подходящее время для начала карьеры в индустрии игр, с чего начать и кем стать.

Игровой рынок растет на десятки процентов в год, появляется множество новых вакансий в игровых компаниях, направление становится все более востребованным и популярным у молодежи.

По оценке аналитической компании Newzoo, в видеоигры играют 3 млрд человек в мире. А в Limelight выяснили, что больше трети из них (36%) не прочь монетизировать это занятие, став, например, стримерами или киберспортсменами.

Но чтобы зарабатывать на любимом увлечении, совсем не обязательно отказываться от «традиционной» профессии, ведь построить карьеру в геймдеве может почти каждый.

В разработке игр задействовано множество разных специалистов — от программистов до аниматоров. Да, даже если вы не дружите с кодом и вообще считаете себя стопроцентным гуманитарием, для вас найдется место в этой интересной, захватывающей и яркой индустрии.

Три причины покорить геймдев

Существует как минимум три причины обратить свое внимание на игровую разработку:

Высокий уровень дохода. По данным рекрутинговой компании, специализирующейся на подборе сотрудников для игровых студий, VALUES VALUE и портала для поиска работы в геймдеве InGame Job, в 2021 году медианная зарплата в российской индустрии игр увеличилась на 12%. Возможность сотрудничать с международными компаниями. Геймдев — это сфера, в которой можно построить успешную карьеру в известной компании из Азии или США, сидя за ноутбуком в Санкт-Петербурге или Краснодаре. Границ нет. Но английский придется подтянуть. Интересные проекты. Работа в индустрии игр — это всегда сплав технологий и творчества. Скучать вам точно не дадут. Большинство игровых студий родились из команд, которые любили играть сами и хотели создать что-то классное.

Результаты опроса российских геймеров в возрасте от 10 до 45 лет, проведенного MY.GAMES (международный игровой бренд, входит в состав VK), показали, что 40% тех, кто играет в видеоигры, считают карьеру в геймдеве перспективной.

Но есть проблема: практически каждый второй (45%) не знает, с чего начать и где получить необходимое образование. И все это — на фоне впечатляющего роста вакансий: ежегодно в России игровые компании ищут больше 40 000 специалистов (для сравнения: несколько лет назад в мире открывалось около 3000 вакансий в год).

Кем быть?

Чтобы понять, какую роль вы можете выполнять в создании игры, отталкивайтесь от своих знаний и навыков.

Если вы уже умеете и любите писать код, а также хорошо знакомы с игровыми движками, ищите вакансии разработчика.

Вы любите много играть, умеете программировать, внимательны, усидчивы и не боитесь рутинной работы? Тогда вам прямая дорога в тестировщики.

У вас есть базовые навыки программирования, вы понимаете теорию вероятностей, умеете понятно излагать свои мысли и анализировать обратную связь от других людей? Вы можете себя попробовать в профессии гейм-дизайнера.

Вы творческая личность, знаете академические основы рисунка, живописи, композиции и умеете работать со светом и тенью? Тогда попробуйте себя в роли игрового художника.

Знание основ 3D-графики, понимание бодимеханики лежат в основе работы аниматора.

Если вы хорошо работаете со звуком — понимаете немелодические особенности звучания, умеете подбирать разные звуки даже для нереальных существ, например, монстров, — вы можете быть саунд-дизайнером.

Считаете себя хорошим руководителем и имеете подтверждающий это опыт? Тогда вы сможете руководить проектом на должности игрового продюсера.

Если вы успешный маркетолог, увлекающийся видеоиграми, попробуйте совместить хобби и работу — игры тоже нужно продвигать.

Вам очень нравится общаться с другими и вы умеете объединять людей? Становитесь комьюнити-менеджером — и стройте сообщества вокруг игровых проектов.

Как вы можете увидеть, геймдев — это сфера больших возможностей для самых разных специалистов. Главное — не бояться пробовать и искать свое место в этом мире.

Например, подходящие вакансии в геймдеве можно найти у нас в MY.GAMES (VK Team), на карьерных порталах в сфере разработки игр GameDev, TALENTS IN GAMES, GDJob и InGame Job.

На низком старте

Спрос на квалифицированных специалистов на игровом рынке огромен. Компании заинтересованы в найме лучших из лучших и готовы растить сотрудников буквально со школьной скамьи.

А образовательные учреждения охотно помогают им в этом. Это означает, что возможности для получения образования для старта карьеры в геймдеве есть как у подростков, так и у студентов.

1. В школе

Учиться геймдеву можно уже начиная со школьной скамьи, чтобы как можно раньше определиться с будущей профессией и получить необходимые компетенции.

Так, в этом году прошло несколько российских профориентационных акций в индустрии игр. На «Дне ИТ-знаний» участники узнали обо всех этапах создания и развития игры и о карьерных возможностях в геймдеве от экспертов отрасли. А на тематическом «Уроке цифры» школьники примерили на себя некоторые профессии, чтобы понять, в каком направлении им интереснее развиваться.

Кроме того, в рамках Национальной технологической олимпиады была запущена первая командная олимпиада по разработке игр, а на Учи.ру можно было решать индивидуальные задания на знание геймдева в рамках олимпиады по программированию. Одними из первых образовательный проект для школьников в геймдеве провели Wargaming совместно с НТИ — в прошлом году они провели челлендж по созданию игровых проектов «ГеймНет».

Тематические курсы по разработке игр сейчас есть практически у каждой онлайн-школы, специализирующейся на ИТ-обучении. Например, можно разрабатывать игры на Python или Unity в GeekBrains, обучаться гейм-дизайну в «Алгоритмике» или создать мультиплеерную игру в Roblox Studio в школе программирования Coddy.

2. В вузе

Бизнес сегодня активно сотрудничает с университетами, реализуя совместные образовательные программы в сфере разработки игр. Кроме того, компании запускают онлайн-проекты для студентов. У нас, VK (ранее — Mail.ru Group), например, есть проект MY.GAMES Career, в рамках которого учащиеся любого российского вуза могут получить навыки, необходимые для начала карьеры в геймдеве.

Можно также получить дополнительное образование в игровой индустрии — с помощью курса Skillbox или англоязычной программы от Калифорнийского института искусств вы можете стать гейм-дизайнером, а после обучения в SkillFactory работать разработчиком игр на Unity.

Чек-лист: как построить карьеру в геймдеве

1. Погрузитесь в игровой мир

Нередко работа в геймдеве начинается с увлечения видеоиграми. Однако при этом для карьеры в игровой индустрии не обязательно много играть самому.

Для того, чтобы разрабатывать успешные игры, которые будут популярны среди пользователей, стоит разбираться в трендах индустрии, читать об игровых новинках и понимать потребности и запросы аудитории.

2. Определите направления деятельности, которые вам интересны

В геймдеве множество специализаций, которые требуют различных навыков: от творческих до технических. Поэтому стоит на старте понять, что вам ближе: программировать или рисовать графику для видеоигр.

3. Начните изучать профессию по онлайн-курсам и материалам в сети

Первые шаги в геймдеве можно сделать уже в школе, создавая собственные игры и, возможно, даже вовлекаясь в крупные игровые проекты.

Для этого можно учиться самостоятельно по онлайн-курсам как на русском, так и на английском языке, а также изучать профориентационные статьи и видео. К тому же самообучение на сегодняшний день является главным способом карьерного развития в индустрии игр.

4. Развивайте «гибкие» навыки

«Гибкие» навыки необходимы как тем, кто работает в большей степени с людьми, например, игровым продюсерам и комьюнити-менеджерам, так и разработчикам.

Для того, чтобы давать обратную связь, разрешать конфликты и эффективно работать в команде, стоит развивать эмпатию и дипломатичность.

5. Обучитесь геймдеву в университете

Высшее образование не является главным требованием для трудоустройства в индустрию игр. Однако дипломированному специалисту будет легче расти в карьере и занимать руководящие позиции.

К тому же в ряде специализаций геймдева требуется знание высшей математики и продвинутые навыки программирования, которые эффективнее изучать в академической среде.