Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Обучение в Англии: церковь три раза в неделю, платное образование и русские преподаватели

YOUNG
Екатерина Гаранина
Екатерина Гаранина

Редактор Rusbase

Екатерина Гаранина

Ивану Федосееву 23 года. Он родился и вырос в Москве, а в 16 лет отправился в Великобританию. После частной английской школы он поступил в исследовательский университет им. Брунеля, который входит в топ-50 британских вузов. 

После учебы Иван вернулся в Москву и работает на себя, так как не нашел интересной работы. Он рассказал Rusbase об учебе в частной школе, университете и жизни в Лондоне.
Обучение в Англии: церковь три раза в неделю, платное образование и русские преподаватели

«Школа напоминала Хогвартс: это было историческое здание»

Моя мама мечтала изучать язык за границей, но у нее не получилось. Поэтому она решила переложить эту мечту на меня. Так в 16 лет я оказался в типичной британской школе St. Edwards College Oxford. Обычно в старших классах там учатся пять лет, но я обучался два года.

Школа была похожа на Хогвартс: это историческое здание в Оксфорде. Мы жили на территории в своих домах и учились шесть дней в неделю. В старшей школе ты выбираешь предметы, которые тебе нужны и интересны. А на последнем году обучения фокусируешься на трех главных предметах, которые сдаешь в вузе. Поэтому у каждого ученика свой модуль и расписание. Например, мое расписание на первом году обучения оставляло мне мало времени, в то время как мои друзья бездельничали.

В школе учились в основном британцы, русских было немного – человек 10 на всю школу, и мы все друг друга знали.



«Три раза в неделю мы ходили в церковь»

Парни и девушки учились вместе. Мы отмечали традиционные британские праздники. В октябре в честь победы в Первой мировой мы носили искусственные головки маков. Этот символ – что-то вроде георгиевской ленточки в России. Была традиция в определенный Ash Wednesday (день начала Великого поста в католической и англиканской церквях. – Прим.) намазывать лоб пеплом.

Хочешь писать на темы предпринимательства, образования и технологий? Стать автором Rusbase Young может каждый. Узнать как

Каждый вторник, четверг и воскресенье мы посещали церковь, где пели в хоре. Это никому не нравилось: нужно было рано вставать, тратить время. Но, с другой стороны, это помогло прочувствовать английскую культуру изнутри.

Формы как таковой у нас не было, просто белый верх, черный низ и галстук определенного цвета в зависимости от «дома».

И в школе, и в вузе я изучал математику. Математика – интересный предмет в плане креатива, ее можно задействовать в решении разных проблем. Например, логика основана на математических принципах. Поэтому в Древней Греции математику изучали вместе с философией. 

Мне доставляет удовольствие ощущение решения задач: ты исписываешь несколько листов, думаешь, а потом понимаешь, как нужно сделать.

Я пошел в математику, потому что у меня это получалось. Хотел что-то практическое, что переструктуриует мой мозг, сделает мышление более аналитическим.

Школа St Edwards, главный корпус

Можно ли было выходить за территорию школы

В учебное время выйти можно только на те улицы, которые рядом: что-то купить, прогуляться, посидеть в кафе. А вот в Лондоне и Оксфорде появляться запрещено. Уехать было сложно: у нас был ужин, посещение церкви, перекличка – твое отсутствие бы обязательно заметили. В центр Оксфорда можно было уехать на такси, автобусе или даже пешком. Но это тоже было рискованно: там живут некоторые преподаватели. Если тебя замечали, то могли наложить временный запрет на выход из школы.

Да, иногда было ощущение, что ты в замкнутом пространстве, но не могу сказать, что это было сурово. К сожалению, я не подружился с вахтершей, которая отвечала за наш быт.  Она часто жаловалась на меня. Возможно, дело в том, что она неправильно интерпретировала мои слова: британский и американский английский похожи, но есть слова с противоположными значениями. В начале обучения я один раз случайно перепутал значения слов. Надзирательство с ее стороны было неприятным, но это не портило впечатлений от школы.


Лондон. Фото: Unsplah.com / Tamara Menzi

Особенности образования в Британии

Школа полностью сопровождает тебя на всем процессе поступления. У каждого есть тьютор, который говорит, как составить мотивационное письмо и подать заявку. Сперва ты подаешься в пять университетов. Каждый вуз сам принимает решение по поводу кандидата. Мне повезло – меня взяли во все пять. А дальше абитуриента приглашают на дни открытых дверей. В мае ты оставляешь только два вуза из списка, один из которых – запасной вариант. 

Образование в Британии платное для всех. Многие берут кредит и выплачивают всю жизнь. Но в случае хороших оценок ты можешь получить грант от университета. Я платил за все обучение.
Я решил остаться в Британии, хотя в России сильная математическая школа. Даже мой преподаватель, у которого висела на стене гигантская карта МГУ, советовал идти в университет Ломоносова. Но в России мне нужно было сдавать дополнительные экзамены.

«Больше половины преподавателей были русскими»

Я учился на факультете математики и изучал только математические дисциплины исследовательского университета им. Брунеля. 17 преподавателей из 30 были русскими. В других университетах на математических и инженерных курсах тоже есть люди с русскими фамилиями. Я связываю это с тем, что у русских сильная компетенция.

Но мне не очень это помогало. Из-за того, что я земляк, у них были большие ожидания от меня. Не всегда было понятно, как кто с тобой хочет общаться. Например, один профессор постоянно говорил по-русски, другой предпочитал говорить на русском только в коридоре, а в офисе – на английском. Поэтому мне комфортнее было общаться с британскими учителями.


Яхт-вечеринка одного из комьюнити универсиетта. Иван – второй слева
.

Коммьюнити и кружки в университете

Университет хорошо оснащен технически. Большой бюджет выделяется на оборудование и развитие студентов. Например, в кинокружке есть студия с хромакеем. Есть лаборатория анимации, трехмерный сканер тела и МРТ-сканер. В инженерном классе – симуляторы полета, вождения авто и поезда. Мы туда водили детей, которые приезжали на экскурсии, как на аттракцион.

Просто так прийти и покататься нельзя – ты должен быть участником кружка. Зато есть много сообществ, где можно найти единомышленников и попробовать новое хобби. Например, научиться играть на музыкальном инструменте.  

Последний год учебы я был президентом небольшого русского сообщества. Мы организовывали поездки, тематические ужины с русской едой, просмотр фильмов. Самые большие сообщества – анимешников и пакистанцев.

Каждый университет предоставляет вариант работы внутри, поэтому совмещать с учебой ее несложно. Обычно платят 10-15 фунтов в час, в неделю официально можно заработать 200-300 фунтов. Этого хватает на еду. Например, я был амбассадором: представлял вуз, работал со школьниками и первокурсниками. Но иностранцы могут работать не больше 20 часов в неделю.


«В универе лояльно относятся к алкоголю»

Наш университет соперничал с St.Mary’s University. Это как ЦСКА и «Спартак» в футболе. Каждый март между нашими вузами были соревнования по командным видам спорта, которые нужно было принципиально выиграть. Победитель определялся по наибольшему количеству побед в разных дисциплинах в течение всего дня и получал кубок. Еще каждый студент должен был хотя бы раз сфотографироваться со статуей Брунеля: кто-то даже залезал к нему на шляпу. У нас был студенческий бар, где по вторникам было караоке, в среду – студенческая ночь, в пятницу – просто тусовка. Каждое сообщество могло проводить свою тематическую вечеринку.

Как в университете относятся к курению и алкоголю? Лояльно. То есть там не было человека, который бы отлавливал студентов. Главное – не употреблять наркотики.
Алкоголь воспринимали как данность, так как мы студенты. Пить можно было на территории вуза или где-то еще. В Британии нет закона о запрете распития напитков в общественных местах. Меня поразило, что там очень много пьют – намного больше, чем в России.

Лондон. Фото: Unsplash.com / Nigel Tadyanehondo

Особенности трудоустройства в Англии

80% выпускников моего университета находят работу в течение шести месяцев. В самом вузе есть карьерное направление, сотрудники которого бесплатно помогают получить должность.

Если ты четко знаешь, где хочешь работать, важно найти компанию, которая после стажировки откроет тебе визу. Я сам работал после универа, но из-за Брексита правила получения трудовых виз ужесточились и у меня не получилось найти работодателя. 

Работодатель платит за тебя 500 фунтов в год – это не так много. Да и виза стоит недорого. Но компания должна платить иностранцу от 35 тысяч фунтов в год, что выше начальной заработной ставки. Еще она должна объяснить государству, почему берет именно иностранца. В общем, с визой много бюрократии.

Есть лазейка, которую используют многие студенты. Государство мотивирует развитие стартапов, и ты можешь остаться в Англии, если придумаешь и будешь развивать свой стартап. Кому-то хватает времени, чтобы найти постоянную работу, так как позже тебе приходится отчитываться за развитие и финансы проекта.

Я сам не задавался целью найти работу – мне не хватало Москвы. И я решил вернуться в Россию. Сейчас я периодически прилетаю в Англию.

Почему я не нашел работу и работаю на себя

Мне кажется, что статус британского образования и диплома зарубежного вуза перестал влиять на получение работы. Я подавался в разные компании – около семи фирм, которые предлагали одинаковую зарплату в районе от 40 и до 100 тысяч рублей на позиции бизнес-аналитика. 

После поиска работы я понял, что не хочу быть наемным сотрудником. Сейчас работаю на себя: помогаю стартапам найти инвестора, оформить продающую презентацию или составить финансовую модель. У меня был опыт работы со стартапами, нетворк, на который я мог положиться. Поэтому найти клиентов просто. 

Продающая презентация стоит 15 тысяч рублей. Финансовая модель – от 60 до 100 тысяч.

Так как я работаю без жесткого графика, нужно было выстроить рабочий режим. Обычно встаю рано с утра и занимаюсь спортом, потом работаю с клиентами.
Сперва я сам находил стартапы и писал им, сейчас продвигаю через соцсети, персональный сайт и сарафанное радио. Я не могу разглашать данные об успехах стартапов, которым я оказываю услуги, но пока никто вторым «Убером» не стал.


Фото на обложке: Unsplash.com / Christian Wagner

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как сдать ЕГЭ на 100 баллов и стать техдиректором в 20 лет
  2. 2 «Мне всегда хотелось вернуться в Россию». Как впечатлить Рубена Варданяна и перезапустить бизнес после Гарварда
  3. 3 «После Москвы тут – провинция». Как я работаю в Amazon
  4. 4 Как в 22 года я поступила в 10 вузов Европы и переехала в Лондон

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ