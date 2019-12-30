Обучение в Англии: церковь три раза в неделю, платное образование и русские преподаватели

После учебы Иван вернулся в Москву и работает на себя, так как не нашел интересной работы. Он рассказал Rusbase об учебе в частной школе, университете и жизни в Лондоне.

Ивану Федосееву 23 года. Он родился и вырос в Москве, а в 16 лет отправился в Великобританию. После частной английской школы он поступил в исследовательский университет им. Брунеля, который входит в топ-50 британских вузов.

«Школа напоминала Хогвартс: это было историческое здание»

Моя мама мечтала изучать язык за границей, но у нее не получилось. Поэтому она решила переложить эту мечту на меня. Так в 16 лет я оказался в типичной британской школе St. Edwards College Oxford. Обычно в старших классах там учатся пять лет, но я обучался два года.

Школа была похожа на Хогвартс: это историческое здание в Оксфорде. Мы жили на территории в своих домах и учились шесть дней в неделю. В старшей школе ты выбираешь предметы, которые тебе нужны и интересны. А на последнем году обучения фокусируешься на трех главных предметах, которые сдаешь в вузе. Поэтому у каждого ученика свой модуль и расписание. Например, мое расписание на первом году обучения оставляло мне мало времени, в то время как мои друзья бездельничали.

В школе учились в основном британцы, русских было немного – человек 10 на всю школу, и мы все друг друга знали.

«Три раза в неделю мы ходили в церковь»

Парни и девушки учились вместе. Мы отмечали традиционные британские праздники. В октябре в честь победы в Первой мировой мы носили искусственные головки маков. Этот символ – что-то вроде георгиевской ленточки в России. Была традиция в определенный Ash Wednesday (день начала Великого поста в католической и англиканской церквях. – Прим.) намазывать лоб пеплом.

Каждый вторник, четверг и воскресенье мы посещали церковь, где пели в хоре. Это никому не нравилось: нужно было рано вставать, тратить время. Но, с другой стороны, это помогло прочувствовать английскую культуру изнутри.

Формы как таковой у нас не было, просто белый верх, черный низ и галстук определенного цвета в зависимости от «дома».

И в школе, и в вузе я изучал математику. Математика – интересный предмет в плане креатива, ее можно задействовать в решении разных проблем. Например, логика основана на математических принципах. Поэтому в Древней Греции математику изучали вместе с философией.

Мне доставляет удовольствие ощущение решения задач: ты исписываешь несколько листов, думаешь, а потом понимаешь, как нужно сделать.

Школа St Edwards, главный корпус

Можно ли было выходить за территорию школы

Я пошел в математику, потому что у меня это получалось. Хотел что-то практическое, что переструктуриует мой мозг, сделает мышление более аналитическим.

В учебное время выйти можно только на те улицы, которые рядом: что-то купить, прогуляться, посидеть в кафе. А вот в Лондоне и Оксфорде появляться запрещено. Уехать было сложно: у нас был ужин, посещение церкви, перекличка – твое отсутствие бы обязательно заметили. В центр Оксфорда можно было уехать на такси, автобусе или даже пешком. Но это тоже было рискованно: там живут некоторые преподаватели. Если тебя замечали, то могли наложить временный запрет на выход из школы.

Да, иногда было ощущение, что ты в замкнутом пространстве, но не могу сказать, что это было сурово. К сожалению, я не подружился с вахтершей, которая отвечала за наш быт. Она часто жаловалась на меня. Возможно, дело в том, что она неправильно интерпретировала мои слова: британский и американский английский похожи, но есть слова с противоположными значениями. В начале обучения я один раз случайно перепутал значения слов. Надзирательство с ее стороны было неприятным, но это не портило впечатлений от школы.





Лондон. Фото: Unsplah.com / Tamara Menzi

Особенности образования в Британии

Школа полностью сопровождает тебя на всем процессе поступления. У каждого есть тьютор, который говорит, как составить мотивационное письмо и подать заявку. Сперва ты подаешься в пять университетов. Каждый вуз сам принимает решение по поводу кандидата. Мне повезло – меня взяли во все пять. А дальше абитуриента приглашают на дни открытых дверей. В мае ты оставляешь только два вуза из списка, один из которых – запасной вариант.

Образование в Британии платное для всех. Многие берут кредит и выплачивают всю жизнь. Но в случае хороших оценок ты можешь получить грант от университета. Я платил за все обучение.

«Больше половины преподавателей были русскими»

Я решил остаться в Британии , хотя в России сильная математическая школа. Даже мой преподаватель, у которого висела на стене гигантская карта МГУ, советовал идти в университет Ломоносова. Но в России мне нужно было сдавать дополнительные экзамены.

Я учился на факультете математики и изучал только математические дисциплины исследовательского университета им. Брунеля. 17 преподавателей из 30 были русскими. В других университетах на математических и инженерных курсах тоже есть люди с русскими фамилиями. Я связываю это с тем, что у русских сильная компетенция.

Но мне не очень это помогало. Из-за того, что я земляк, у них были большие ожидания от меня. Не всегда было понятно, как кто с тобой хочет общаться. Например, один профессор постоянно говорил по-русски, другой предпочитал говорить на русском только в коридоре, а в офисе – на английском. Поэтому мне комфортнее было общаться с британскими учителями.

Яхт-вечеринка одного из комьюнити универсиетта. Иван – второй слева

Коммьюнити и кружки в университете

Университет хорошо оснащен технически. Большой бюджет выделяется на оборудование и развитие студентов. Например, в кинокружке есть студия с хромакеем. Есть лаборатория анимации, трехмерный сканер тела и МРТ-сканер. В инженерном классе – симуляторы полета, вождения авто и поезда. Мы туда водили детей, которые приезжали на экскурсии, как на аттракцион.

Просто так прийти и покататься нельзя – ты должен быть участником кружка. Зато есть много сообществ, где можно найти единомышленников и попробовать новое хобби. Например, научиться играть на музыкальном инструменте.

Последний год учебы я был президентом небольшого русского сообщества. Мы организовывали поездки, тематические ужины с русской едой, просмотр фильмов. Самые большие сообщества – анимешников и пакистанцев.

Каждый университет предоставляет вариант работы внутри, поэтому совмещать с учебой ее несложно. Обычно платят 10-15 фунтов в час, в неделю официально можно заработать 200-300 фунтов. Этого хватает на еду. Например, я был амбассадором: представлял вуз, работал со школьниками и первокурсниками. Но иностранцы могут работать не больше 20 часов в неделю.

«В универе лояльно относятся к алкоголю»

Наш университет соперничал с St.Mary’s University. Это как ЦСКА и «Спартак» в футболе. Каждый март между нашими вузами были соревнования по командным видам спорта, которые нужно было принципиально выиграть. Победитель определялся по наибольшему количеству побед в разных дисциплинах в течение всего дня и получал кубок. Еще каждый студент должен был хотя бы раз сфотографироваться со статуей Брунеля: кто-то даже залезал к нему на шляпу. У нас был студенческий бар, где по вторникам было караоке, в среду – студенческая ночь, в пятницу – просто тусовка. Каждое сообщество могло проводить свою тематическую вечеринку.

Как в университете относятся к курению и алкоголю? Лояльно. То есть там не было человека, который бы отлавливал студентов. Главное – не употреблять наркотики.

Лондон. Фото: Unsplash.com / Nigel Tadyanehondo

Особенности трудоустройства в Англии

Алкоголь воспринимали как данность, так как мы студенты. Пить можно было на территории вуза или где-то еще. В Британии нет закона о запрете распития напитков в общественных местах. Меня поразило, что там очень много пьют – намного больше, чем в России.

80% выпускников моего университета находят работу в течение шести месяцев. В самом вузе есть карьерное направление, сотрудники которого бесплатно помогают получить должность.

Если ты четко знаешь, где хочешь работать, важно найти компанию, которая после стажировки откроет тебе визу. Я сам работал после универа, но из-за Брексита правила получения трудовых виз ужесточились и у меня не получилось найти работодателя.

Работодатель платит за тебя 500 фунтов в год – это не так много. Да и виза стоит недорого. Но компания должна платить иностранцу от 35 тысяч фунтов в год, что выше начальной заработной ставки. Еще она должна объяснить государству, почему берет именно иностранца. В общем, с визой много бюрократии.

Есть лазейка, которую используют многие студенты. Государство мотивирует развитие стартапов, и ты можешь остаться в Англии, если придумаешь и будешь развивать свой стартап. Кому-то хватает времени, чтобы найти постоянную работу, так как позже тебе приходится отчитываться за развитие и финансы проекта.

Почему я не нашел работу и работаю на себя

Я сам не задавался целью найти работу – мне не хватало Москвы. И я решил вернуться в Россию . Сейчас я периодически прилетаю в Англию.

Мне кажется, что статус британского образования и диплома зарубежного вуза перестал влиять на получение работы. Я подавался в разные компании – около семи фирм, которые предлагали одинаковую зарплату в районе от 40 и до 100 тысяч рублей на позиции бизнес-аналитика.

После поиска работы я понял, что не хочу быть наемным сотрудником. Сейчас работаю на себя: помогаю стартапам найти инвестора, оформить продающую презентацию или составить финансовую модель. У меня был опыт работы со стартапами, нетворк, на который я мог положиться. Поэтому найти клиентов просто.

Продающая презентация стоит 15 тысяч рублей. Финансовая модель – от 60 до 100 тысяч.

Так как я работаю без жесткого графика, нужно было выстроить рабочий режим. Обычно встаю рано с утра и занимаюсь спортом, потом работаю с клиентами.

Сперва я сам находил стартапы и писал им, сейчас продвигаю через соцсети, персональный сайт и сарафанное радио. Я не могу разглашать данные об успехах стартапов, которым я оказываю услуги, но пока никто вторым «Убером» не стал.







Фото на обложке: Unsplash.com / Christian Wagner