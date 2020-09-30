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Как подросток может стать миллионером

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Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Взросление сочетает в себе как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, можно делать все, что захочется: самостоятельно принимать решения, гулять допоздна и даже водить машину. С другой стороны, нужно оплачивать счета, лечение зубов и даже самому покупать продукты. Готовы ли вы нести финансовую ответственность? Если ответ «нет», не волнуйтесь — есть еще много времени, чтобы подготовиться к успеху в будущем. Главное — выбрать верное направление.

Как подросток может стать миллионером

Сложные проценты — лучший друг миллионера

Кажется, что стать миллионером — это невероятная мечта, но на деле она вполне достижима. Упорный труд и целенаправленное планирование могут превратить ее в реальность. Один из способов — использовать денежную магию под названием сложные проценты. Шутки в сторону — это бесплатные деньги. Рассмотрим на примере двух друзей: Джека и Блейка.

Когда Джеку исполнился 21 год, он начал инвестировать по $200 в месяц и так на протяжении девяти лет. Его друг Блейк также инвестировал по $200 в месяц, но начиная с 30 лет, и продолжал заниматься этим до 67 лет. Итак, у кого же из них было больше денег на счету к 67 годам? Давай посчитаем.

По прошествии девяти лет Джек инвестировал $21 600 и в итоге получил более $2,5 млн. Тем временем его друг Блейк спустя 37 лет вложил $91 200 и заработал $1,4 млн к 67 годам, так и не догнав Джека.

Как же Джеку это удалось? Он не инвестировал так много, как Блейк, но в итоге обогнал его более чем на $1 млн. Вот в чем сила сложных процентов! Они превращают более $20 тысяч, инвестированных за девять лет, в почти $2,5 млн!

Быть миллионером — реально

Как правило, при слове миллионер в голове возникает образ взрослого мужчины или женщины в элегантном костюме. Или же знаменитые актеры и певцы в крутых прикидах и на частном самолете.

Кажется, чем старше человек, тем больше у него шансов быть миллионером. Но это не значит, что, будучи молодым, нельзя начать двигаться к этой цели. Исследования говорят о том, что если представители молодого поколения будут усердно трудиться, то смогут достичь миллионного состояния.

Миллионеры рассматривают инвестирование как основной инструмент для накопления и обеспечения финансовой независимости. 80% участников исследования заявили, что достичь статуса миллионера им помогло инвестирование в накопительный пенсионный счет. При этом 73% также отметили привычку регулярно откладывать деньги.

Начинать стоит как можно раньше, но при этом браться за накопления и инвестиции никогда не поздно.  

Что можно сделать уже сейчас

Время и правильные финансовые решения — это главные составляющие успешного будущего. Прежде чем приступить к инвестированию, нужно закрыть все долги и обзавестись накоплениями. Начать лучше с семи небольших шагов:

  1. Отложить стартовую $1 тысячу на случай непредвиденных ситуаций.
  2. Погасить все кредиты методом снежного кома.
  3. Откладывать в течение 3-6 месяцев в полностью финансируемый фонд на случай непредвиденных ситуаций.
  4. Инвестировать 15% дохода в пенсию.
  5. Откладывать на обучение детей.
  6. Погасить кредит за жилье раньше срока.
  7. Накопить состояние.

Для начала сосредоточьтесь на 1-4 шагах. Представьте, каким будет ваше будущее, если вы начнете уже сегодня! Посоветоваться с родителями и близкими также не будет лишним — они могут посоветовать, как правильно начать инвестировать, чтобы быстрее достичь цели.

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Фото на обложке: Unsplash

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