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НИУ ВШЭ запускает новые магистерские программы на платформе Coursera

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» объявляет набор на магистерские программы в области бизнеса, технологий и науки данных. Обучение начнётся в сентябре 2021 года. Учебные программы будут доступны на образовательной онлайн-платформе Coursera. 

НИУ ВШЭ запускает новые магистерские программы на платформе Coursera

Абитуриенты могут подать документы на следующие направления:

  • Аналитика бизнеса. Студенты приобретут экспертизу в области мировых финансовых рынков, корпоративных финансов и управления рисками. В программе занятий работа в виртуальных лабораториях с экспертами глобальной сети Школы финансов ВШЭ.
  • Компьютерное зрение. Студенты узнают о передовых методах глубинного обучения. Занятия базируются на актуальных исследованиях учёных мирового уровня. Программа строится на сотрудничестве с компаниями Huawei, Intel и Harman.
  • Прикладная и сетевая аналитика. Программа предназначена для выпускников любых специальностей. Во время учёбы студенты освоят прикладной анализ данных и новые инструменты решения реальных задач. 
  • Финансы. Магистратура реализуется на базе силлабуса программы Института CFA. Студенты изучат количественные методы, финансовый менеджмент, альтернативные инвестиции. 

Все программы длятся два года, занятия проводятся на английском языке. После магистратуры выпускники смогут строить карьеру в выбранном ими направлении или поступить на программы PhD в ведущих университетах. 

Фото на обложке: Unsplash

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