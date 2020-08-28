Открыт приём заявок на Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов НИУ ВШЭ

Фестиваль университетских технологических проектов НИУ ВШЭ предназначен для студентов и работников российских вузов, у которых есть свои стартапы. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Срок подачи заявок до 8 октября 2020 года. Участники смогут лично пообщаться с менторами, а лучшие получат денежный приз, рассказали в пресс-службе фестиваля.

Преимущество отдаётся стартапом в области AI, IoT, кибербезопасности, биометрии и компьютерного зрения, виртуализации, GPS и 5G, квантовых технологий, умного города и умного дома, медицины и фарм-технологий, AR/VR.

Отбор участников проводится на основе поданных заявок через официальный сайт фестиваля.

Всех участников наградят памятными грамотами и пригласят на акселерацию от НИУ ВШЭ. 100 команд-полуфиналистов лично расскажут о своём проекте слушателям, жюри, менторам и инвесторам 12 ноября 2020 года. В тот же день выберут финалистов и победителей.

Победители фестиваля получат денежный приз и возможностью привлечь инвестиции от партнёров-инвесторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Будет специальный приз от Twin Campus — поездка и проживание на стартап-мероприятие Ship Startup Festival в Котке, Финляндия летом 2021 года.