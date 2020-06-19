HTML, CSS, JavaScript: где и как учиться веб-разработке

Чтобы подойти к этому вопросу комплексно, я подготовил подборку из книг, сайтов и курсов для начинающих.

Один из способов зарабатывать деньги удалённо — верстать сайты. Язык разметки сайтов HTML, язык стилей CSS, язык программирования JavaScript — вот минимальный, хоть и неполный список того, что надо для этого знать.

Что почитать

HTML и CSS разработка и создание веб-сайтов. Джон Дакетт

JavaScript и jQuery интерактивная веб-разработка. Джон Дакетт

Это не полные справочники для создания сайтов, но они, на мой взгляд, смогут максимально просто и доходчиво показать вам основы верстки. После вы можно приступать к более глубокому изучению этих дисциплин.

freeCodeCamp

Здесь описаны, как базовые концепции так и фреймворки JS. Сайт бесплатный, но только на английском, так что знание языка обязательно.

JavaScript.ru

Здесь собрана подробная информация об JS, а также представлены примеры, благодаря которым учиться можно намного быстрее.

htmlbook.ru

Если у вы не знаете или не помните определённые теги, которые вам нужно использовать при верстке, вы всегда можете использовать данный сайт. Здесь есть все теги и их подробное описание, так что вы точно не запутаетесь.

Где поучиться

Курсов, где вас могут научить верстке также немало, но я решил подобрать во-первых бесплатные, во-вторых максимально хорошие курсы. Единственное, если вам понадобится сертификат о прохождении курса, то придётся заплатить.

Coursera

HTML, CSS, and JavaScript for Web Developers

Курс для начинающих, которые знают английский язык и хотят изучить комплексно HTML, JavaScript и CSS. Преподаватели — специалисты из университета Johns Hopkins University в США.

Web Design for Everybody: Basic of Web Development & Coding

Базовый курс от University of Michigan. Подойдёт даже тем, кто раньше никогда не имел дела с разработкой. На английском языке.

Stepik

Веб-разработка для начинающих: HTML и CSS

Курс на русском языке от РЭУ им. Плеханова. Он также создан для людей, которые никогда раньше не программировали.

JavaScript for Beginners

Вводный курс на английском языке. Для новичков!

Introduction to JavaScript and React

Тут научат JavaScript и расскажут о библиотеке React.

Фото на обложке: Unsplash