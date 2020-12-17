Сборная России выиграла пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Мария Передок
Студенты-первокурсники из МФТИ завоевали пять золотых медалей на Международных соревнованиях по физике — International Distributed Physics Olympiad, IDPhO. Ребята выиграли медали по результатам двух туров: теоретического и экспериментального. В этом году олимпиада полностью проходила онлайн.
Сборная России выиграла пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физикеМария Передок
Имена победителей:
- Иван Харичкин;
- Татьяна Емельянова;
- Александр Зенькович;
- Максим Покровский ;
- Иван Русских.
Международная физическая олимпиада — ежегодное соревнование для выпускников школ и старшеклассников, увлечённых техническими науками. К олимпиаде ребят готовят преподаватели из МФТИ. В этом году победу одержали выпускники московских и санкт-петербургской школ.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма