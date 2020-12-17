Студенты-первокурсники из МФТИ завоевали пять золотых медалей на Международных соревнованиях по физике — International Distributed Physics Olympiad, IDPhO. Ребята выиграли медали по результатам двух туров: теоретического и экспериментального. В этом году олимпиада полностью проходила онлайн.

Сборная России выиграла пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике