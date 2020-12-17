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Сборная России выиграла пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Студенты-первокурсники из МФТИ завоевали пять золотых медалей на Международных соревнованиях по физике — International Distributed Physics Olympiad, IDPhO. Ребята выиграли медали по результатам двух туров: теоретического и экспериментального. В этом году олимпиада полностью проходила онлайн.

Сборная России выиграла пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Имена победителей:

  • Иван Харичкин;
  • Татьяна Емельянова;
  • Александр Зенькович;
  • Максим Покровский ;
  • Иван Русских. 

Международная физическая олимпиада — ежегодное соревнование для выпускников школ и старшеклассников, увлечённых техническими науками. К олимпиаде ребят готовят преподаватели из МФТИ. В этом году победу одержали выпускники московских и санкт-петербургской школ. 


Фото на обложке: Unsplash

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