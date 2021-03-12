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«Кружковое движение» НТИ открывает набор на хакатон «Игры разумов»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Кружковое движение» НТИ приглашает школьников и студентов в возрасте от 16 до 24 лет поучаствовать в хакатоне «Игры разумов». Участникам надо разработать такие технологии ИИ, которые повысят эффективность процессов планирования, прогнозирования и принятия решений в игре «Го». Отборочные онлайн-этапы длятся до 29 марта включительно. 

«Кружковое движение» НТИ открывает набор на хакатон «Игры разумов»

На хакатоне используется программная инфраструктура Leela-Zero, которая позволяет работать с ИИ. Она представляет собой серверное приложение, с ним участники будут взаимодействовать через REST API. 

Организаторы предлагают студентам и школьникам попробовать себя в качестве backend и frontend-разработчиков, разработчиков клиент-серверных приложений и дизайнеров.

В отборочном задании надо представить свою идею и пройти тестирование на минимальное знание игры Го. В качестве экспертов и менторов выступят специалисты в области ИИ. Среди них сотрудники «Сбертеха», альянса искусственного интеллекта AI-Russia, компании Vova Production. 

Участники лучших решений отправятся во Владивосток на 41-й Всемирный Фестиваль Го. Дорогу и проживание оплачивают организаторы. Результаты отборочных этапов объявят 5 апреля. 


Фото на обложке: Unsplash

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