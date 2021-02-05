Творчество и технологии: кто такой промышленный дизайнер

Что это за профессия и почему стоит к ней присмотреться, какие качества нужны дизайнеру и как стать крутым специалистом, рассказал Алексей Шаршаков, шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ».

97% того, что нас окружает, создано человеком. Он фантазирует, моделирует, конструирует, думает об удобстве каждого из нас — и всем этим занимается промышленный дизайнер.

Маг и волшебник в реальности

Если коротко, промышленный дизайнер — человек, который создаёт продукт, выпускаемый промышленным производством. Это может быть что угодно: шариковая ручка, телефон, телевизор, поезд, самолёт и даже космический корабль.

Промышленный дизайн — это осознанное проектирование, когда профессионал понимает, как люди пользуются конкретным продуктом, изучает его историю, смотрит, насколько удобно его производить, упаковывать и какие эмоции испытывает покупатель. При этом промышленные дизайнеры продумывают не только как эффективно произвести, но и как утилизировать продукт после того, как он отслужил своё.

Промышленный дизайн развивается во всём мире. Эта профессия появилась, когда производство шагнуло вперёд и продукцию стали создавать не в ремесленных мастерских, а на заводах и фабриках. Сейчас же в распоряжении дизайнеров есть технологии, которые раньше казались фантастическими. В мире существуют фабрики 3D-принтеров, становятся привычной реальностью аддитивные технологии и цифровое моделирование.

Один из самых ярких примеров современных технологий — генеративный дизайн, где искусственный интеллект за минуты просчитывает варианты построения конкретной детали, предлагая на выбор дизайнера лучшие. Благодаря возможностям генеративного дизайна Airbus уже изменила конструкцию перегородок в самолётах, NASA отправит на Марс марсоход, часть деталей которого создана ИИ и напечатана на 3D-принтере, Decathlon смогла создать новый манёвренный и лёгкий велосипед, а Hyundai придумала идею шагающей машины-спасателя.

Благодаря новым технологиям промышленный дизайнер все больше освобождается от рутинных операций, получая возможность творить.

При этом скорость дизайн-процессов увеличивается. Если раньше путь от идеи продукта до его запуска в промышленное производство мог занимать годы, то сейчас, если над проектом работает современная прокаченная команда, он длится несколько месяцев. А быстрый вывод продукта на рынок — одна из основ конкурентоспособности. Более того, новые технологии позволяют экономить материалы, повышать эффективность производства, создавать уникальные, ещё недавно недоступные формы. Всё это — задача промышленных дизайнеров, поэтому востребованность таких специалистов непрерывно растёт.

Качества, которыми должен обладать специалист

Безусловно, от человека требуется аналитический склад ума, творческие способности. С одной стороны, эта профессия предполагает умение творить — рисовать, придумывать, моделировать. С другой, подразумевает глубокое знание технологий и специализированного софта. Чтобы высоко котироваться на рынке и стать востребованным специалистом, надо, например, освоить софт Autodesk Fusion 360 для 3D-моделирования и проектирования. Стать профи быстро не получится, и чтобы набить руку в дизайне, нужно не бояться брать новые проекты, стажироваться и работать с лучшими игроками рынка — только так получится быть на острие и впитывать самую современную информацию.

Но есть и общие качества, без которых промышленным дизайнером стать сложно. Например, созидательность. Если посмотреть на маленьких детей, они всегда что-то строят, мастерят, создают. Желание творить, узнавать новое, верить в лучшее, свойственны всем нам. Как и умение сопереживать — оно крайне важно для дизайнера, чтобы, наблюдаять за людьми, находить точки разочарования пользователя разными предметами, а потом эти проблемы решать. Там человеку неудобно сидеть, тут кнопка расположена неудачно. Всё это специалист подмечает и старается в будущих продуктах избежать. Поэтому ещё одно важное качество — наблюдательность.

Человеческие качества не определяются образованием. Его роль — упорядочить знания, навыки, процессы. А вот природная любознательность, умноженная на приобретаемое в процессе обучения умение извлекать информацию из множества каналов, насмотренность — это то, без чего дизайнером сложно стать.

Куда пойти учиться

Кафедры и даже факультеты промдизайна есть во многих вузах. Топ-5 выглядит так:

МГХПА им. С.Г. Строганова, Москва;

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва;

Политех (СПбПУ), Санкт-Петербург;

СПГХПА им. А.Л.Штиглица, Санкт-Петербуг;

«Британская высшая школа дизайна».

Как собрать портфолио

В любом случае нужно иметь в виду, что классическое образование даёт только основу. При приёме на работу будут смотреть не столько на диплом, сколько на портфолио, практику. Поэтому во время учёбы лучше активно стажироваться или участвовать в хакатонах, когда производитель приходит в вуз и просит придумать дизайн изделия. Для студентов это прекрасный шанс попробовать свои силы: поучаствовать в разработке продукта от эскиза до выхода на производство, со всеми плюсами и минусами, пониманием нюансов.

Есть и другой вариант попрактиковать — взять проект известного дизайнера или студии и разобрать его, что называется, по косточкам. Узнать, что стало источником вдохновения, как рождался образ, как работает продукт, как увязаны эстетика и функциональность.

Для портфолио можно подрабатывать фрилансом или пойти по стопам звезды дизайна Ора-Ито, который начинал с выдуманного портфолио. Не работая в крупных компаниях, он придумывал концепты для Louis Vuitton, Apple и других крупных фирм. Размещённые в интернете работы заметили, и Ора-Ито стал знаменитым дизайнером. Кстати, специального образования у него нет. Самоучек в дизайн-студиях немало.

Пример использования генеративного дизайна

Конкурсная основа

Один из крутых трамплинов для карьерного взлёта — участие в конкурсах. И не только ради победы. Она, конечно, важна, но соревнования дают много других бонусов: став участником одного из конкурсов, вы попадёте в профессиональное сообщество, получите новые связи и поймёте, чем живет индустрия.

Так недавно состоялся Всероссийский конкурс генеративного дизайна, который организовал «2050.ЛАБ» в партнёрстве с Autodesk и ТМХ. Перед участниками поставили реальную прикладную задачу — разработать модель одного из элементов конструкции подвижного состава ТМХ с помощью генеративного дизайна в программе Fusion 360, и финалисты кроме финансового приза получали возможность попасть в кадровый резерв промышленного холдинга.

Всего на конкурс было подано более 200 заявок со всех уголков России. В финал вышли четыре человека. Самому молодому, Никите Трофименко — 21 год. Он ещё студент, но невероятно увлечён будущей профессией. Когда его спросили, почему он решил участвовать в конкурсе, Никита сказал, что хотелось понять свой потенциал как конструктора и технолога. Особенно важно для него было то, что конкурсные работы оцениваются действующими специалистами, среди которых, например, такие известные дизайнеры как Сергей Смирнов и Евгений Маслов. Никита — это отличный пример того, что важно не только образование, но и практика. Он с первого курса активно участвует во всевозможных конкурсах, старается расширять кругозор, развивает насмотренность.

Промышленный дизайнер для России ещё довольно редкая профессия, у нас много графических и веб-дизайнеров, ну а промышленным предприятиям часто не хватает свежего взгляда на дизайн, поэтому самое время получать базовое фундаментальное образование и начинать свою первую практику.

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